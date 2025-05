Gustavo Bolívar se refirió al regaño que le dio Gystavo Petro en Tibú: “Incómodo e injusto”

El director de Prosperidad Social manifestó que existen serias diferencias en el petrismo sobre su candidatura presidencial - crédito Colprensa/Presidencia

Gustavo Bolívar, que estará como director del Departamento de Prosperidad Social hasta el viernes 16 de mayo de 2025, se refirió al episodio en el que el presidente Gustavo Petro le hizo un fuerte reclamo al funcionario, al considerar que estaría realizando otras actividades diferentes a las de su cargo, lo que generó diferentes reacciones en el país.

El regaño del mandatario nacional ocurrió el viernes 9 de mayo, en un evento realizado en el municipio de Tibú (Norte de Santander), en el que señaló que dichos espacios del Gobierno no deberían ser utilizados para promover una futura candidatura presidencial, aun cuando hubo funcionarios que presentaron sus cartas de renuncia.

“El que renuncia, se va. Entra el reemplazo que es el que tiene que hablar”, dijo Petro en su intervención.

Ante esta situación, el director del DPS le salió al paso de las críticas del mandatario, al considerar que su presencia en el municipio nortesantandereano no se puede catalogar como participación en política, ya que su salida del cargo será el viernes 16 de mayo.

Sin embargo, consideró como ‘inesperado’ las críticas del presidente en su contra, y enfatizó en que hubo una confusión por parte del mandatario, al creer que había salido del cargo el 30 de abril, fecha en la que fue aceptada su renuncia al DPS.

“No había pedido hablar o ir a ese viaje. Yo acepté porque soy funcionario hasta el 16 (de mayo) y no vi que estuviera interfiriendo en política (...) fue un momento incómodo, inesperado e injusto”, comentó Bolívar en diálogo con W Radio.

Además, el alto funcionario indicó que, para ese momento, “el presidente acababa de llegar y nosotros llevábamos un par de horas. Alguien nos dijo que habláramos nosotros, nos subieron a la tarima. Cuando llegó el presidente, no me borraron de la lista”.

Pese a que Bolívar no ha expresado oficialmente su intención para liderar las banderas del petrismo en las elecciones de 2026, el funcionario es uno de los políticos que lidera las encuestas nacionales.

Al respecto, Bolívar precisó: “En las últimas dos encuestas aparecí punteando y le dije al presidente que se sintiera orgulloso (…) Seguramente hubo voces de que me estaban inflando, pero nunca he llamado a una encuestadora y siempre he manifestado que no soy candidato porque soy funcionario”.

A pesar del impasse que tuvo con el presidente Gustavo Petro, el director del DPS reiteró su compromiso con el proyecto político, y recordó aquella frase del Consejo de Ministros donde le expresaba su amor al mandatario nacional. “Yo amo este proyecto y a quién lo dirige. Si no fuera amor puro lo que me convoca, sobre todo por la gente, y por eso me voy contento del cargo (...) Yo lo sigo amando, no puedo ocultarlo. No sé si él me ama (risas). Pero si toca, asumo la tusa, pero acá sigo”, dijo.

Candidatura presidencial y consulta interna

Además, Gustavo Bolívar indicó que existe cierto temor en el presidente Petro de que no pueda convocar a varios sectores para ser elegido en 2026, tal como ocurrió en su campaña a la Alcaldía de Bogotá en 2023, donde no obtuvo los votos necesarios para llegar al cargo.

“Él teme que si soy elegido en una consulta interna, me niegue a pactar con sectores tradicionales. Eso le preocupa (...) Es irónico que ahora me pase factura por ser de los más petristas. Yo nunca he traicionado al proyecto”, declaró el actual funcionario en entrevista con Blu Radio.

Incluso, el exsenador del Pacto Histórico se refirió a la posible consulta interpartidista que definirá al candidato único de la colectividad de izquierda, y que estará en las elecciones presidenciales del 2026.

Este proceso, según Bolívar, se definiría en dos fases. Una en octubre de 2025 donde se definirá al candidato del movimiento político, y otra en marzo de 2026, donde se definirá el candidato final de un frente amplio con varios partidos políticos que han respaldado el proyecto de Petro.

“El presidente sabe que solo con el Pacto Histórico no se gana. Está buscando alianzas que garanticen gobernabilidad. Pero yo también puedo convocar al centro”, mencionó al citado medio de comunicación.

Por último, Gustavo Bolívar no descartó respaldar al candidato que defina ese frente amplio. “Este proyecto es más grande que cualquier nombre. Si me toca cargar la maleta de otro, lo haré por el bien del progresismo”, puntualizó.