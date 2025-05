Nuevo rifirrafe entre Vicky Dávila y María José Pizarro por carta de Leyva a Petro: “lo que hace daño es que el piloto no esté en sus cabales”

Vicky Dávila, precandidata presidencial, y María José Pizarro - crédito Asobancaria/Colprensa

La carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro por el excanciller Álvaro Leyva Durán sigue moviendo el ambiente político del país, después de que oficialismo y oposición se enfrentaran por los señalamientos contra el mandatario sobre posibles problemas de adicción.

De hecho, en la mañana del martes 6 de mayo, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, y la precandidata presidencial Vicky Dávila protagonizaron un cruce de palabras, después de que la congresista se despachara contra Leyva por, según ella, atentar contra el presidente.

“La carta de Álvaro Leyva solo degrada el debate político y es un atentado contra la legitimidad y la investidura presidencial”, afirmó en una declaración en la que también acusó al excanciller de fomentar indirectamente un “golpe blando” contra el gobierno de Petro.

“Cuestionable que la dignidad de un ex ministro se vea arrastrada a este comportamiento denigrante, lo peor, cada palabra es un llamado tácito al anunciado Golpe Blando por parte de los herederos de las más rancia oligarquía nacional. Sin argumentos, ni pruebas, con puras palabras y una “prosa” rimbombante ataca la dignidad del Presidente de la República y con ello, de unidad de la nación. El comportamiento del ex ministro Leyva no debe tener cabida en una democracia moderna (sic)”, escribió la congresista.

Por su parte, la precandidata presidencial Vicky Dávila no dudó en responder el mensaje y expresar sus críticas tanto al presidente como a quienes lo defienden.

En respuesta a Pizarro, señaló que “lo que le hace daño a la legitimidad del Gobierno es que el piloto no esté en sus cabales para manejar este avión llamado Colombia con más de 50 millones de pasajeros que necesitan llegar a un destino seguro”.

Dávila también advirtió que el actual Gobierno estaría llevando al país a una crisis sin precedentes.

“Por eso vivimos de turbulencia en turbulencia y de emergencia en emergencia. Siempre lo supimos. Ahora, un exministro de Estado de este Gobierno lo confirma. Nos llevan a un siniestro. No lo vamos a permitir. Dejen de estar justificando lo injustificable”, continuó la también periodista.

El cruce de mensajes se da justo después de que el excanciller Álvaro Leyva Durán desatara una fuerte polémica al dirigir la segunda carta abierta al presidente Gustavo Petro, en la cual planteó serias inquietudes sobre la capacidad del mandatario para dirigir el país.

En la misiva, enviada el 5 de mayo, Leyva afirmó que Petro enfrenta una “enfermiza condición”, que atribuye al presunto consumo de sustancias y comportamientos erráticos documentados en varios episodios.

La misiva hace referencia a incidentes específicos que, según Leyva, reflejan un patrón preocupante de conducta presidencial. Entre estos, mencionó la cancelación inesperada de actividades, ausencias injustificadas y actitudes que generaron tensiones diplomáticas.

Por ejemplo, en una visita oficial a París, aseguró que el presidente estuvo inubicable en momentos cruciales, un evento que describe como “la reiteración de una conducta que puso de manifiesto la gravedad de su condición”. Según lo escrito por Leyva, esos incidentes “se confirmaron con un sinnúmero de testimonios”.

Otro episodio destacado fue la cancelación de la agenda presidencial en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en enero de 2023, donde Petro delegó en Leyva una reunión con el exprimer ministro británico Tony Blair sin previo aviso.

“Los temas centrales fueron las ‘estrategias de la administración pública y la democracia en tiempos de crisis’. Fui yo quien se sintió en crisis”, expresó Leyva en su carta.

De acuerdo con la carta, el caso más reciente sucedió durante la visita de Petro a China en octubre de 2023, donde este habría optado por mantenerse en silencio completo durante un banquete oficial con el presidente Xi Jinping, dejando al excanciller la tarea de sostener la conversación diplomática por más de dos horas. Leyva narró que “mantuvo absoluto silencio todo el tiempo. Lo ignoró. Como si él no estuviese presente”.

En la misma carta, Leyva denunció declaraciones públicas del mandatario que califica de ofensivas y divisivas hacia distintos sectores sociales y políticos. También mencionó acusaciones en las que Petro tildó a congresistas y críticos de “oligarcas”, “traidores” o “esclavistas”. Para Leyva, estos hechos evidencian una carencia de “auctoritas”, que describe como la autoridad moral y el respeto que un jefe de Estado debe mantener.

Entre las propuestas planteadas en la misiva, Leyva invitó al presidente a considerar su renuncia, argumentando que su salud personal y sus comportamientos afectan la estabilidad institucional del país.

Propuso, además, un “gran acuerdo nacional” que permita una transición ordenada y garantice la estabilidad democrática.

“Los trámites para el retiro del cargo de un presidente, ahí están. Las circunstancias actuales exigen un desenlace de garantías y sin exclusiones”.