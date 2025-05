Medellín inaugura el C5, el centro de seguridad más avanzado del país: tecnología de punta al servicio de la ciudad

La instalación, que también funcionará como centro del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES-M), fue diseñada por la administración distrital para convertirse en el eje central de las acciones de protección ciudadana y vigilancia del territorio - crédito @FicoGutierrez/X

Medellín se prepara para transformar su enfoque en seguridad con la construcción del moderno Centro de Control, Cómputo, Comunicación y Contacto para la Ciudadanía, conocido como C5.

Este complejo de 18.800 metros cuadrados busca redefinir la protección ciudadana utilizando tecnología de última generación, como la inteligencia artificial, un centro de datos híbrido y un vertipuerto especialmente diseñado para drones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según explicó el alcalde Federico Gutiérrez, el C5 será “el cerebro operativo de la seguridad en Medellín”, con capacidad para responder de manera eficiente ante emergencias y mejorar la vigilancia en toda la ciudad.

En cabeza del mandatario de la capital de Antioquia Federico Gutiérrez se inauguró el Centro de Control, Cómputo, Comunicación y Contacto para la Ciudadanía (C5) - crédito @FicoGutierrez

El C5, que también servirá como base del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES-M), estará ubicado en el barrio Corazón de Jesús, en pleno centro de la ciudad, una localización estratégica próxima a corredores viales, estaciones de bomberos y bases de operaciones policiales.

Su diseño prevé una integración amplia con diversos organismos de seguridad y justicia, como la Policía Metropolitana y la Fiscalía. “Con este sistema, se reducirán tiempos de respuesta ante emergencias, se fortalecerá la coordinación entre entidades y se garantizarán decisiones operativas basadas en evidencia en tiempo real”, indicó la Alcaldía de Medellín al presentar el proyecto.

El desarrollo del C5 no es del todo nuevo. De acuerdo con el alcalde Gutiérrez, la idea comenzó a gestarse hace más de cinco años, durante su primer mandato, e incluyó la adquisición de un lote de aproximadamente 3.830 metros cuadrados y el diseño preliminar de las instalaciones. Sin embargo, aseguró que en la administración pasada no se dio continuidad al proyecto. “La anterior administración no avanzó en este proyecto, lo dejó morir como muchas otras cosas”, afirmó el mandatario local. Actualmente, el plan cuenta con financiación, diseños definitivos y un cronograma contractual que prevé la adjudicación de la obra para agosto.

La nueva sede, que también funcionará como centro de operaciones del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES-M), fue diseñada por la administración distrital como un punto neurálgico para fortalecer la seguridad ciudadana y ejercer control sobre el territorio - crédito Alcaldía de Medellín

Una de las principales características del C5 será su avanzada red de videovigilancia, que incluirá más de 4.800 puntos operativos entre cámaras fijas, móviles, PTZ y sistemas de reconocimiento de matrículas (LPR). Además, contará con una sala de operaciones principal, un área específica para visualización ampliada, y espacios diseñados para la capacitación de agentes y personal operativo. Estas infraestructuras estarán preparadas para integrar tecnología que se alinea con la llamada Cuarta Revolución Industrial, lo que permitirá monitorear y actuar de manera proactiva en tiempo real. “Casi que se aumentará en un 50 % el número de cámaras que tenemos, y esto le tiene que servir a la ciudadanía”, declaró el alcalde.

Como parte del proyecto, se implementarán otras medidas destinadas a fortalecer la seguridad en los barrios de Medellín, tales como la instalación de 1.000 alarmas comunitarias y 1.300 botones de pánico, además de la renovación de los sistemas de información y el sostenimiento del SIES-M. Estas iniciativas están vinculadas al Plan de Desarrollo Distrital Medellín Te Quiere 2024–2027, cuya misión, según la administración distrital, es garantizar un control territorial basado en orden, tecnología y proximidad con los ciudadanos.

El C5 estará ubicado en el barrio Corazón de Jesús, en pleno Centro de Medellín, justo frente a la sede de la Policía y cerca de la avenida Regional, el viaducto de la Línea B del Metro y la Estación Libertadores de Bomberos - crédito Alcaldía de Medellín

Otro de los elementos destacables es el uso del vertipuerto, una innovación diseñada específicamente para la integración con drones. Este equipamiento permitirá realizar monitoreos aéreos en puntos estratégicos, lo que se espera que complemente las capacidades actuales de vigilancia terrestre. Asimismo, el centro de datos TIER 3 híbrido, que combinará capacidades físicas y en la nube, tiene previsto operar con redundancia eléctrica y alta conectividad, asegurando su efectividad en situaciones críticas.

En palabras de Gutiérrez, “los únicos que tienen que sentir miedo son los criminales y vamos tras ellos”. El alcalde manifestó que este ambicioso proyecto, que incluye no solo infraestructura moderna sino también herramientas inteligentes, busca abordar directamente las problemáticas de seguridad que afectan a los barrios y comunidades de la ciudad. El objetivo principal, concluyó, es garantizar que los ciudadanos sientan la presencia efectiva de un aparato estatal comprometido con su bienestar y protección.

Con la puesta en marcha del C5, Medellín no solo pretende modernizar su sistema de seguridad, sino también posicionarse como referente en la región por la utilización de tecnologías avanzadas en la gestión de la seguridad pública. La administración local confía en que esta innovación contribuirá de manera significativa a reducir los índices de criminalidad y a fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.