Andrea Petro reveló la influencia de su padre en sus relaciones: “Me han invitado artistas, futbolistas y políticos, pero no me gusta”

La hija del presidente Gustavo Petro respondió con franqueza a curiosas pregunta en Instagram - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Andrea Petro, hija mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a llamar la atención por la franqueza con la que aborda aspectos personales de su vida, particularmente aquellos relacionados con su intimidad y sus relaciones afectivas. Esta interacción con sus seguidores dejó ver una faceta poco conocida de la mujer, que suele mantenerse al margen del discurso político oficial de su padre, y que ha construido una identidad propia, frecuentemente expresada en redes sociales con un tono directo y sin filtros.

En esta ocasión, una pregunta en particular destacó entre las muchas que recibió: un seguidor quiso saber si Andrea Petro estaría dispuesta a salir con una persona que la sigue en redes sociales. Lejos de evadir la consulta o responder con evasivas, ella optó por compartir su experiencia de forma detallada, incluso revelando que ya había tenido un vínculo con un seguidor anteriormente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Yo ya salí con un seguidor, pero, pues yo les voy a decir la verdad, yo aquí en Europa soy nadie, pues trato de que la gente no sepa quién soy, ¿ya? Está la seguridad y también está como mi vida personal que no quiero que esté sobreexpuesta porque eso que te estén buscando en internet y salga toda tu vida es una ‘mamera’, entonces salgo muchísimo con europeos que no tienen la más remota idea de quién le están saliendo y no saben mi apellido; se enteran es después”, dijo la joven en su historia.

Andrea Petro se sinceró y reveló que prefiere salir con personas que no conocen su historia ni su apellido - crédito @andreapetro91/Instagram

Andrea Petro añadió a su respuesta: “Con confianza, pero me cuesta trabajo salir con alguien que sepa quién soy, porque no sé sus reales sentimientos, sus intereses que tengan por ahí, entonces yo prefiero no salir. Sí, me han invitado a salir artistas, algunos futbolistas, políticos, pero no me gusta, o sea, no me siento a gusto con eso y si salgo es solo con un grupo. Por el momento no sé, no, no, no, no me sale”.

Las palabras de Andrea Petro se produjeron desde Francia, lugar donde reside desde hace varios años. En sus declaraciones, dejó ver que una de sus principales preocupaciones al momento de entablar una relación es la dificultad de determinar si las personas que se le acercan lo hacen con un interés genuino o movidos por el reconocimiento asociado a su apellido.

Además, añadió que su situación de figura pública afectó directamente la manera en que vive sus relaciones sentimentales.

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, habló de cómo la fama familiar le impide llevar una vida amorosa normal - crédito @andreapetro91/Instagram

En otra respuesta, abordó cómo reaccionan los hombres cuando descubren que es hija del presidente de Colombia. En sus palabras, esto es un obstáculo que le provocó múltiples incomodidades.

“No, pues. Imagínense la situación, ustedes están saliendo con una chica que es empresaria, que es independiente, que es chévere, que es mamá soltera, o sea, que se la pasa viajando, bacano. Y que cuando te dice la verdad y te dice, ‘No, es que yo soy la hija de un presidente’. Hacen así (caras raras). Pues así es y es bastante incómodo, eso es lo que me ha dificultado muchísimo mis relaciones estos años, la gente no se imagina lo difícil que ha sido tener pareja durante estos años de Presidencia y que sea una pareja sincera”, respondió Andrea a la interrogante de uno de sus seguidores.

Y continuó: “Es difícil porque no se la creen. No se la creen y ya la información es muy muy muy difícil de digerir un momento dado. Entonces, pues a menos de que este chico eh no sea igual que tú, pero sea alguien que viva las mismas situaciones públicas tuyas, entonces ahí es más interesante, es mejor”.

En medio de una ronda de preguntas, Andrea Petro dejó ver una faceta íntima, y es la dificultad de amar cuando se es hija de un presidente - crédito @infopresidencia/X - @andreapetro91/Instagram

Este tipo de revelaciones, compartidas en un formato que suele asociarse más con entretenimiento que con política, fueron replicadas por varias cuentas populares en redes sociales, entre ellas “RedChismes” y “Rastreando Famosos”. Las publicaciones generaron un amplio espectro de reacciones, desde comentarios jocosos y curiosos hasta críticas dirigidas a la forma en que Andrea Petro aborda su vida pública.

Muchos usuarios de Instagram comentaron: “Es igualita al papá hablo del físico”; “No es que tabn salen corriendo cuando se dan cuenta que es la hija de un guerrillero no pues dejan es el roto😂😂“; ”Jajajajaja ni en colombia saben quien eres tú 😂😂“.