El presidente de la CUT, Fabio Arias, advirtió que si no se aprueba la consulta popular sindicatos convocarían a nuevas marchas

Fabio Arias pide al Senado no fallar a los trabajadores con la decisión de la consulta popular

Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), lanzó una advertencia contundente sobre las posibles consecuencias de que el Senado no apruebe la Consulta Popular en su próxima plenaria.

Según declaró, de no obtenerse el respaldo necesario, se convocarán nuevas movilizaciones en el país, incluyendo la posibilidad de un estallido social y una huelga general.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Arias enfatizó la importancia de que el Senado actúe en favor de los intereses de los trabajadores y de la nación.

“Creemos que es el momento de que el Senado no le falle al país, no le falle a la nación, pero especialmente no le falle a los trabajadores. No pueden seguir de espaldas al país y de espaldas a los trabajadores”, afirmó el líder sindical.

Además, subrayó que, en caso de que la iniciativa no sea aprobada, las calles volverán a ser escenario de manifestaciones masivas.

“Por eso requerimos que sea aprobada y de no hacerlo, pues volveremos otra vez a los fenómenos del estallido social y la huelga general. Nos vemos en las calles”, indicó.

La Consulta Popular es un tema de alta sensibilidad para los sectores laborales representados por la CUT.

La organización ha sido históricamente una de las principales impulsoras de movilizaciones sociales en Colombia, especialmente en momentos de tensión política o económica.

Las declaraciones del presidente de la CUT sugieren que el rechazo a esta propuesta podría desencadenar una respuesta significativa por parte de los trabajadores y otros sectores sociales.

El llamado de Arias se da en medio de un contexto de creciente presión social hacia las instituciones políticas del país. Las referencias al “estallido social” evocan las masivas protestas que tuvieron lugar en Colombia en 2021, marcadas por demandas de justicia social, mejores condiciones laborales y reformas estructurales. Estas movilizaciones, que en su momento paralizaron varias ciudades del país, dejaron una huella profunda en la dinámica política y social de Colombia.

Según informó la organización, esta iniciativa fue radicada (consulta popular) en el Senado de la República con el respaldo de diversas organizaciones sociales y políticas, como respuesta al hundimiento de la reforma laboral el 18 de marzo por parte de la Comisión Séptima del Senado.

De acuerdo con la organización sindical, la decisión de ocho senadores de partidos considerados “oligárquicos” de rechazar la reforma laboral impulsó la necesidad de llevar a cabo esta consulta popular.

“Esta fue una respuesta frente al hecho de que el pasado 18 de marzo la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma laboral. Ocho senadores de los partidos oligárquicos resolvió hundirla y por eso esta consulta popular”, expresó Arias.

La organización solicitó al Senado que emita un concepto favorable sobre la propuesta, argumentando que esta representa una reivindicación de derechos que se remonta al estallido social vivido en el país.

“Demandamos del Senado de la República que se considere la aceptación y el concepto favorable de dicha organismo para que se realice la consulta popular. Este es una banderas y una recuperación de derechos que vienen desde el estallido social. Estallido social donde el pueblo mostró su rebeldía frente a la desigualdad y la pobreza”, añadió el líder sindical.

Durante esas manifestaciones, la población expresó su rechazo a la desigualdad y la pobreza, marcando un punto de inflexión en las demandas sociales.

El líder de la CUT enfatizó que el Senado tiene la responsabilidad de no fallarle al país, especialmente a los trabajadores, que han sido históricamente afectados por las políticas laborales.

“Creemos que es el momento de que el Senado no le falle al país no le falla la Nación, pero especialmente no le falla a los trabajadores. No pueden seguir de espaldas al país y de espaldas a los trabajadores”, concluyó.

Según la organización, ignorar esta consulta sería mantenerse de espaldas a las necesidades del pueblo y podría derivar en un resurgimiento de las movilizaciones masivas, como las huelgas generales y los fenómenos asociados al estallido social. En palabras de Fabio Arias: “Nos vemos en las calles” si no se aprueba la consulta.

La advertencia del líder sindical deja al descubierto la tensión existente entre los representantes de los trabajadores y el poder legislativo. La decisión que tome el Senado respecto a la Consulta Popular podría tener implicaciones significativas no sólo para la agenda política, sino también para la estabilidad social en el corto plazo.

La consulta popular, presentada en un contexto de alta movilización social, busca recuperar derechos laborales que, según la CUT, han sido vulnerados durante años. Este esfuerzo se enmarca en una lucha más amplia por la justicia social y la equidad en Colombia, temas que han sido centrales en las demandas de los movimientos sociales desde las protestas masivas de años recientes.