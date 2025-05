Madre de Epa Colombia habló de lo afectada que se encuentra su hija en la cárcel: “Ha bajado mucho de peso”

Martha Rojas, madre de Daneidy Barrera, reveló las complicaciones médicas, emocionales y familiares que afectan a la empresaria - crédito @karolsamantaoficial/Instagram - Más Allá del Silencio Podcast/YouTube

Martha Rojas, madre de Daneidy Barrera Rojas, conocida en las redes como Epa Colombia, reveló en una entrevista reciente que su hija enfrenta serias dificultades físicas y emocionales durante su reclusión en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Según explicó, la empresaria ha experimentado una notable pérdida de peso y problemas de salud derivados de una cesárea previa, lo que ha complicado aún más su situación.

“Ella estaba en un control médico porque se mantenía muy mal de los mareos; todo eso le ha sucedido desde que tuvo a la bebé. Porque como fue por cesárea, pues fue muy fuerte para ella. Entonces, pues sí ha estado un poco enferma allá, ha bajado de peso, pero pues ella siempre con su positivismo, como siempre”, reveló en el programa matutino Buen día Colombia.

Epa Colombia, que cumple una condena de 63 meses y 15 días, fue sentenciada por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.

Estos cargos están relacionados con actos vandálicos cometidos en una estación de Transmilenio durante las protestas sociales de 2019. La Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia, y las solicitudes de prisión domiciliaria presentadas por su defensa han sido rechazadas.

Según informó su madre, la empresaria está profundamente afectada por su situación, especialmente por la separación de su hija pequeña Daphne Samara, con quien solía pasar la mayor parte de su tiempo: “Su hija, porque ella compartía todo el tiempo con ella y siempre jugaba, le daba su comidita, la llevaban a sitios de juegos, de todo eso, y pues ahora, con ella allá, le ha tocado estarse más quietica”.

En la entrevista, Martha Rojas también destacó el impacto emocional que la reclusión ha tenido en su hija, que, según ella, es una mujer trabajadora y emprendedora que extraña dirigir su empresa y estar activa en sus redes sociales, las cuales han sido clave para el desarrollo de su negocio.

“Emocionalmente, digamos, a ella le afecta porque le gusta mucho trabajar, le gusta mucho salir adelante. Ella es una mujer muy berraca y de verdad que es de admiración (...) le hace falta sus redes, todo, porque de ahí es que se mueve su empresa. Sí, es Karol (pareja de Epa Colombia) quien la mueve también, pero no es igual que esté la cabeza principal”, añadió.

La madre de Epa Colombia también expresó su descontento con la situación judicial de su hija, calificándola de injusta. Según sus declaraciones, aunque Barrera Rojas participó en la grabación de un video que documentaba los actos vandálicos, no fue ella quien lo publicó en redes sociales. “Se dejó influenciar por eso, pero en realidad ella no lo subió (...) Ahora mi hija está allá y los demás afuera”, afirmó.

Además, hizo un llamado a las autoridades para que reconsideren la gravedad de los cargos imputados, argumentando que existen casos más graves que no han recibido sanciones similares: “Hay peores terroristas”.

Desde la cárcel, Epa Colombia describió los últimos meses como los más difíciles de su vida, pero aseguró que está tratando de encontrar un aprendizaje en esta experiencia. También detalló que pasa la mayor parte del tiempo en su celda, lo que ha hecho que estos cuatro meses sean especialmente duros.

“Han sido los cuatro meses más difíciles de mi vida, pero pues todo es un aprendizaje en la vida. De todas las cosas siempre tiene que salir algo, sea bueno o malo. Entonces, pues nada, aquí cumpliendo una condena de 63 meses, 15 días, y voy 4 meses (...) No, todo el día en la celda. Yo mantengo todo el día en la celda durante estos 4 meses (...) No tener a mi hija ha sido lo más duro. Ver cómo crece y no tenerla ha sido para mí lo más difícil, lo más duro”, reveló la empresaria en el programa citado.

La familia de Barrera Rojas mantiene la esperanza de que la situación pueda cambiar. Según explicó su madre, los abogados continúan trabajando en el caso, aunque hasta ahora no han recibido noticias alentadoras. “Seguimos creyendo en que ocurra un milagro”, expresó Martha Rojas, que también aseguró que su hija cuenta con el apoyo incondicional de sus seres queridos: “Yo siempre le digo a ella que tiene que tener positivismo, fe (...) Ella ya sabe que nosotros la amamos mucho y que es nuestro orgullo. Yo sé que muy pronto va a salir”.