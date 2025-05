“El legado de la bruja”, una obra que explora el amor y la redención en un mundo de magia y poder

Mario Villalobos sufrió eventos paranormales durante la escritura de su exitosa saga - crédito Testigo Directo Editorial

Mario Villalobos, periodista con décadas de experiencia, regresó a la escena editorial con fuerza durante la más reciente edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), presentando El legado de la bruja, la continuación de su exitoso libro Confesiones de una bruja. La obra no solo profundiza en el universo oscuro de Sofía del Guercio, su enigmática protagonista, sino que introduce nuevos matices emocionales y familiares que, según palabras del propio autor, “están tocando fibras muy profundas en los lectores”.

Desde el inicio, Villalobos sostuvo que no tenía intenciones de escribir una segunda parte. “Yo no quería hacer el segundo libro porque haciendo el primero sentí una cantidad de cosas paranormales muy bestiales”, confesó en entrevista con Infobae Colombia. Fenómenos inexplicables como portazos, ventanas que se abrían solas y archivos que desaparecían fueron parte del proceso creativo de Confesiones, lo que convirtió la escritura en un ejercicio no solo literario, también espiritual y psíquicamente demandante.

Sin embargo, la presión de los lectores fue definitiva. Al cierre de la primera entrega, Sofía se redime, pero los detalles quedaron abiertos. “La gente empieza a escribir y a preguntar que cuándo la segunda parte, porque al final de Confesiones se narra que ya se redime, pero la gente está viendo como los detalles, ¿no? Cómo fue, dónde fue, quién ayudó, qué pasó, el backstage de esa redención”. Así nació El legado de la bruja, una obra que abandona parcialmente la estructura épica de su antecesora para abrazar una narrativa íntima, donde el amor por la familia se convierte en hilo conductor.

“El hilo conductor de esto era el amor por la familia”, explicó Villalobos. En esta ocasión, la historia se divide en tres voces: Alexandra, la hija de Sofía; Rochi, su nuera; y sus tres nietos. Cada uno aporta una mirada distinta sobre cómo convivir con una figura tan compleja y oscura. “Cuentan cómo fue vivir con una bruja, y sobre todo con una bruja tan mala y tan soberbia”.

La historia se enriquece con pasajes reales y desgarradores. “Su hija vivió siete años sin hablarle, sus nietos vivían espantados… se levantaban para ir al colegio y había una mano de borrachos o un paramilitar sentado en la sala”. Pese a ello, la familia decide perdonar. Esa es la gran lección del libro: “Si esa familia tan disfuncional fue capaz de perdonar a Sofía… ¿por qué tú, que tienes una relación mala con alguien en tu familia, no arreglas las cargas?”.

Aunque la obra se sostiene sobre un eje emocional, Villalobos no dejó atrás lo que más atrajo a los lectores de Confesiones: las historias con poderosos, criminales y famosos. “Debía tener eso que a la gente la enamoró tanto”. En esta segunda parte, Sofía ya no usa la brujería para el mal; ahora, poseída por el espíritu Nicanor Ochoa, canaliza su poder hacia la sanación.

Entre los relatos más impactantes está el del jefe de sicarios del Mexicano, alias el Buitre, que, según Villalobos, aún está vivo. “Secuestra a la mamá de la mejor amiga de Sofía para obligarla a buscar una guaca con 83 lingotes de oro”. Villalobos contactó al sicario para corroborar los hechos. “Me confirmó no solo la historia, sino algo más profundo: que los poderosos tienen un miedo horrible”.

El libro también incorpora episodios que rozan la política y el espectáculo. Sofía habría trabajado para Horacio Serpa Uribe, y para Cristiano Ronaldo, víctima de un supuesto maleficio ejecutado por una exnovia. “No he abandonado el rigor del reportero”, dice Villalobos. “Me demoro, pero corroboro todo”.

Hablar de figuras públicas y criminales obliga a moverse en terrenos delicados. Villalobos optó por cambiar nombres y algunos detalles. “Había un debate ético… pero lo que debía primar era no poner en riesgo a los protagonistas”. Como en Confesiones, muchos de los implicados accedieron a hablar bajo condición de anonimato, algunos incluso después de décadas en silencio.

La conexión entre el poder y la brujería no es casual ni novedosa. “El poder y la magia negra o blanca… han estado juntos desde que el mundo es nuevo”. Desde faraones egipcios hasta políticos contemporáneos, el recurso a lo esotérico es una constante. Villalobos reconoció la influencia del maestro Germán Castro Caycedo y su libro Bruja, coca política y demonios, que en los años 90 también sacudió la opinión pública.

Sofía del Guercio, la protagonista, representa mucho más que una bruja. “Lo que pasa es que ella tuvo la valentía de contar su historia”. Iniciada en la brujería a los nueve años por su abuela, su vida fue absorbida por ese universo sin tener oportunidad de escoger otro destino. El legado de la bruja no solo expone ese drama, sino que lo pone en perspectiva, la brujería no es una caricatura, es una dimensión que convive con el poder en Colombia.

Villalobos afirmó que ha recibido presiones tanto “del más allá como del más acá”, incluso ofertas de compra para callar partes del libro. No cede. “Siempre hay ese resquemor… uno está sacando cosas reales de debajo del tapete”.

El legado de la bruja no cierra el ciclo. “Ese mundo está todo por narrarse. No sé si sea yo, pero el material es casi infinito”. Villalobos tiene claro que Colombia es un país marcado por el sincretismo, la religiosidad popular y la superstición. “La gente le reza al Divino Niño, pero cuando no les funciona la novena, van donde la pitonisa”.

Al cierre de la entrevista, Villalobos dejó claro que su intención es honrar la confianza de los lectores. “Es pura piel, pura familia, puro amor… pero no deja de tener aventuras”. El legado de la bruja ya circula y, como su antecesor, apunta a convertirse en fenómeno editorial. Esta vez, sin embargo, con una carga emocional más profunda y una advertencia clara, lo que no se nombra, también existe, y en Colombia, el poder siempre ha tenido una bruja al lado.