Conductor se llevó por delante a agente de Tránsito que intentó inmovilizarlo en Villavicencio: uniformado debió agarrarse del capó

El uniformado fue arrastrado por al menos una cuadra a gran velocidad - crédito redes sociales/Facebook

Un video que circula en redes sociales despertó reacciones de indignación en Villavicencio, Meta.

La pieza gráfica muestra el momento en que un conductor, en un intento por evadir un procedimiento de tránsito, arrolló a un agente que intentaba inmovilizar su vehículo.

Al parecer, el uniformado habría confirmado que el hombre estaba prestando servicios de transporte público a través de una plataforma no autorizada.

El hecho ocurrió en la tarde del martes 14 de mayo del año en curso. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Villavicencio, el conductor involucrado habría estado utilizando su automóvil para transportar pasajeros y el vehículo fue detenido para la intervención de los agentes.

Medios locales informaron que durante el procedimiento, y cuando uno de los uniformados intentaba detener la marcha del vehículo, el conductor aceleró sin contemplaciones, y obligó al agente a subirse al capó para evitar ser arrollado.

Se logró ver cómo el agente se agarró de las orillas del capó y subió sus piernas, para evitar que resultaran lesionadas por un posible arrastramiento.

En el video se observa cómo el agente se aferra al vehículo mientras este avanza varios metros y a intensa velocidad, poniendo en grave riesgo su vida.

Conductor arrastró a Policía, en Villavicencio - crédito periódico del Meta/Facebook

En la grabación también se aprecia cómo un compañero del agente corre tras el automóvil en un intento de prestar ayuda.

Finalmente, el conductor fue capturado por las autoridades, mientras que el funcionario afectado inició las acciones legales correspondientes.

Tras los hechos en Villavicencio, la administración local anunció que reforzará las acciones legales contra quienes atenten contra funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, las autoridades recordaron a la ciudadanía que prestar servicios de transporte sin autorización representa una infracción grave y que huir de un procedimiento puede acarrear consecuencias penales.

Mientras avanza el proceso judicial contra el conductor capturado, la Secretaría de Movilidad reiteró su llamado al respeto por la autoridad y al cumplimiento de las normas.

Caso de presunto abuso policial en Bosa, sur de Bogotá: uniformado ubicó su rodilla en el cuello de joven

Un nuevo caso de presunto abuso policial en Bogotá ha desatado indignación en redes sociales, luego de que un joven identificado como David Suta denunciara una violenta agresión por parte de agentes de la Policía Metropolitana en el barrio Bosa Laureles, al suroccidente de la ciudad.

Los hechos, que quedaron registrados en video, ya son materia de una investigación interna por parte de la institución.

Según el relato de Suta al noticiero Citytv, el incidente comenzó cuando sus hermanos fueron abordados por uniformados por consumir sustancias psicoactivas en vía pública.

Uno de ellos presentó su identificación en formato digital, pero un agente exigió el documento físico. Ante esto, el joven manifestó que iría a casa a buscarlo.

“Yo ya venía caminando para la casa y me abordó groseramente y bruscamente, me empujó y me pidió los documentos”, declaró Suta. En su intento de refugiarse en su vivienda, denunció haber recibido tres golpes con un bolillo, uno de ellos en la espalda. Durante el forcejeo, también le rompieron las gafas.

Horas después, al enterarse de que uno de sus hermanos había sido detenido, el joven acudió al CAI de Bosa Laureles acompañado de otros familiares, entre ellos una menor de edad. Allí, al reclamar por el procedimiento, la situación se tornó aún más violenta.

“En el momento en el que lo iban a trasladar a la UPJ, cuando salen del CAI, el policía me empuja, entonces, yo le digo que por qué me empuja y el policía arremete contra mí asfixiándome”, aseguró.

Y añadió: “En ese momento me tiran al suelo entre tres policías y uno de ellos me pone la rodilla en el cuello, asfixiándome hasta perder el conocimiento”.

Una menor de edad, aparente familiar del joven, presenció los hechos violentos - crédito redes sociales/X

La menor presenció toda la escena, lo que ha generado rechazo por parte de la comunidad. En los videos difundidos se escuchan gritos de los testigos que suplican a los policías que no lo agredan más.

Algunos incluso comparan el uso de fuerza con el caso de Michael Brown, un joven afroamericano que murió asfixiado por un policía en Estados Unidos.

En imágenes quedó el presunto abuso policial, que ya fue denunciado ante las autoridades - crédito @bosa_b7/X

Suta afirmó que tiene los nombres y placas de los agentes involucrados y anunció que presentará una denuncia formal por intento de homicidio, al considerar que la agresión casi le cuesta la vida. “La manera en que él arremetió contra mí habría podido asfixiarme”, declaró.