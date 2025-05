Shakira cambió el repertorio para su gira por Estados Unidos: quitó canciones en las que le tira a su ex Gerard Piqué

Shakira renovó el show de ‘Las mujeres ya no lloran' para su etapa por Estados Unidos - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

Tras una corta pausa en la que Shakira no descansó, ya que participó de la Met Gala 2025, celebró los 20 años de su hit musical Hips Don’t Lie y acompañó a sus hijos Milan y Sasha en el estreno de su primera canción, finalmente “la Loba” aulló en territorio estadounidense.

Sin embargo, el inicio de su gira por Norteamérica trajo sentimientos encontrados para los fanáticos de la estrella colombiana, puesto que para esta nueva etapa de su tour, hizo ajustes en sus shows que algunos celebraron, pero otros lamentaron.

El rapero haitiano Wyclef Jean también dijo presente en Charlotte para cantar junto a Shakira el clásico 'Hips Don’t Lie' - crédito @shakiramedia/Instagram

Pese a que en esta ocasión Shakira se dejó ver días antes ensayando y su espectáculo en la ciudad de Charlotte pasó a la historia, tal y como le ocurrió en Latinoamérica tuvo un pequeño percance técnico que dejó a sus cincuenta mil asistentes aburridos.

Justo al momento de su salida, cuando camina con los fanáticos, la pantalla falló y el público se perdió su arribo al escenario.

Aun así, Shakira demostró que se sobrepuso al impase y cautivó con la que algunos medios internacionales catalogaron de legendaria presentación.

Si bien los fanáticos de Shakira ya conocían por ella misma que para esta parte del mundo contaría con el apoyo de sus amigos con los que ha colaborado, la sorpresa mayor que dejó el primer show de “la Loba” en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, ocurrió cuando interpretó canciones que no cantó en Latinoamérica.

Shakira sorprendió con su gira ‘Las mujeres ya no lloran' en Estados Unidos al agregar nuevos temas a su repertorio - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

Mientras que parte del público que verá a “la Loba” es el país de la libertad aplaudió que la artista agregara canciones en inglés, otros se quejaron por no haberlas tenido en sus anteriores conciertos. Underneath Your Clothes, uno de sus sencillos más románticos y que no cuenta con versión en español es de las nuevas agregadas al setlits que canta Shakira en vivo.

Sin embargo, la inconformidad mayor, vino de quienes esperaban corear a todo pulmón los temas en los que la estrella colombiana le lanza pullas al padre de sus hijos, Gerard Piqué, pues Entre Paréntesis, El Jefe y Puntería, ya no suenan en esta fase de Las mujeres ya no lloran.

Otra de las grandes ausentes fue el clásico Ciega, sordomuda, canción perteneciente a su segundo álbum de estudio ¿Dónde están los ladrones? y que ya no está en el reportorio, al menos para el recorrido que inició la barranquillera en Charlotte y que continúa en Nueva Jersey el 14 y 15 de mayo.

Este es el nuevo setlist que interpretará Shakira en su gira ‘Las mujeres ya no lloran' por Norteamérica - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

Estos fueron los mejores momentos del concierto con el que Shakira abrió su gira en Estados Unidos

El rapero haitiano Wyclef Jean imprimió su alegría y energía a la noche no solo cuando salió con “la Loba” para interpretar Hips Don’t Lie, colaboración que cumplió 20 años y que catapultó a la estrella colombiana a nivel global, además de llevarla a los mundiales de futbol; sino que también, animó a los espectadores antes de que comenzara oficialmente el show.

Alejandro Sanz cumplió su cita con Shakira y conquistó a sus seguidores al cantar a su lado 'La Tortura' en Charlotte, Estados Unidos - crédito cortesía oficina de prensa de Shakira en Colombia

Nuevas posiciones de los músicos que ahora están dentro de cabinas, una pasarela inclinada, despejada y mucho más baja que permite ver de frente a la artista y los testamentos en inglés, son solo una fracción de los ajustes que Shakira pidió en la gira.

Otro icónico momento, fue sin duda el esperado reencuentro entre “la Loba” y Alejandro Sanz, pues sus fans sueñan con ver un romance entre ellos.

Así como lo anunció, Shakira se acompañó de Alejandro Sanz para esta apertura, en la que subió la temperatura con la interpretación de La tortura, colaboración junto al cantante español que también cumplió 20 años desde que salió al mercado y que le abrió a la barranquillera las puertas del género urbano.

“Shaki: ¿te digo la verdad?… Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma”, así agradeció el cantante español la invitación de Shakira al escenario.

Alejandro Sanz después de su intervención disfrutó del resto del concierto con su pareja, también publicó imágenes en su cuenta de Instagram con las que resumió el tan esperado reencuentro con la estrella colombiana a la que dedicó poética frase referente a la noche que compartieron en tarima y el país del que proviene la artista.