Así se vivió la caótica votación de la consulta popular en el Congreso: los votos decisivos y polémicos en el archivo de la iniciativa de Gustavo Petro

Las imágenes muestran empujones entre bancadas y una fuerte discusión encabezada por Benedetti, que fue contenido por la senadora María José Pizarro

El Congreso de la República volvió a ser el centro de la noticia en Colombia, esta vez por la votación de la consulta popular, que terminó hundiéndose en el Senado con 49 votos en contra y 47 a favor, y que generó caos en el recinto.

La polémica inició desde muy temprano, debido a que senadores del Pacto Histórico y otros afines al Gobierno nacional expresaron su rechazo con el orden del día, porque el Senado, en cabeza de Efraín Cepeda, informó que se iba a votar primero la apelación al archivo de la reforma laboral y después la consulta popular.

Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, lanzó fuertes señalamientos contra Cepeda y la senadora Paloma Valencia, que calificó de “vidente”, porque mencionó que el “Congreso votó a favor una proposición sustitutiva que no tenía nada que sustituir”.

Isabel Zuleta, senadora del Pacto Hisórico - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, denunció que la inclusión de la votación de la apelación para revivir la reforma laboral archivada en la Comisión Séptima fue una estrategia para obstaculizar la consulta.

“De nuevo las trampitas del tristemente celebre presidente del Senado Efraín Cepeda para torpedear la consulta popular. Le tienen pavor al poder popular expresándose en las urnas. ¡No lo vamos a permitir!“, afirmó el ministro Sanguino en declaraciones a Caracol Radio antes de iniciar la votación de la proposición radicada por el Congreso.

A pesar de los reparos por parte de varios congresistas y ministros, el Senado aprobó mantener el orden del día con 56 votos positivos y 44 negativos.

León Freddy Muñoz del partido Verde Oxígeno, y María José Pizarro, del Pacto Histórico, calificaron lo sucedido como una “jugadita” y “filibusterismo”.

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Inti Asprilla, de la Alianza Verde, cuestionó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, luego de que se conociera que primero se votaría la apelación a la reforma laboral, iniciativa que se hundió en la Comisión Séptima del Senado.

Aprobación de la apelación de la reforma laboral

Con la ya agitada jornada, la plenaria del Senado aceptó la apelación al hundimiento de la reforma laboral; es decir, que “resucitó” el proyecto de ley que hundió la Comisión Séptima de la corporación.

Con 68 votos a favor y solo tres votos negativos se aprobó la apelación, debido a que la bancada del Pacto Histórico no participó en el sufragio. El recurso fue interpuesto por el senador Fabián Díaz de la Alianza Verde.

Hundimiento de la consulta popular

Con 49 votos en contra y 47 a favor, la plenaria del Senado votó en contra de las 12 preguntas que conforman la consulta popular.

Al respecto, el Senado fue escenario de críticas, insultos, agarrones y confrontaciones contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el secretario del recinto, Diego González.

Armando Benedetti, ministro del Interior, se le vio muy eufórico, que acusó de “fraude” a los responsables del conteo de votos.

“Malandrines. En este video se demuestra cómo el secretario del Senado tacha un voto del Sí y lo agrega a los votos del No después de cerrada la votación. De ahí mi reacción. Habrá denuncia penal por ese robo. Con ese voto habríamos estado 48-48 y además no dejaron votar al menos a 4 senadores por el Sí“, indicó el jefe de la cartera del Interior.

Con gritos y tensiones, así se presenció los resultados de las votaciones para la consulta popular - crédito Cristian Bayona/Colprensa

María José Pizarro, en declaraciones a varios medios de comunicación, reaccionó con vehemencia, lanzando serios señalamientos contra Efraín Cepeda, que, según ellas, no tienen garantís democráticas en el Congreso.

“Cerraron la sesión a pesar de mi apelación que apelé la votación por los votos manuales repetidos que ahí había. Apelé que se levantara la sesión y aun así no la levantaron”, manifestó de forma airada la senadora del Pacto Histórico.

Y agregó: “Que el país conozca muy bien quién es el jefe de la banda, Efraín Cepeda, del Partido Conservador y sus aliados citaron, aquí abrieron el registro. No dieron ni siquiera el tiempo suficiente. Tocaron la campana y usted vio para la apelación Noticias Caracol, pero fueron incapaces de tocar la campana, de dar 3 minutos para que esta sesión se mantuviera abierta”.

Votos decisivos y polémicos

El voto que motivó la reacción de varios congresistas y el ministro Armando Benedetti, fue el de Edgar Díaz, del partido Cambio Radical.

En primera instancia, su voto fue registrado como “Sí”, pero minutos después aclaró que había votado de forma negativa. El senador salió en medios de comunicación que había votado “No”.

La rectificación por parte de Diego González, secretario del Senado, llevó a la vehemente reacción de Benedetti, en la que tuvo que intervenir María José Pizarro. Varios senadores, entre ellos, León Freddy Muñoz pidió hacer otra vez la votación.

La senadora María Jose Pizarro se mostró molesta con la falta de garantías en la votación para la consulta popular del Gobierno - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Una de las ausencias más relevantes fue la de la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico. Aunque su voto era considerado crucial, no logró participar en la votación. De acuerdo con fuentes consultadas por W Radio, tuvo que abandonar el recinto por una afección de salud y, al no recibir asistencia médica de inmediato, no alcanzó a regresar.

Tampoco estuvo presente la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, cuyo voto era considerado incierto. Finalmente, no se pronunció ni a favor ni en contra, aparentemente porque no llegó a tiempo al lugar.

Angélica Lozano, senadora de la República de la Alianza Verde - crédito Prensa Angélica Lozano

Por otro lado, el Gobierno no consiguió asegurar el respaldo de los congresistas del partido Mira: Ana Paola Agudelo, Carlos Guevara y Manuel Virgüez. A pesar de los intentos de acercamiento desde el Ejecutivo, los tres optaron por rechazar la propuesta.

Un caso que generó atención fue el del senador Richard Fuelantala, del movimiento indígena Aico. Aunque se preveía su apoyo, terminó votando en contra de la consulta. No obstante, respaldó el recurso para reactivar el trámite de la reforma laboral.

El senador liberal Alejandro Chacón también votó en contra, pese a versiones que lo ubicaban cercano al Ejecutivo. Su decisión se alineó con el bloque que negó la viabilidad de la consulta. Desde el Partido de la U, Norma Hurtado y Juan Carlos Garcés —cuyas posturas no estaban definidas— también se sumaron al voto negativo.