Abogado Iván Cancino reaccionó al altercado entre el futbolista Álvaro Montero y un policía en Manizales: “Lo vamos a poner en vueltas en la Procuraduría”

Iván Cancino mostró su desacuerdo con la actitud del policía con el que tuvo un altercado el portero de Millonarios - crédito (Colprensa - Sofía Toscano)

Un enfrentamiento entre hinchas, jugadores y la policía marcó el final del partido entre Once Caldas y Millonarios en el estadio Palogrande de Manizales.

El incidente comenzó cuando Álvaro Montero, arquero del equipo capitalino, fue atacado con objetos lanzados desde la tribuna occidental por aficionados del conjunto local mientras se dirigía al camerino. La situación empeoró tras un empujón de un policía al jugador, lo que llevó al técnico de Millonarios, David González, a intervenir.

Esto ha provocado diferentes reacciones y comentarios. En ese sentido, el abogado Iván Cancino hizo una publicación en su cuenta de X en la que habló con respecto a la situación. “Lo vamos a poner en vueltas en la Procuraduría”, dijo en referencia al policía.

El guardameta de Millonarios tuvo un encontrón con un miembro de la Policía Nacional, en el que fue respaldado por su entrenador - crédito Mucho Fútbol

Cancino manifestó su inconformidad ante la conducta de un policía que, según se observa en videos del incidente, tuvo un altercado físico con el arquero Álvaro Montero, de Millonarios, durante los disturbios ocurridos al cierre del partido contra Once Caldas. Cancino expresó su intención de llevar el caso a instancias legales y exigió identificar al agente involucrado.

“Por favor, el nombre o número de la placa del policía que está agarrando a Montero. Lo vamos a poner en vueltas en la Procuraduría”, dijo Cancino por medio de su cuenta en la red social X.

Iván Cancino mostró su disgusto por lo sucedido en el estadio del Once Caldas - crédito @CancinoAbog

Un usuario en la red social X, @SuarezTrinando respondió a la publicación del abogado Iván Cancino manifestando su desacuerdo con la postura del jurista. En su mensaje, el internauta sugirió que el incidente podría resolverse de manera interna sin involucrar a organismos de control, destacando la importancia de manejar la situación con medidas correctivas adecuadas.

“Profe, con todo respeto, no es para tanto. No congestionemos a los organismos de control. Es un tema que podrían y deberían manejar los superiores con un llamado de atención y un cursito de capacitación. Tampoco podemos normalizar que cualquiera pueda empujar a la autoridad”, escribió el usuario.

Iván Cancino respondió al comentario del usuario en X defendiendo su postura y argumentando que no se puede permitir este tipo de conductas por parte de la autoridad. Según el abogado, es necesario que los agentes reflexionen sobre sus acciones para evitar futuros incidentes similares. “Lo que no se puede normalizar es que la autoridad le coja el brazo y lo jale sin ningún motivo o razón. Que explique y ya, de ahí no pasa, pero que lo piense la próxima vez que lo quiera hacer”, contestó.

Iván Cancino causó controversia en redes sociales con su publicación - crédito @CancinoAbog

El usuario continuó el intercambio en X respondiendo nuevamente a Iván Cancino. Señalando que, aunque consideraba inadecuada la actuación del policía, no le parecía un hecho tan grave.

“Inadecuado, sí. Algo de exceso, sí. Pero no me pareció tan grave. Antes creo que trataba de proteger al jugador de que fuera lesionado con algún objeto. Y evitar que provocará más a la hinchada y se armara un desorden peor. De acuerdo en que no era la manera”, dijo.

El abogado Iván Cancino finalizó la discusión en X respondiendo al usuario y aclarando que su postura no buscaba congestionar a las autoridades, sino enfatizar en la necesidad de generar conciencia sobre estos actos. “Así es. Es más por hacer bulla que me voy a poner yo a congestionar autoridades”, concluyó Cancino.

Con respecto a la sucedido en Manizales, en declaraciones posteriores, el entrenador explicó que intentó mediar en la situación al considerar que el comportamiento del policía era inapropiado. “Yo me meto y le digo que no puede tratar así a un jugador, que él puede hacer las cosas de otra manera”, afirmó David González en una rueda de prensa.

El técnico David González también negó los rumores difundidos en redes sociales acerca de una supuesta agresión de Álvaro Montero al agente policial. Según expresó, los videos disponibles no respaldan dicha acusación. Asimismo, explicó que el camerino del equipo visitante, ubicado junto a una pared que conecta con la calle, fue blanco de ataques por parte de los aficionados, lo que obligó al equipo a resguardarse para evitar posibles incidentes.