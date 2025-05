Karina García fue sorprendida por sus hijos y amigas tras regresar a Medellín luego de ‘La casa de los famosos’

Karina García cantó su canción de 'La casa de los famosos Colombia 2025' con mariachis y sus amigas luego de llegar a Medellín - crédito @las_casas_mas_famosas_2025/Instagram y cortesía Canal RCN

Desde que Karina García pisó el aeropuerto de su natal Medellín, comenzó a recibir gratas sorpresas, pues por un lado, la esperaban las influencers conocidas en las redes sociales como las gemelas Abello, y por el otro, su pequeño Valentino. “Yo pensé que no había nacido para tener amigas”, dijo.

Tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025, la modelo paisa volvió a su tierra, donde también fue sorprendida por su hija Isa Vargas, quien le tuvo mariachis de bienvenida y cantó con ella la canción que se inventó dentro del reality.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Karina García conmovió al reencontrarse con su hijo Valentino, fruto de su amor con el cantante Smayv, al que no veía desde que la visitó en 'La casa de los famosos Colombia 2025'

Luego del emotivo abrazo a su hijo menor, Valentino, fruto de su relación con el cantante urbano Smayv, Karina García expresó su felicidad al darse cuenta de que sus amigas María Camila y Valentina Abello se encontraban afuera esperándola con rosas y peluches:

“Ay no, qué emoción, las amo por estar super firmes. Me sorprendí porque yo pensé que no había nacido para tener amigas y, me doy cuenta de que sí, o sea amigas, ustedes son increíbles”.

El video contó con el cariño de sus seguidores que se emocionaron al verla junto a su pequeño y le compartieron mensajes de apoyo por su participación en La casa de los famosos.

“Que Linda Persona que Dios siempre le de abundancia, mucho más amor y tranquilidad", “Karina es la única persona real y auténtica de esa casa y todos aquí lo sabemos le tocó muy duro”, “La mejor te extrañamos”, “claro que si hay amigos y amigas pero son muy pocos mi Karina eres un sol de amor”, “siempre divina”, “casi em hace llorar”, “merecías ganar”, son algunos de los comentarios.

A Karina García la recibió su hija Isa Vargas y sus amigas, las gemelas Abello con sorpresa musical en su apartamento al que regresó después de ser eliminada de 'La casa de los famosos Colombia 2025'

Horas mas tarde, Karina como champaña en mano, apareció en un en vivo que transmitió a través de su cuenta oficial de Instagram, disfrutando en su apartamento con amigos y su hija Isa Vargas, que viajó de Estados Unidos para compartir con ella.

Allí, Karina se llevó otro bonito detalle, los mariachis que amenizaron la noche le prepararon una versión de la letra que cantaba ante las cámaras en el reality de convivencia en donde estuvo 11 veces nominada, rompiendo el récord de Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia que estuvo 9 veces en manos del público y al final se coronó campeona.

“Ya son más de seis placazos, yo no hago caso, soy Karina García y todos quieren mi culazo, no me lo nieguen, yo no tengo reemplazo, en La casa de los famosos la más chimba de medallo”, coreó la modelo paisa junto a los invitados a la celebración.

Karina García posó en video subido de tono junto a Yeison Jiménez

La comentada eliminación de Karina García delrealityde convivenciaLa casa de los famosos Colombia 2025revivió la polémica que protagonizó junto al cantante Yeison Jiménez, con quien la modelo paisa tiene una larga amistad, pues en 2024 grabaron un contenido subido de tono que “encendió” las redes sociales.

Reviven polémica que protagonizó Yeison Jiménez y Karina García cuando la pareja despertó sospechas de una relación sentimental entere ellos - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Además, la influencer también ha actuado junto al artista de música popular en los videos musicales de sus canciones.

Una de estas fue Bendecida, clip en el que rozaron sus labios y, durante el rodaje, levantaron rumores de un posible romance entre ellos.

En 2020, la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025fue la modelo del video oficial de la canción Bendecida, tema del cantante Yeison Jiménez. Desde entonces, nació una bonita amistad entre la pareja que ha sido objeto de especulaciones, debido a qué, el cantante ha subido en redes sociales imágenes junto a la influencer que los cibernautas han considerado comprometedoras.

En un reel que publicó el artista popular que promociona su llegada por primera vez al Estadio El Campín de Bogotá con su show en vivo, se ve el cantante sueña con la modelo paisa que mientras duerme le da un apasionado beso.

Así lucía Karina García cuando fue la modelo del video de la canción 'Bendecida' de Yeison Jiménez - crédito Yeison Jiménez/Youtube

Esta controversia se suma a los otros escándalos que salpican a Karina de hacer parte de varios tríos amorosos, pese a que, ella ha negado todas esas versiones que la relacionan con Westcol, Blessd e incluso las exparejas de Laura González y Marcela Reyes, una de sus mejores amigas.