César Gaviria recomendó al Senado no votar la consulta popular de Petro: “Es un despilfarro inadmisible”

César Gaviria aseguró que el dinero que se quiere destinar a la consulta popular debería ser utilizado para otros aspectos urgentes del país - crédito El Tiempo/Europa Press

La consulta popular que intenta impulsar el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, avanza, pese a que desde varios sectores políticos rechazan su trámite. El texto para convocar el mecanismo de participación ciudadana ya fue radicado en el Senado de la República y el debate sobre su conveniencia empezará el 13 de mayo de 2025.

Ante la prontitud con la que será discutida la iniciativa, los senadores ya han dado a conocer qué posición tomarán al respecto. El expresidente de Colombia y líder del Partido Liberal, César Gaviria, es uno de los políticos que ya reveló su postura y que, incluso, fue más allá, instando a los demás congresistas a adoptarla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por medio de un comunicado a la opinión pública, instó a los senadores a no votar la consulta, con la que el Gobierno espera darle una segunda oportunidad a la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima del Senado.

Este es el momento en que el presidente de la República, Gustavo Petro, radicó la propuesta de consulta popular ante el Senado - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“La propuesta del presidente Petro de convocar una consulta popular para respaldar su reforma laboral es una decisión equivocada. Gastar un billón de pesos en una votación simbólica, es un despilfarro inadmisible en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país”, escribió.

Según el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, para poder realizar la consulta que promueve el Gobierno nacional, que consta de 12 preguntas relacionadas con las condiciones laborales de la ciudadanía, se necesita una inversión de entre $700.000 millones y $750.000 millones. Esto, teniendo en cuenta que se debe convocar a más de 40 millones de personas para que ejerzan su derecho al voto, lo que requiere todo un trabajo de logística costoso y complejo.

Según el exmandatario Gaviria, ese dinero debería ser utilizado para resolver los problemas estructurales del país de manera directa. Entre ellos están las condiciones laborales precarias en las que trabajan algunos colombianos, la necesidad de fortalecimiento de la fuerza pública, la atención a víctimas y la financiación de políticas sociales.

La consulta popular costaría $700.000 millones, según la Registraduría - crédito Canva

Desde la perspectiva del director de la colectividad, el “derroche” de recursos no tendría ningún resultado positivo. En ese sentido, el paso a seguir para mejorar las condiciones de trabajo de los ciudadanos sería por medio de un proyecto de ley. No obstante, es importante recordar que el Gobierno ya superó esa etapa, presentando un proyecto de reforma que finalmente fue desestimada por ocho congresistas de la Comisión Séptima del Senado.

Ante el archivo de la propuesta oficialista, el Partido Liberal aprovechó para radicar su propio proyecto de reforma laboral, que incluye algunos de los apartados de la iniciativa del Gobierno Petro, aunque con algunas modificaciones.

“Nosotros estamos del lado de los trabajadores, no de las élites sindicales. El país requiere reformas serias, no maniobras políticas costosas que debilitan la institucionalidad y profundizan la polarización. Colombia necesita soluciones reales, no gestos vacíos (…). De manera que recomendamos que el senado de la república no vote la consulta, iniciativa equivocada e ineficiente”, indicó el expresidente como director del partido.

El expresidente César Gaviria sugirió al Senado no votar la consulta popular, puesto que considera que es una iniciativa equivocada e ineficiente - crédito @PartidoLiberal/X

En el comunicado, Gaviria también se refirió a información que fue difundida en medios de comunicación relacionada con el nombramiento de Diana Morales como nueva ministra de Comercio, Industria y Turismo. La actual secretaria de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes hace parte del Partido Liberal, pero, según el exmandatario, ni la congresista ni su posible designación representan a la colectividad.

“Ese presunto nombramiento y la señora funcionaria del Congreso no representa ni interpreta la posición del Partido Liberal, independiente frente al actual gobierno, y mucho menos frente al innecesario e improvisado mecanismo de consulta promovido por el Ejecutivo”, aclaró el líder del partido.