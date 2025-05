Hermano de Kaleth Morales habló del hijo no reconocido que le salió al cantante: “Si es así, que reclame sus derechos”

Kanner Morales retó al que supuesto hijo de Kaleth Morales se haga la prueba de ADN para reconocerles sus derechos - crédito @Kanner Morales y @jesuskalethoficial /Instagram

Kanner Morales, hermano del cantante Kaleth Morales, retó al joven que está reclamando ser el verdadero primogénito del fallecido artista vallenato y que emprendió un rifirrafe en redes sociales con los hoy herederos legítimos del intérprete del recordado éxito Vivo en el limbo.

Sin negar, pero tampoco aprobar la versión de quien se hace llamar artísticamente Jesús Kaleth Morales, el integrante de la agrupación Los K Morales invitó al joven vallenatero a que deje de lado las riñas y se someta a una prueba de ADN para que la familia lo pueda reconocer.

“Eso hoy en día es muy sencillo y él lo sabe, demuéstrelo y reclame sus derechos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Kanner Morales, hermano de Kaleth Morales se refirió al caso de Jesús Kaleth cantante que reclama ser el primogénito del fallecido intérprete de 'Vivo en el limbo' - crédito @televallenato/Instagram

A través de un video que publicó Kanner, luego de que se hiciera tendencia el rifirrafe que sostenían sus sobrinos Samuel y Katrinalieth Morales —los hijos reconocidos de su hermano— con quien alega ser el nuevo heredero de la familia, el artista decidió tratar de limar asperezas y acudir a la vía legal mediante una conciliación.

“Al hacerlo vas a poder acercarte a nosotros y, pues, empalmaremos una relación, porque es que no te... no lo conocemos. O sea, ¿cómo podemos tener un vínculo con alguien a quien no conocemos? Y no me refiero a que no lo hayamos visto —sí lo hemos visto— pero nunca hemos podido sentarnos a entablar una conversación y una relación. No hay una relación previa con él, porque es que no lo conocemos", fue la invitación que hizo Kanner a su supuesto sobrino, insistiendo en que si tiene una prueba positiva de ADN que lo confirme, él lo ayudará a conectar con la familia. No solo le abrirá las puertas, también le dará los beneficios a los que tendría derecho.

Sin embargo, mientras eso sucede, pidió al público mantenerse al margen y no agitar las redes sociales con conjeturas:

“A ver, mi gente, quiero que entiendan que uno a veces tiene amigos que son como hermanos. ¿Saben por qué? Porque con ese amigo has cultivado durante mucho tiempo una relación. Entonces, tú no puedes sentir amor por un familiar simplemente porque es tu familiar. Yo tengo tíos que hace años no veo. De verdad, mi gente, hay que bajarle un par de rayas a la loquera. O sea, así no. Así no. Así no es, mi gente. Dejen de estar escribiendo mentiras".

Samuel y Katrinalieth Morales, los hijos reconocidos de Kaleth Morales reaccionaron con meme del cantante ante el reclamo que hace presunto hijo mayor del artista que se hace llamar Jesús Kaleth Morales - crédito @televallenato/Instagram

Por otra parte, a pesar de su tono pacífico, Kanner desmintió la versión en la que Jesús aseguró al público que ya había hablado con él y contaba con su apoyo.

“Cuando ya empiezan las mentiras, ahí yo empiezo a dudar de muchas cosas, porque es que yo no tengo conversación con este varón acerca de una prueba de ADN. Nunca hemos hablado de eso. No he hablado con él de eso. Lo siento en el alma. Lo siento en el alma. Si la conversación existe, que me la muestre. Pero yo me considero un tipo muy razonable, de muy buen juicio, siempre he tenido mi carácter y mi forma de ser, y yo nunca he hablado con él de una prueba de ADN. Entonces, si él sale ya a la luz pública diciendo: ‘Es que yo hablé con mi tío Kanner para que me hiciera la prueba de ADN’... Aquí hay varios puntos a revisar, familia”, sentenció.

Él es Jesús Kaleth Morales, el cantante que dice ser el primer hijo que tuvo Kaleth Morales

Este joven artista que a sus 25 años se abre campo en la industria de la música vallenata, revolucionó la dinastía Morales al afirmar que es el primogénito no reconocido del fallecido intérprete del éxito Vivo en el limbo, además de arremeter contra los que serían sus presuntos hermanos menores a los que señaló de querer truncar su carrera.

Jesús Kaleth, artista vallenato que alega ser el hijo mayor de Kaleth Morales salió a atacar a sus presuntos hermanos en redes sociales a los que les lanzó pullas - crédito @televallenato/Instagram

Las revelaciones generaron reacciones en los hijos legítimos de Kaleth Morales, que no fueron bien recibidas por el joven artista, quien respondió con pullas a las publicaciones en redes sociales. “La verdad es que sí soy, 100% seguro, y eso es lo que a ellos les duele. Les duele y se los digo en la cara, porque sé que este video va a llegar a ellos”, expresó.

La bomba estalló cuando Samuel y Katrinalieth Morales, los hijos reconocidos de Kaleth Morales, desataron la furia de Jesús al publicar una imagen de su padre en la que se ríe de los dicho por el joven artista de 25 años que no se quedó callado y contratacó.

“Les duele, ¿por qué les duele? Porque la gente me está apoyando, porque me está yendo bien en la música, ahora sí. si tienen miedo. Yo no estoy compitiendo con ustedes, ustedes son mi sangre, yo no estoy compitiendo con ustedes, yo vengo a hacer mi música, calladito en silencio, nunca los menciono. Pero por ahí hicieron un video burla ayer y llegó Katrina y él lo compartió. Entonces, ¿eso qué dándole alas a ese grupito de gente sin oficio que se mete conmigo", añadió Jesús en el video que se hizo viral en redes sociales.