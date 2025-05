Joven colombiana relató en redes cómo la contrataron y luego la despidieron en menos de cuatro horas: “Lo bueno no dura”

La joven no alcanzó a llegar a su día de prueba por una "jugadita" inesperada - crédito @pauulaagudelop / TikTok

A pesar de que el 75% de los graduados universitarios en Colombia logran ubicarse laboralmente, solo 55% lo hacen en trabajos afines a sus carreras, según datos del Observatorio Laboral para la Educación (OLE).

Un panorama al que la colombiana Paula Agudelo se enfrentó los días siguientes de su grado, al igual que a su primera gran decepción del mundo laboral en Colombia.

Según explicó en un video publicado en su perfil de la plataforma Tiktok: “Me hicieron una entrevista, conseguí el trabajo y a las cuatro horas me lo quitaron”.

Incluso antes de obtener su título profesional, Agudelo empezó a buscar trabajo, pero no avanzó en los procesos de selección sino hasta el día siguiente a graduarse cuando, “una amiga, no tan cercana, me contactó por WhatsApp porque había conseguido un mejor empleo e iba a dejar el cargo que tenía y pensaba que yo podía ser un buen reemplazo”.

La persona que la recomendó habría sido responsable - crédito @pauulaagudelop / TikTok

Según dijo, le pidió su hoja de vida “para enviarla a la empresa e iba a recibir una respuesta la semana siguiente. Muy pacientemente y con toda la fe del mundo me quedé esperando y, efectivamente, me dieron respuesta a la semana siguiente y me dijeron que querían darme una entrevista para conocer más sobre mi trayectoria profesional”.

La semana entera se preparó para quedarse con el trabajo. Leyó sobre la compañía, se informó sobre sus funciones y volvió a estudiar, como si de un parcial se tratara, para impresionar a la persona que le realizara la entrevista.

“Estaba muy emocionada porque una recomendación laboral es casi un ‘sí’ definitivo. Estaba feliz. Me presenté a la entrevista, llegué puntual y pasé. Me dieron un recorrido por sus instalaciones, me dieron a conocer el equipo y me dijeron cuáles serían mis funciones”.

En su story time, aclaró que no era un trabajo formal: “Me pagaban el día, pero llevaba demasiado tiempo buscando trabajo y pensé que para empezar, para tomar experiencia, podía aceptarlo y prácticamente me habían dado el sí”.

La joven no alcanzó a llegar a su primer día de trabajo - crédito VisualesIA

Para Agudelo seguí siendo una “gran oportunidad” en la que estaría trabajando las próximas semanas para impresionar a sus compañeros de trabajo y nuevos jefes.

“Llegué feliz a mi casa a contarle a mis allegados y empecé a prepararme para el día siguiente, que sería mi primer día de prueba en un trabajo de la carrera que había estudiado. Estaba muy agradecida y le escribí a la persona que me había recomendado, intercambiamos un par de mensajes y ella me deseó mucha suerte”, recordó, pero esa misma tarde recibió una llama que lo cambiaría todo:

“Era, justamente, de la empresa. Me pareció extraño, pero contesté y me preguntaron cómo me había ido gestionando mis papeles y les dije que bien, que no iba a tardarme en enviarlos”.

Habiendo acordado que volverían hablar el día siguiente, ya en la oficina, le pareció extraño, pero no creyó que perdería su trabajo, sin siquiera empezarlo:

Su amiga no llegó a contarle que había cambiado de decisión - crédito VisualesIA

“Me preguntaron si había hablado con la persona que me había recomendado y me pareció extraña la pregunta, pero resulta que había querido retomar su puesto. Muy desconcertada, respondí que estaba bien, pensado que podíamos trabajar las dos, pero, finalmente, me dijeron que ella tenía más trayectoria, más conocimientos de la empresa y preferían quedarse con ella. Yo ya no iba, a pesar de haber pasado la entrevista hace unas horas”.

Entonces se sintió desmotivada, pero entendió con el tiempo que no era donde debía trabajar; ya que, rompieron un acuerdo que, aunque verbal, le daba un lugar en la compañía:

“Me sentí muy mal, baje del cielo a la tierra, con todo y que la persona con la que estaba en la llamada me ofreció presentarme al día de prueba opara conocer al equipo y que me contactaran en una futura vacante, pero estaba tan triste que simplemente lo vi como un premio de consolación y así fue como rompí el récord de la persona contratada ´por menos tiempo”.