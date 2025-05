Epa Colombia respondió a multimillonario pago exigido por vandalizar estación de TransMilenio en 2019: “Que me cobren lo justo”

Epa Colombia está recluida en la cárcel El Buen Pastor - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, compareció en una audiencia judicial relacionada con una demanda de incidente de reparación directa.

La creadora de contenido cumple una condena de más de cinco años de prisión en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, por actos vandálicos contra el sistema de transporte masivo TransMilenio durante el Paro Nacional de 2019. En este contexto, TransMilenio y la empresa Recaudo Bogotá S.A.S. presentaron sus pretensiones económicas para la respectiva indemnización por los daños.

El Distrito sustentó una demanda de incidente de reparación contra la Epa Colombia - crédito X

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, TransMilenio estimó los daños en más de $467 millones, mientras que Recaudo Bogotá S.A.S. solicitó una reparación económica de aproximadamente $6,5 millones.

Para la empresa responsable del sistema masivo de transporte de la capital del país, el precio a pagar corresponde a los perjuicios sufridos en la estación Molinos, incluyendo los días en los que no se recaudaron pasajes debido a los actos vandálicos. Según el abogado Andrés Cárdenas, representante de Recaudo Bogotá S.A.S., los daños no solo afectaron la infraestructura de la estación, sino también la operación del sistema de transporte. Durante su intervención, destacó que el paro nacional tuvo un impacto sin precedentes en el funcionamiento de TransMilenio.

A propósito, en la audiencia se abordó la solicitud de disculpas públicas por parte de Barrera Rojas, como parte de las medidas de reparación exigidas.

Epa Colombia habló sobre los daños que hizo a una estación de Transmilenio - crédito X

Frente a esto, la influenciadora y empresaria aseguró que la multimillonaria cifra exigida como indemnización por los daños que causó no corresponden con la gravedad de sus acciones.

“Entonces que me cobraran no 3000, ni 7000, ni 20.000 millones, sino me cobraran lo justo, lo que realmente yo dañé, que fueron tres vidrios y que estoy dispuesta a pagar para resarcir el daño que yo cometí. ¿Su Señoría? ¿Son alrededor de 600 a 700 millones de pesos que me parece una suma extraordinaria? Yo sí deseo conciliar, yo estoy muy arrepentida, yo sí quiero pagar, pero me parece un monto muy alto”, dijo.

A la par, Epa Colombia mencionó que las empresas estaban cobrando el valor total de los daños de la estación de TransMilenio que quedó vandalizada no solo por culpa suya, sino por las acciones de miles de personas que se congregaron en las calles.

“Yo no puedo pagar toda una estación de TransMilenio. ¿Yo sé que mi me equivoqué y más porque estábamos en ese momento, en medio de unas marchas, de un paro nacional, de un estallido nacional donde estaban marchando más de 2000 personas en la estación de Molinos”, recalcó la influenciadora.

Epa Colombia también mencionó que subió el video cometiendo actos vandálicos por ignorancia. Además, sostuvo que siempre tuvo la intención de resarcir su error, por lo que solicitó al juez del caso reconsiderar el desmedido pago que se le exige.

“Y yo hice un video en medio de mi desconocimiento, de mi falta de educación, cometí un error por unos amigos. Estoy aquí, estoy asumiendo desde el principio. Siempre he querido pagar”.

Epa Colombia deberá seguir en la cárcel del Buen Pastor

Epa Colombia enfrenta millonarias reclamaciones por daños a TransMilenio - crédito redes sociales

Cabe recordar que, el juzgado tercero de ejecución de penas de Bogotá desestimó la petición de la influenciadora Epa Colombia de otorgar casa por cárcel, tras analizar múltiples informes entregados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la cárcel El Buen Pastor, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia.

“Niego el sustituto de la prisión domiciliaria por cabeza de familia”, se lee en la contundente resolución judicial, que fue notificada a todas las partes involucradas.

El presidente Petro rechazó que se le negara la detención domiciliaria a Epa Colombia - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para opinar sobre el fallo. “Si la justicia fuese restaurativa EPA y miles de presos estarían libres. Y las hijas si estarían junto a sus madres. En el Congreso de la República se encuentra el proyecto de justicia restaurativa”, escribió en su cuenta de X.