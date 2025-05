Petro pidió al Senado votar de nuevo la consulta popular e invitó a sus seguidores a “esperar” por decisiones: “Llegó la hora del pueblo”

El presidente Gustavo Petro, desde China, insistió en que debe votarse de nuevo la consulta popular - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Desde Pekín, en donde se encuentra en una visita de Estado y como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente de la República, Gustavo Petro, se dirigió al país. En una nueva alocución presidencial, transmitida en cadena nacional en la noche del miércoles 14 de mayo, instó al Senado a que vote de nuevo la consulta popular, hundida en la plenaria en una controversial jornada, que terminó en señalamientos de todo tipo.

Petro, durante cerca de 10 minutos y acompañado de un grupo de funcionarios en el que no apareció la canciller Laura Sarabia, exhortó a la corporación a reconsiderar la votación sobre su propuesta de que sean los colombianos los que decidan el futuro de la reforma laboral, pues insistió en que hubo fraude. La solicitud surgió tras la negativa del Legislativo a avalar una propuesta con la que pretendía convocar a comicios para que se escogiera, con opciones de sí y no, sobre 12 interrogantes relacionados con el régimen actual y las modificaciones propuestas por su Gobierno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El presidente de la República, desde China, insistió en las bondades de la reforma laboral que quiere sacar adelante a través de la reforma laboral - crédito Presidencia

“El pueblo colombiano ha dicho: déjenos expresar", afirmó Petro. El mensaje del primer mandatario se registró en un contexto en el que remarcó cuáles son las demandas que quiere hacer realidad, como el derecho a una jornada laboral de ocho horas, pensiones dignas para la población rural, y acceso a servicios médicos para mujeres trabajadoras durante su ciclo menstrual, cuestiones que han sido parte de su propuesta de cambio social.

Insistió en su discurso en que las Fuerzas Militares no deben usar la violencia en caso de que ciudadanos colombianos se movilicen en protesta. “La respuesta es no callarse. Como jefe de las Fuerzas Militares ordeno no levantar ni una sola arma contra el pueblo. Le solicito al pueblo de Colombia no ejercer violencia contra ninguna cosa, contra ningún vidrio, contra ninguna persona”, agregó el mandatario.

Para Petro, es claro que es “el momento de contestar”, pues reiteró que “llegó la hora del pueblo”, pero insistió en que debe hacerse con “la sabiduría de un pueblo decidido que ya demostró que es mayoría”.

Con una votación de 49 a 47, la plenaria del Senado hundió la consulta popular - crédito X

Gustavo Petro pidió a los colombianos movilizarse en favor de la consulta popular

Según lo planteado en su alocución, Petro convocó a sus seguidores a organizar cabildos abiertos en los municipios, en donde las comunidades puedan deliberar y tomar decisiones frente a la situación política y social. “Que se reúnan las organizaciones a escala nacional, las centrales obreras, el movimiento juvenil, los aprendices del Sena, la minga indígena… que la diversidad colombiana se una”, insistió el gobernante, que invitó a que todos los sectores estén representados en este proceso que, advirtió, será de largo aliento.

Y es que la derrota que sufrió el mandatario en la plenaria fue abrumadora. No solo no terminaron de hundir una reforma laboral, en la que ya no tenía centradas sus intereses, pues apostó todo a la consulta popular; sino que este mecanismo de participación ciudadana no prosperó en su discusión en el Legislativo, en una votación que terminó con 49 votos a favor de su fracaso frente a 47 de su éxito, en una polémica elección en la que el principal señalado fue el presidente de la corporación, Efraín Cepeda.

El mensaje del presidente incluyó un fuerte llamado a mantener el carácter pacífico de cualquier movilización social que pueda surgir como respuesta a estas cuestiones. “Le solicito al pueblo de Colombia no ejercer violencia contra ninguna cosa, contra ningún vidrio, contra ninguna persona”, comentó, insistiendo en una resistencia activa pero no violenta. Asimismo, enfatizó el rol del pueblo en definir el rumbo del país, declarando que el momento actual marca “la hora del pueblo” y describiendo las respuestas previstas como “tranquilas, alegres”, pero no exentas de firmeza.

El presidente de la República, desde China, le ordenó a las Fuerzas Militares no levantar una sola arma contra el pueblo, e hizo un llamado a la ciudadanía de no ejercer ningún tipo de violencia - crédito Presidencia

En otro momento de la alocución, Petro se dirigió también al sector empresarial y al “gran capital” en Colombia, al destacar la importancia de alcanzar acuerdos que permitan superar las desigualdades estructurales; pues según el presidente, el contexto actual y el resultado de las recientes elecciones evidencian la necesidad de ese pacto social. “He explicado, discutido, que en el país más desigual de la Tierra, donde existe la jornada laboral más larga, es necesario alcanzar una tregua social que abra caminos democráticos”, afirmó.

Y, por último, dedicó parte de su discurso a criticar a los medios de comunicación, acusándolos de ser fuente de calumnias y difamación, lo que según él contribuye a erosionar la moral del pueblo y a polarizar aún más la situación política. Aunque no se extendió en detalles concretos sobre los señalamientos, expresó que estos ataques mediáticos forman parte de un ambiente que fomenta la corrupción y los conflictos internos.