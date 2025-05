Este es el afamado diseñador detrás del vestido rosa con el que Shakira impactó en la Met Gala 2025

El diseñador nepalí, con una destacada trayectoria global y un estilo cultural distintivo, colaboró con la artista para este evento de alto prestigio - crédito prabalgurung / Instagram

La Met Gala 2025, celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, volvió a reunir a las figuras más destacadas del mundo del espectáculo y la moda. En esta ocasión, los asistentes debieron inspirarse en la temática “A tu medida”, relacionada con la exposición del Instituto del Traje titulada Superfine: Sastrería de Estilo Negro, que se inaugura el 10 de mayo. Entre las apariciones más esperadas destacó la de Shakira, que deslumbró con un diseño exclusivo del reconocido diseñador Prabal Gurung.

La cantante colombiana lució un vestido rosa ceñido, sin mangas ni tirantes, que incluía transparencias en los costados y una voluminosa cola ajustada al diseño. El conjunto se complementó con manguitos a juego y guantes de encaje negro.

El diseño, creado especialmente para ella, marcó su segunda participación en la gala, tras su debut en 2024 con un vestido rojo de Carolina Herrera. Aunque inicialmente se especuló que vestiría un diseño de Versace, finalmente fue Gurung el que asumió el desafío de igualar el impacto de su primera aparición.

En sus redes sociales, Shakira compartió detalles de su llegada a la gala, donde se mostró en una limosina tipo bus junto al diseñador y otras celebridades. En tono humorístico, la cantante comentó: “Estoy literalmente en un bus, de pie, me voy a la Met Gala en bus. El próximo año, si me invitan, me voy en minifalda, ya lo decidí”, bromeó entre risas.

Prabal Gurung, el genio detrás del vestido rosa de Shakira

Prabal Gurung, reconocido diseñador de moda, ha dejado una huella significativa en la industria de la moda, así como en el ámbito social y cultural. Según detalla la revista Vanity Fair, Gurung, nacido en Singapur hace 50 años, creció en Nepal, el país de origen de su madre, Durga Rana, que tuvo una destacada trayectoria como política tras haber sido dueña de una boutique. Este entorno familiar, vinculado a la realeza nepalí, influyó profundamente en el diseñador, que ha integrado un discurso feminista en sus creaciones y ha utilizado su plataforma para abordar temas sociales.

El diseñador, que ha vestido a figuras como Michelle Obama, Kamala Harris, Kate Middleton, Sarah Jessica Parker, Demi Moore y Zoe Saldaña, comenzó su formación académica en el colegio jesuita San Javier de Katmandú. Posteriormente, se licenció en administración hotelera en el Consejo Nacional de Administración Hotelera, Tecnología de Catering y Nutrición Aplicada de Nueva Delhi, en India, donde descubrió su pasión por las telas y los colores, inspirado por la influencia de Bollywood. Este interés lo llevó a estudiar en el Instituto Nacional de Tecnología de la Moda, lo que marcó el inicio de su carrera en el diseño.

Antes de consolidarse como uno de los nombres más destacados de la moda, Gurung trabajó como estilista durante más de siete años en Australia y el Reino Unido. En 1999, se trasladó a Nueva York para matricularse en la prestigiosa escuela Parsons, donde perfeccionó sus habilidades. Durante este tiempo, realizó prácticas en Donna Karan y más tarde trabajó junto a Bill Blass, donde llegó a ocupar el puesto de director creativo. En febrero de 2009, decidió fundar su propia firma, que debutó en la Semana de la Moda de Nueva York, consolidándose rápidamente como un referente en la industria.

Los diseños de Gurung, caracterizados por un toque oriental, han sido influenciados por diversas fuentes, desde personajes literarios como Miss Havisham de Grandes Esperanzas hasta las fotografías del artista Nobuyoshi Araki. Su estilo único y su capacidad para combinar elementos culturales y modernos lo han convertido en un favorito entre las celebridades y figuras públicas.

Además de su éxito en la moda, Gurung ha demostrado un fuerte compromiso con causas sociales. En 2012, fundó la Fundación Shikshya en Nepal, un programa destinado a apoyar a jóvenes desfavorecidos mediante talleres educativos que les enseñan a leer, escribir y adquirir conocimientos básicos. También ha organizado eventos benéficos en Nepal para asistir a las víctimas de desastres naturales y combatir el racismo, reflejando su carácter solidario y su deseo de generar un impacto positivo en su país de origen.

La influencia de su familia también ha sido notable en su trayectoria. Su hermano mayor, Pravesh Rana Gurung, es director de cine, mientras que su hermana mayor, Kumudini Shrestha, se dedica a la enseñanza y al trabajo social. Esta conexión con el arte, la educación y el activismo ha sido una constante en la vida de Gurung, que ha sabido integrar estos valores en su carrera profesional.