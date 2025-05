‘Yo me llamo Mini’ se despidió de Aurelio Cheveroni: el lobo se llevó regalos y Amparo Grisales lloró

La primera edición del concurso, dedicada exclusivamente a niños, concluyó con la victoria de un pequeño imitador y la salida del querido lobo Aurelio Cheveroni - crédito captura de pantalla de Yo me llamo / Caracol Televisión

La primera edición de Yo me llamo Mini, transmitida por Caracol Televisión, concluyó con una emotiva gala que no solo coronó al imitador infantil de José Feliciano como ganador, también fue la despedida de Aurelio Cheveroni, el lobo que destacó en el programa.

El pequeño imitador de José Feliciano, acompañado por su padrino, el doble de Óscar de León, se llevó el premio mayor: un bono de 100 millones de pesos destinado a apoyar sus estudios. Durante la gala final, los cinco finalistas ofrecieron presentaciones destacadas junto a sus padrinos, que también son reconocidos imitadores de artistas como Rocío Dúrcal, José José, Celia Cruz y Gloria Trevi.

Sin embargo, el momento más conmovedor de la noche fue la despedida de Aurelio Cheveroni, que había regresado a la televisión tras años de ausencia. Este querido personaje, conocido por su participación en el programa infantil Club 10, fue incluido como jurado especial para la fase Mini del concurso. Su humor, inocencia y carisma lograron conquistar a niños y adultos, convirtiéndolo en una figura central del programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El personaje pasó de ser jurado especial a ser despedido entre homenajes y nostalgia durante la gala final del programa infantil - crédito @yomellamo/Instagram

La despedida de Aurelio estuvo cargada de emociones. Amparo Grisales, jurado del programa, le dedicó unas sentidas palabras mientras le entregaba un gran hueso como recuerdo. “No me voy a emocionar, pero te quiero decir que nos acompañaste con tu ternura, con tu inocente picardía, con tu hermosura; nos alegraste este lugar. Nos trajiste felicidad, tu humor… y te vamos a extrañar muchísimo”, expresó la actriz, visiblemente conmovida.

César Escola le obsequió un loro multicolor, haciendo referencia a la ausencia de su icónica mascota, el pulpo Picho: “Aurelio, no dejes nunca de ser niño y muchas gracias por toda la alegría que me diste. Y como sabemos que no tienes a tu pulpo Picho, te traje una nueva mascota: un lobo-loro”.

El homenaje continuó con Rey Ruiz, que sorprendió a Aurelio con un CD que recopilaba sus mejores aullidos durante el programa: “Lobo, te tengo una sorpresa: un disco grabado con tus aullidos. Es para que lo puedas compartir con todas tus fans” y Aurelio respondió: “Te adelantaste a la Navidad (…) Ay, gracias”.

Jurados como Amparo Grisales rindieron tributo a Aurelio Cheveroni, destacando su papel central en el programa - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

En redes sociales, los fanáticos del programa expresaron su deseo de que el personaje regrese en futuras temporadas o en nuevos formatos: “Aurelio va a hacer muchísima falta”; “Deberían hacer una temporada de solo niños”; “Aurelio debe volver a la televisión 🥹 fue lo mejor de mi infancia, más niños deben conocerlo ❣️“; ”Colombia debería declarar a Aurelio, MeriMon y Dinodoro patrimonio cultural Nacional"; “Deben hacer un programa de entrevistas de Aurelio Cheveroni”; “Aurelio da más contenido y rating que cualquier reality o novela”.

Aurelio Cheveroni en el ‘Club 10’

El icónico lobo rojo del programa infantil Club 10 de Caracol Televisión fue interpretado por el actor Fernando Rojas desde 1999 hasta 2012. Este personaje, conocido por su humor irreverente y su estilo sofisticado, se convirtió en uno de los más queridos por los televidentes colombianos.

“Yo nací en 1998, cuando apareció ese gran programa, genial y fantástico, que se llamó Club 10. Nací casi al mismo tiempo que nació el Canal Caracol, y siempre he estado aquí”, reveló Rojas en su personaje de Aurelio en el programa Se dice de mí.

Fernando Rojas, un talentoso titiritero y actor, fue responsable tanto de la voz como de la manipulación del títere de Aurelio. Para darle vida al personaje, se inspiró en recuerdos de su infancia y en la observación de lobos reales, creando una mezcla entre un niño, un adulto y un animal, como él mismo describió.

Fernando Rojas Vargas, el actor que le dio la voz al famoso lobo rojo - crédito @fernandorojas9483 / Instagram

“Él se cree que es galán, se viste, se arregla, se pone sombrero, prepara las salidas para poder conquistar a las nenas, pero así que sea muy cotizado, no (...) Es una mezcla entre un niño, un adulto y un animal (...) Era un personaje de la fauna nacional, el lobo es ese personaje que hiperdimensiona su estatus social y siempre se cree de mejor familia”, añadió al programa citado.

En 2025, Fernando Rojas regresó a la televisión como jurado en Yo me llamo Mini. Su regreso fue recibido con entusiasmo por los televidentes: “Tengo el doble de la edad de esa época entonces es muy divertido y también otra vez la oportunidad de estar con el canal porque es increíble, en teatro uno llega a un público muy interesante, pero a través de un canal de televisión y ahora las redes se llega a un público mucho más amplio”.