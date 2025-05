Famoso influenciador colombiano les respondió a seguidores que criticaron el cuerpo de su novia y los expuso en un video

Beta Mejía defendió a Alejandra Jaramillo de comentarios negativos sobre su cuerpo - crédito @betamejia/IG

A través de un video publicado en su perfil de Tiktok, el colombiano creador de contenido digital Beta Mejía, defendió a su novia, la modelo y presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, de los ataques que recibió por parte de unos hombres en unos comentarios que le dejaron en las redes sociales.

Beta sorprendió con el clip en el que dejó ver los nombres y usuarios de las personas que le dejaron criticas a su pareja por su aspecto físico y les envió un mensaje contundente.

De acuerdo con el clip y las palabras del influencer colombiano, lo que lo llevó a hacer ese video-reacción fue que hablaran del cuerpo de una persona, especialmente del de su pareja y que, además, lo que más molestia le causó fue que los mensajes eran de hombres criticando a una mujer.

“No se imaginan lo que unos manes le comentaron a mi novia en un post”, empezó diciendo Mejía con evidente disgusto.

La situación se dio porque la presentadora hizo un video que está muy en tendencia en las redes sociales y es el famoso “Get Ready With Me” (Arreglate conmigo), en donde los influenciadores muestran su preparación para salir a algún evento o actividad especial, el atuendo que deciden elegir y otros aspectos similares.

En esta oportunidad, Alejandra aparece en vestido de baño, porque están de crucero con Beta, y allí ella muestra como organiza el look completo para salir a la playa y disfrutar de los espacios que va a conocer, mientras comparte el proceso junto a su novio.

Fue en ese video que algunos usuarios de Instagram decidieron salir a opinar sobre el cuerpo de Jaramillo y señalarla, por lo que para ellos estaba mal o le faltaba.

Es por esto que Beta hizo el video reacción y empezó a poner uno por uno los comentarios, pues los leyó y les tomó pantallazos para exponerlos ante el público. El influenciador colombiano no les quitó la foto de perfil ni el nombre del usuario, incluso, agrandó las imágenes, se las presentó a sus fans y habló de ellos.

“Mi novia hizo un Get Ready With Me en vestido de baño, que para mí está muy mamacita, muy chimba, para mí que es lo que importa. Los manes se pasaron y empezaron a comentar cualquier cosa. No se debería opinar del cuerpo, mucho menos de una mujer, y mucho menos un hombre criticando el cuerpo de una mujer“, expresó el paisa.

Seguido a esto compartió algunos de los comentarios que más le molestaron y empezó a dejarles mensajes contundentes a cada uno de los hombres que le criticaron el cuerpo a su novia.

“Faltan pechos y cola ahí. Sin eso es como huevo sin sal”, dice uno de los mensajes que le dejó un hombre a Alejandra Jaramillo, el cual tiene como nombre de usuario en Instagram cecaj2023, pero no tiene foto de perfil, según se puede ver en la publicación.

“Qué curioso que no tiene foto de perfil porque si no pongo la foto de ese man acá”, reaccionó Beta Mejía.

El siguiente texto que expuso el colombiano habla del trabajo físico que tiene el cuerpo de su novia, el cual también fue señalado de manera negativa por otro usuario.

“Bájele un poquito al gimnasio, ya mucho músculo”, escribió @miguelcuesta69, según se puede apreciar en el clip.