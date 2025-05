Congresistas aseguraron que Petro se escuda en polémica con Álvaro Leyva para no hablar de su mala gestión del país: “No desvíen el debate”

Las nuevas revelaciones de Álvaro Leyva sobre las presuntas adicciones de Petro generó debate entre varios congresistas - crédito Colprensa/Congreso de la República

El 6 de mayo del 2025 salió a la luz una nueva carta del excanciller Álvaro Leyva, en la que volvió a cuestionar la capacidad del presidente de la República, Gustavo Petro, para liderar a Colombia, señalando una serie de episodios que, según él, reflejan una condición personal preocupante.

“Señor Presidente, usted está enfermo”, escribió el exfuncionario como abrebocas para revelar nuevos patrones de conductas del jefe de Estado en varios viajes diplomáticos. Para empezar, recordó que dejó plantado al ex primer ministro británico Tony Blair, luego de la cancelación inesperada de la agenda presidencial en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en enero de 2023.

“Sentí pesar por usted. Tras una cena privada en la noche anterior dejó de ser usted localizable”, manifestó Leyva.

Otro episodio destacado ocurrió durante una visita de Estado a Chile en el mismo año. Según Leyva, Petro no asistió a un compromiso oficial en el Palacio de los Tribunales de Justicia, dejando al excanciller, sin previo aviso, la tarea de representarlo.

Las nuevas revelaciones de Leyva generaron multitud de opiniones, en particular, los congresistas de oposición al Gobierno nacional criticaron la agitada vida personal del presidente Petro.

Para Paola Holguín, senadora de la República por el Centro Democrático, “aquí hay una cosa clara. Aquí el tema no es la vida privada de Petro, que no es de interés de nadie. Aquí el asunto es el desempeño de Gustavo Petro como primer mandatario”, señaló en entrevista con Semana.

En ese sentido, enfatizó en las consecuencias de sus ausencias, de sus incumplimientos de agenda o sus declaraciones como los trinos a las 03:00 a. m. que pusieron en riesgo las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

De igual manera, mencionó que Petro se victimiza para desviar la atención a sus problemas personales que, según ella, son un secreto a voces, y conseguir que las personas desestimen las declaraciones de Leyva.

“Y no traten de desviar el debate, no desvíen el debate insultando, no desvíen el debate diciendo que eso es un tema de la vida íntima de Petro, porque eso a nadie le importa. Aquí lo que estamos juzgando son unos hechos que además hoy los ratifica Álvaro Leyva. Pero eran hechos de conocimiento público”.

Bajo la misma línea, la congresista del Partido de la U Norma Hurtado sostuvo que las recientes revelaciones sumadas a los comportamientos erráticos del jefe de Estado hacen cada día más necesario practicar pruebas para determinar si está o no bajo el efecto de las drogas.

“Uno se reviste de confianza pública cuando asiste a una de las mejores clínicas del país, a un test de drogadicción, para darle respuesta a los colombianos. Aquí solo hay una persona que le puede dar tranquilidad a los parlamentarios y a los 50 millones de habitantes y ese es el presidente de la República, Gustavo Petro”, dijo.

En contraposición, Alejandro Ocampo, senador por el Pacto Histórico, manifestó que lo que el excanciller intenta es hacer un arreglo de cuentas con Petro publicando misivas con señalamientos. Desde su perspectiva, el actuar de Leyva es una especie de chantaje hacia el primer mandatario.

“Esas cartas, señor Leyva, no son denuncias: son ajustes de cuentas. Parecen chantajes, deslealtades, rabias y falta de principios. No tienen la dignidad del hombre que señala con coraje, sino la amargura de quien espera que lo llamen para algo que ya no le pertenece”, señaló.

Así las cosas dijo: “Me da tristeza como Leyva decide terminar su vida política (...) Si esto es mentira, todo mundo lo mirará como traidor, como un sapo. Cuando estaba mamando teta del Estado callaba, y cuando lo echan, denuncia”.