Heredero recordó los trabajos y emprendimientos que tuvo antes de alcanzar el éxito como cantante: “Manejé taxi”

A Féizar Orjuela, cantante de carranga mejor conocido como Heredero ―su nombre artístico―, la popularidad que ha alcanzado con su canción Coqueta no le ha hecho olvidar sus orígenes ni la forma en la que tuvo que financiar el inicio de su carrera musical.

El artista santandereano reveló que, mientras se daba a conocer como intérprete del folclor colombiano, junto a su esposa montó un negocio que le permitió obtener los recursos necesarios para grabar sus primeras canciones en estudio. Asimismo, contó cuáles fueron los oficios que ejerció antes de empuñar el micrófono y su guitarra.

En medio de su visita al programa digital Desnúdate con Eva Rey, Heredero develó que cuando no estaba en tarima mostrando su talento al público, tuvo varios trabajos ajenos a la industria sonora.

“Manejé colectivo, manejé taxi, trabajé con unos paisanos en estructuras metálicas, montamos una fábrica de empanadas con mi esposa. Durante mucho tiempo eso nos sostuvo económicamente. Gran parte del primer proyecto se pagó con eso“, relató Féizar acerca de las cosas que sus seguidores no saben sobre él.

Aunque para Heredero el fenómeno en el que se convirtió todavía representa lo que parecía una “utopía”. Mencionó que todo lo que está sucediendo a nivel artístico fue realmente inesperado para él.

Sin embargo, su fanaticada y especialmente su familia han sido su fuente de inspiración para continuar componiendo canciones con millones de reproducciones en las plataformas digitales como: Sabor a derrota, Pero te quiero, Los encargos de mi mamá y El divorciado, entre otras.

“Estamos con mi esposa empezando a visualizar las cosas que alguna vez soñamos y que por un tiempo se nos hicieron imposibles; incluso, estamos haciendo realidad algunas cosas que como pareja sacrificamos”, añadió.

En la actualidad, Heredero está dedicado por completo a su música y su esposa, Alba Lozano, se encarga de las negociaciones de sus presentaciones en vivo, ya que, ella también es su mánager. En octubre de 2025 el artista realizará su primer gran concierto en Bogotá en el Movistar Arena este 3 de octubre.

Heredero contó cuál fue el sueño que cumplió el pareja gracias al éxito de sus canciones

En la misma entrevista con la periodista española Eva Rey, el carranguero cotó que él y su pareja no pudo disfrutar de una luna de miel cuando se casaron debido a limitaciones económicas: “No tuvimos luna de miel con mi esposa y la música me permitió llevarla a donde le prometí cuando nos casamos”.

Sin embargo, años después, gracias a su éxito en la música, Heredero pudo llevar a su esposa a un lugar especial que ambos habían soñado visitar: Maastricht, la ciudad natal del violinista André Rieu.

Tanto el cantante como su esposa son seguidores de André Rieu desde 1997. En 2019, cuando el violinista ofreció cuatro conciertos en Bogotá, la pareja soñaba con asistir, pero no pudieron costear las entradas, que tenían un precio mínimo de 150.000 pesos.

Heredero retaló que, en ese momento, no podían permitirse gastar trescientos mil pesos en boletas, ya que tenían otras prioridades económicas. Sin embargo, el cantante había prometido a su esposa que algún día la llevaría a Maastricht, donde Rieu realiza sus conciertos más emblemáticos.

“Somos los dos seguidores de André Rieu, el violinista (...) Estuvo acá en Bogotá y no fue un solo concierto, sino cuatro conciertos. La boleta más económica costaba 150.000 pesos, nosotros dijimos: “Como sea, nos vamos”. Eso fue en el 2019 (...) porque estaba aquí en Colombia, lo habíamos seguido desde 1997, lo conocemos. Pues no se pudo porque eran 300.000 pesos para los dos y uno no puede ser irresponsable por los gustos", contó.

Cumpliendo esa promesa, Heredero sorprendió a Alba Lozano con dos boletos para viajar a Maastricht y asistir a uno de los conciertos del violinista. Según relató, la experiencia fue profundamente emotiva para ambos, desde el momento en que abordaron el avión hasta el día del concierto.

“Yo allá le prometí que íbamos a ir de luna de miel a Maastricht, donde hace él los conciertos más grandes de su gira, que son un mes completo, y allá ya llegó un día con dos tiquetes y le dije: ‘No, vamos para Maastricht al concierto de André‘, lloramos”, añadió.