Armando Benedetti confirmó que sí fue notificado para ejercer funciones presidenciales en ausencia de Petro: “Falta ver si hay registro del partido”

Armando Benedetti, ministro del Interior- crédito Colprensa

Este lunes 12 de mayo de 2025 se conoció otro capítulo con la designación de Armando Benedetti, ministro del Interior, como funcionario delegatario con capacidades presidenciales mientras el presidente Gustavo Petro cumple con su agenda diplomática en China.

El partido Colombia Humana certificó que el jefe de la cartera del Interior aparece como militante de la colectividad desde 2021, debido que para ejercer estas funciones Benedetti debe pertenecer al mismo movimiento político del jefe de Estado, como lo explica el artículo 196 de la Constitución.

“Armando Benedetti funge como militante desde 15 de diciembre de 2021. Este certificado se expide a solicitud del compañero exclusivamente para ratificar su militancia a los 06 días del mes de Mayo de 2025″, se lee en el certificado, revelado por Blu Radio.

Certificado de Colombia Humana sobre la militancia de Armando Benedetti en la colectividad - crédito @SebastianNohra/X

Al respecto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que sí fue notificado del decreto que lo delegaba como ministro encargado con funciones presidenciales cuando se encontraba con gobernadores del Caribe, en Barranquilla.

Explicó que su ingreso al proyecto político de Gustavo Petro se dio en octubre de 2020, cuando se acordó la unión con el partido Colombia Humana.

Sin embargo, el alto funcionario precisó que desconoce si hay un registro de la colectividad de ese ingreso pese a la certificación de Colombia Humana.

“Aunque cuando yo me pasé a apoyar a Petro como presidente en octubre de 2020 quedamos en que entraba a Colombia Humana, no solo es alzar la mano y decir que se es parte, sino que debe haber un registro y no lo había. Hay una certificación del partido, ahora falta ver si hay registro del partido”, aseveró Benedetti a medios de comunicación.