Famosas colombianas que celebraron el Día de la Madre con emotivos mensajes: “Celebro que él me haya escogido a mí”

Famosas colombianas que dedicaron un mensaje por el Día de las Madres en sus diferentes redes sociales - crédito @melinaramirez90 @valeriedomi @laura_tobon/IG

El 11 de mayo de 2025, las famosas colombianas conmemoraron el Día de las Madres junto a sus familias y compartieron algunas fotografías con los pequeños retoños que llenaron de luz sus vidas.

Algunas de las que festejaron esta fecha especial con sus seguidores fueron Laura Tobón, Valerie Domínguez, Melina Ramírez por mencionar algunas, que compartieron además, videos de lo que significa para ellas la maternidad.

Valerie Domínguez

La barranquillera emocionó a sus seguidores con este video - crédito @valeriedomi/IG

La ex Señorita Colombia, Valerie Domínguez, se convirtió en madre de su hijo Thiago el 19 de mayo de 2021 a la edad de 40 años. El bebé nació en Estados Unidos, donde la pareja se encontraba después de que se permitiera viajar durante la pandemia.

Para el Día de la Madre, la barranquillera compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado de algunas fotografías con el pequeño, fruto del amor con el modelo fitness Juan David “el Pollo” Echeverri.

Valerie Domínguez compartió con sus seguidores el emotivo mensaje que dedico a Thiago en el Día de la Madre - crédito @valeriedomi/IG

“Lo que más celebro en el Día de las Madres, es que él me haya escogido a mí 😍... Y yo elijo celebrar ese amor con ... Una demostración de cariño auténtico y diferente.🧡 Feliz día a todas las mamás que, con su amor sin límites, hacen de este un mundo mejor", escribió la también modelo en sus redes.

Laura Tobón

La modelo recordó cada momento que ha vivido con Lucca estos tres años - crédito @laura_tobon/IG

La modelo y presentadora se convirtió en madre después de que uno de sus médicos de cabecera le indicara que era casi que “imposible” que quedara embarazada por una condición en los ovarios que hacía difícil el proceso de gestación.

La llegada del pequeño Lucca se produjo a pocos días del Fin de Año de 2021 un 29 de diciembre. En su cuenta de Instagram, Tobón dedicó unas palabras a esta importante labor a la que se dedican a diario aquellas que decidieron traer una vida al mundo.

Lucca es el primer hijo de Laura Tobón y el pasado diciembre cumplió dos años de edad - crédito @laura_tobon/Instagram

“Hoy celebro a todas las mujeres que entregan su corazón entero cada día: las mamás. A las que se reinventan con cada reto, a las que lloran en silencio y ríen con el alma. A ti, mamá que me sigues, que me inspiras, que me recuerdas que el amor más poderoso es el que nace cuando sostenemos por primera vez a nuestro hijo en brazos. Gracias por tu entrega, tu fuerza, tu dulzura y por enseñarnos que el amor no tiene límites. Feliz día, mamá. ¡Hoy y siempre eres una heroína de la vida real! 🤍🤍“, escribió la bogotana.

Ana Lucía Domínguez

Ana Lucía Domínguez se convirtió en mamá el 6 de septiembre de 2024, al dar a luz a Luciana en Madrid, España. La actriz, de 40 años, dio a conocer su embarazo en marzo de 2024. Domínguez está casada con el actor Jorge Cárdenas.

La colombiana tuvo a su hija Luciana en Madrid, España, debido a proyectos personajes de la actriz - crédito @analuciado/IG

“Luciana... Antes de ser tu mamá, fui hija, nieta, bisnieta. En cada calambre, en cada brazada en la piscina, en cada noche sin dormir, sentí que todas ellas me sostenían. Porque ser madre no es empezar de cero... Es recoger el hilo de un tejido que viene de siglos. Este día es por ti, por mí, por las que nos enseñaron a latir. Y por todas las que, como nosotras, hoy siguen escribiendo esta historia”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram acompañado de un emotivo video de sus primeros meses de maternidad.

Melina Ramírez

La presentadora de Yo me llamo, Melina Ramírez, se convirtió en madre el 30 de julio de 2019 cuando sostenía una relación con el modelo fitness y deportista Mateo Carvajal. La caleña compartió con sus seguidores lo que para ella significa la “Matresencia” que es proceso emocional y psicológico que afronta una mujer cuando se convierte en madre.

La presentadora tiene un hijo llamado Salvador con el modelo Mateo Carvajal - crédito @melinaramirez90/IG

“Bendita y hermosa Matrescencia. El mejor regalo de mi vida: Ser la madre de Salvador ❤️. Hijo, eres más de lo que algún día soñé. ¡Feliz día a todasss las mamitas! Sé la GRAN labor que es amar sin medida, educar, guiar, estar presente, buscar la solución siempre, la manera de salir adelante de los problemas, correr todo el día, esforzarse al límite, entregar la vida por alguien y aun así, ser mujer, esposa, trabajadora y muchas facetas más. Gracias por los que hacemos ❤️🙏🏻🌹✨. Vale toda la pena”, escribió.

Carolina Gaitán

En agosto de 2024, Carolina Gaitán se convirtió en madre con 40 años y con la llegada de su primer hijo, Salomón. La actriz y cantante había mantenido su embarazo en secreto durante los primeros meses, pero luego lo anunció públicamente, llamándolo “el proyecto más importante de su vida”.

La actriz compartió un carrete de fotografías con el pequeño Salomón en este Día de la Madre - crédito @lagaita/IG

“FELIZ DÍA MAMÁS!!! Les comparto qué ha sido para mí ser mamá? Es verdaderamente el acto de bondad y generosidad permanente más profundo que yo como mujer haya podido experimentar”, agregando que ha sido todo un reto, pues le ha enseñado a despojarse de todo lo que conocía antes de la llegada de Salomón.