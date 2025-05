Karina García confesó que varias mujeres en el aeropuerto de Medellín la catalogaron como “quita maridos”: “Es que no entiendo nada”

La modelo paisa aseguró que varias mujeres le gritaron en el aeropuerto de Medellín que es una "quita maridos" - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Karina García, conocida por su participación en el programa de telerrealidad La casa de los famosos, relató una experiencia inesperada y desconcertante que vivió en el aeropuerto de Medellín tras su reciente eliminación del concurso.

Según detalló, durante su regreso a su ciudad natal fue abordada por varias personas que hicieron comentarios inusuales sobre su supuesta relación con hombres casados, lo que la dejó completamente sorprendida.

De acuerdo con lo compartido por García, una de las situaciones más llamativas ocurrió cuando una mujer se le acercó y le dijo: “Karina, yo estoy casada, amo a mi marido, pero si quieres me lo puedes quitar que yo te perdono”.

La modelo paisa contó con humor como dos mujeres le insinuaron que ella les iba a quitar a sus esposos - crédito @luv_k_g / X

Ante esto, la exconcursante respondió con incredulidad, asegurando que no entendía el motivo de tales comentarios. “Se lo juro que a mí no me gusta quitar maridos, qué pena con esa señora, no entiendo nada”, expresó.

Además, mencionó que otra persona en el lugar gritó en tono de advertencia: “Señoras, agarren a sus maridos, que ya salió Karina García”.

Estas declaraciones fueron compartidas por la propia Karina, quien confesó estar en estado de “shock” por lo ocurrido.

Karina reaccionó a su comparación con Catalina Santana de ‘Sin senos no hay paraíso<b>’</b>

Desde que Karina entró al reality en enero del 2025, sus seguidores y varios televidentes notaron actitudes similares en la modelo paisa con el personaje de Catalina Santana en Sin senos no hay paraíso, por lo que recibió el apodo de “Karina Santana”.

Debido al encierro, la modelo no sabía que era llamada de esta forma por los televidentes del programa, por lo que tras su salida, su hija Isabella y sus amigos se encargaron de mostrarle todo lo que paso mientras estuvo en el reality.

En un video compartido en sus redes sociales se le vio modelar y bailar al ritmo de la canción de la telenovela con la descripción: “Aquí me mostraron la canción que me ponían cuando estaba dentro de la casa”, escribió la paisa.

La exparticipante de La casa de los famosos bailó al ritmo de la canción de la novela - crédito @karinagarciaoficiall / Instagram

“¿Quién me explica por qué me dicen Karina Santana?”, preguntó la paisa, a lo que una de las personas presentes le respondió: “Amiga, porque eres Catalina Santana”, lo que sorprendió a la modelo.

Así fue el recibimiento de Karina por parte de sus hijos y amigos en Medellín

La modelo paisa Karina García fue recibida con una cálida bienvenida en su regreso a Medellín, su ciudad natal. El reencuentro estuvo lleno de emotividad y sorpresas, incluyendo la presencia de su hijo menor, Valentino, y de las influencers conocidas como las gemelas Abello.

Además, su hija Isa Vargas organizó una recepción especial que incluyó mariachis y un momento musical en el que ambas interpretaron una canción creada por Karina durante su participación en el reality.

El recibimiento comenzó desde el aeropuerto, donde Karina fue sorprendida por Valentino, fruto de su relación con el cantante urbano Smayv, y por las gemelas Abello, quienes la esperaban con rosas y peluches.

En un video compartido en redes sociales, la modelo expresó su emoción al reencontrarse con sus amigas, afirmando: “Yo pensé que no había nacido para tener amigas y, me doy cuenta de que sí, o sea amigas, ustedes son increíbles”. Estas palabras reflejaron la gratitud de Karina hacia quienes la apoyaron durante su paso por el programa.

Karina García cantó su canción de 'La casa de los famosos Colombia 2025' con mariachis y sus amigas luego de llegar a Medellín - crédito @las_casas_mas_famosas_2025/Instagram y cortesía Canal RCN

La celebración continuó en su apartamento, donde Isa Vargas, su hija mayor, organizó una sorpresa que incluyó la presencia de mariachis. Durante el evento, madre e hija cantaron juntas una composición que Karina había creado dentro del reality, lo que añadió un toque personal y nostálgico al reencuentro. Este gesto fue ampliamente comentado por los seguidores de la modelo, quienes destacaron su autenticidad y carisma.

En redes sociales, los fanáticos de Karina no tardaron en expresar su apoyo y admiración. Entre los mensajes compartidos, se leyeron comentarios como: “Karina es la única persona real y auténtica de esa casa y todos aquí lo sabemos”, “Qué linda persona, que Dios siempre le dé abundancia, mucho más amor y tranquilidad” y “Merecías ganar”. Estas palabras reflejan el impacto positivo que la modelo dejó en el público durante su participación en el programa.