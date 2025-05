A Lady Tabares se le murió la gata que le salvó la vida hace 19 años: “No sé por qué te dejé sola”

La actriz, conocida por ‘La vendedora de rosas’, compartió en redes sociales la pérdida de su mascota - crédito cortesía Canal RCN

La actriz Lady Tabares, conocida por su papel en la película La vendedora de rosas y su reciente participación en el reality La casa de los famosos Colombia, compartió con sus seguidores la dolorosa noticia del fallecimiento de su gata Manchas, que la acompañó durante casi dos décadas.

Según relató en sus redes sociales, la pérdida de su mascota ocurrió mientras ella se encontraba participando en el programa, lo que ha dejado en ella un profundo sentimiento de tristeza.

En un mensaje cargado de emoción, recordó las últimas palabras que le dedicó a su gata antes de ingresar al reality: “Mi amor se va contigo y tu alma se queda conmigo, mi viejita hermosa. La partida de Manchas en mi ausencia me deja con gran amargura y desolación, pues al momento de partir la besé y justo le dije: ‘Mi viejita, espérame, perdóname, no quiero irme sin recordarte que te amo con mi vida’”.

La actriz también reflexionó sobre el vínculo especial que compartía con su mascota, que había sido un pilar fundamental en su vida: “Sé que no quiso dejarme, pero su cuerpo no pudo esperarme, pues estaba agotado. No sé por qué te dejé sola si mi corazón sintió ese algo que solo una verdadera despedida causa. Estoy... Dios mío, qué dolor tan grande, y aunque ha pasado una semana, no me puedo acostumbrar a tu ausencia en el balcón. Cómo explicarlo”.

Manchas no era simplemente una mascota para Lady Tabares. Según relató en entrevistas después de su salida del reality, la gata tuvo un papel crucial durante uno de los momentos más oscuros de su vida: su paso por la cárcel. En una conversación con el programa radial El Mañanero de La Mega, Lady recordó cómo Manchas la salvó de un intento de suicidio tras recibir su condena de 26 años y 6 meses.

La actriz narró que, en un momento de desesperación, intentó quitarse la vida utilizando unas sábanas, pero la reacción inusual de su gata alertó a los guardias, que intervinieron a tiempo: “Yo tengo cinco gatos, entre ellos está Manchas, la gata que estuvo conmigo en la cárcel, que me salvó de quitarme la vida. Entonces ella ahora es muy viejita (...) Yo estaba en el piso, obviamente destruida, y lo único que pensaba era en acabar con todo. Decidí hacerlo con las sábanas… y la gata empezó a desesperarse, saltó a una repisa y comenzó a rasgarlas”.

Este vínculo especial con Manchas se mantuvo a lo largo de los años, convirtiéndola en una figura central en la vida de Lady. La actriz confesó que la compañía de su gata fue esencial para superar los momentos más difíciles y que, incluso después de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenara en 2006 que la mascota fuera enviada a su casa, el lazo entre ambas permaneció intacto.

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Lady Tabares habló en varias ocasiones sobre el amor que sentía por sus gatos, describiéndolos como su “familia” y su mayor refugio emocional. En una dinámica dentro del programa, compartió con sus compañeros cuánto extrañaba a sus mascotas, en especial a Manchas, y cómo su ausencia le afectaba profundamente: “Mis gatos son mi todo, especialmente Manchas. No saben cómo los extraño, acariciarlos y verlos jugar”.

El fallecimiento de Manchas ocurrió mientras Lady estaba en el programa, pero la actriz solo se enteró de la noticia tras su eliminación, que fue el 27 de abril. En un en vivo realizado en sus redes sociales, Lady expresó su dolor y reflexionó sobre la soledad que pudo haber sentido su gata en sus últimos días: “Se me fue, se me fue Manchas, familia. Yo creo que me la mató la soledad. De pronto creyó que la abandoné o no sé”.

La historia de Lady Tabares y su gata Manchas conmovió a sus seguidores, quienes le dejaron mensajes de apoyo: “Lamento mucho tu pérdida, Lady”; “Sin duda alguna, nuestra Lady, un angelito más en el cielo cuidándote y agradeciéndote todo el amor que le brindaste”; “Fuerzas, mi Lady, yo sé que puedes con esto, Manchas estará muy bien en el paraíso de los animalitos 🥹💔“.