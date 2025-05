Elianis Garrido dio detalles de su regreso al quirófano para una cirugía estética: “Me tocó por una fractura”

Elianis Garrido dio detalles de la nueva intervención quirúrgica a la se sometió por salud - crédito @elianisgarrido/Instagram

Elianis Garrido se hizo presente en el lanzamiento del álbum El último baile, en el que Silvestre Dangond complació a su fanaticada al juntarse de nuevo con el acordeonero Juancho De La Espriella, con quien estará de gira tocando los temas de este disco en vivo.

No obstante, más allá del fenómeno musical que se presentó en el evento, llamó la atención la asistencia de la presentadora barranquillera al llevar su nariz vendada, hecho que despertó la curiosidad y especulaciones sobre una nueva cirugía, razón por la que la también bailarina aclaró si entró o no al quirófano.

“Sí me tocó. Cosas que solo le pasan al Chavo y a mí. Me fracturé la parte de arriba, pero ya me estoy recuperando”, respondió.

Tras ser abordada por un reportero del programa de entretenimiento La Red de Caracol Televisión, Elianis Garrido, que quedó en evidencia ante las cámaras de televisión, dio su versión acerca de los motivos que la llevaron a decidir someterse a una nueva operación de nariz.

“Estaba entrenando y lo mío es una prótesis ósea. Se me fracturó, el dolor estaba insoportable y me tocó cambiarla, pero ya en 15 días estaré completamente recuperada y ya estoy de nuevo dando mis clases en la academia”, detalló la instructora de baile.

“Eso dice ella, pero ya se veía venir otra cirugía”, “nada que supera el tema de esa nariz”, “jajaja se nota que le tocó decir algo ante las preguntas del periodista, no pudo ocultar lo que se ve”, “si sigue así, quedará sin nariz”, “aunque diga que fue un accidente, se nota que no está a gusto”, son algunos de los comentarios de los internautas en redes sociales donde circula el fragmento de la entrevista en la que la presentadora barranquillera reconoce que se operó de nuevo.

¿Cuántas cirugías estéticas tiene Elianis Garrido?

La presentadora e instructora de baile nacida en Barranquilla, Atlántico, ha sido abierta en diferentes ocasiones sobre las cirugías estéticas y procedimientos médicos a los que se ha sometido a lo largo de su carrera. Esta transparencia ha generado interés en el público y medios de comunicación, que han seguido de cerca cada una de sus intervenciones.

Según información disponible públicamente, la exparticipante del reality Protagonistas de novela, ha pasado por al menos cinco cirugías estéticas documentadas, además de otras operaciones menores e ingresos al quirófano por diferentes razones.

El primer procedimiento estético relevante ocurrió en 2016, cuando se sometió a una rinoplastia para modificar la forma de su nariz. Este procedimiento fue confirmado por la propia presentadora en entrevistas posteriores, donde explicó que buscaba mejorar su aspecto facial.

En 2018, Garrido decidió realizarse una liposucción, con el objetivo de moldear su figura. Esta cirugía se llevó a cabo en una clínica de Barranquilla y fue divulgada en sus redes sociales, donde compartió parte del proceso de recuperación.

El tercer procedimiento conocido tuvo lugar en 2020, cuando se sometió a una abdominoplastia. Esta operación tuvo como finalidad eliminar exceso de piel y grasa en el abdomen, resultado de cambios corporales asociados a su estilo de vida y actividad física.

Adicionalmente, en 2022, Garrido confirmó que pasó por una cirugía de aumento de glúteos. Este procedimiento fue abordado en una entrevista televisiva donde la presentadora habló sobre los resultados y el proceso de recuperación.

Más recientemente, en enero de 2025, la también empresaria ingresó al quirófano para una cirugía de revisión en el área estética, relacionada con un procedimiento previo. Aunque no se han dado detalles específicos sobre esta intervención, fuentes cercanas confirmaron que fue un procedimiento programado para mantener los resultados obtenidos en cirugías anteriores.

Además de estas cirugías estéticas, Elianis, ha tenido otros ingresos hospitalarios, aunque estos no han sido vinculados a procedimientos cosméticos. Por ejemplo, en 2019 fue hospitalizada por una intervención relacionada con una lesión muscular, que requirió cirugía menor y rehabilitación posterior.

En resumen, Garrido ha acumulado un historial de cirugías estéticas y operaciones que abarcan desde 2016 hasta 2025, con intervenciones enfocadas principalmente en la rinoplastia, liposucción, abdominoplastia, aumento de glúteos y procedimientos de revisión estética.

Esta serie de operaciones se ha desarrollado en paralelo a su carrera como presentadora y bailarina, y la barranquillera ha mantenido un diálogo abierto sobre las decisiones médicas que ha tomado en pro de su bienestar y estética personal.