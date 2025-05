Se filtró audio del Jefe de ‘La casa de los famosos’ en el que habría pedido a Altafulla terminar su relación con Karina: “Es necesario que se distancien”

Así habría quedado en evidencia en una grabación del 24/7 - crédito @medicixntrol/X

La relación entre Karina García y Altafulla sigue dando de qué hablar en redes sociales, especialmente por los momentos de intimidad que la pareja ha sostenido cuando sus compañeros se van a dormir o, por ejemplo, la salvación que le entregó el barranquillero en la noche de eliminación en La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, en esta oportunidad, el tema de conversación tiene que ver con un aparente caso de manipulación que quedó en evidencia, mientras Altafulla sostenía una conversación con el Jefe en el confesionario. El momento quedó grabado mientras las cámaras enfocaban al cuarto Fuego momentos previos a la eliminación.

Andrés Altafulla casó pelea con 'las chicas fuego' v Yina Calderón y 'La Toxi' en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

En la grabación, que ha generado reacciones entre los seguidores del formato, se escucha cuando Altafulla le dice al Jefe que “no me deja ni pear, no me deja ni pear”, haciendo referencia a la relación que sostiene con Karina García y el tiempo que permanecen juntos dentro de la casa estudio.

De repente, el máximo líder de la convivencia agrega “nada, nada, por eso es necesario que se distancien”.

Cuando el Jefe hace esta sugerencia, Altafulla le indica que “ella también tiene cosas bacanas”, por lo que nuevamente en el confesionario el director del formato le indica que “sí, tiene cosas bacanas, pero en este caso…”, y se corta el audio, pues se habrían percatado de que los micrófonos estaban abiertos, mientras que en el cuarto Fuego siguen hablando los participantes.

Karina García sacó a la luz su lado celoso en 'La casa de los famosos' luego del acercamiento que está teniendo Altafulla con Melissa Gate - crédito cortesía Canal RCN

El hecho ha provocado todo tipo de comentarios en redes sociales en los seguidores que defienden a Karina, mientras que otros afirman que se trataría de una estrategia para generar contenido: “Creo que por eso les extendieron el castigo vestidos de payasos, porque no daban contenido”; “qué está pasando aquí Jefe, claramente se escucha la voz de Roberto”; “Altafulla debía estar hablando con el psicólogo, siento que Karina lo absorbe”; “crucifican a Karina y ella le ha rogado a él que hagan contenido”; “pura estrategia”, entre otros.

Las razones del castigo de Karina y Altafulla

Karina García y Altafulla se dieron su primer beso en 'La casa de los famosos Colombia 2' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

El viernes 2 de mayo de 2025 el Jefe dispuso una nueva prueba de Beneficio y Castigo. En esta, los participantes tendrían que pasarse una pelota haciendo gala de su equilibrio y paciencia para lograr encestarla valiéndose de un artilugio para completar el reto.

El Jefe los dividió en dos equipos. Las Panteras, conformados por Camilo Trujillo, Melissa Gate, Mateo Varela, Norma Nivia, “el Flaco” Solórzano y Emiro Navarro; superaron a las Lobas, equipo en el que participaron Yina Calderón, la Toxi Costeña, Altafulla, Karina García y la Jesuu.

Mientras los ganadores tuvieron la chance de realizar dos videollamadas (siendo Mateo y Melissa los elegidos), el bando perdedor tendría que cumplir el castigo, siendo elegidos Karina y Altafulla para tal fin. Ambos tuvieron que disfrazarse de payasos y hacer reir al resto de habitantes de la casa con sus ocurrencias. Solo podrían retirarse sus atuendos cuando necesitaran bañarse.

Karina y Altafulla tuvieron que cumplir el castigo del Jefe luego de perder en la prueba de Beneficio y Castigo - crédito Canal RCN

Sin embargo, la pareja no cumplió su cometido y no entretuvieron ni al Jefe ni a sus compañeros, por lo que el director de la casa estudio tomó la decisión de extenderles 24 horas más el castigo.

“Famosos. Esta es la hora en que el castigo termina. Pero el castigo desde ayer era divertir y entretener a la casa y al Jefe, cosa que no se ha cumplido. Por esta razón decidí que el castigo dura 24 horas más. Asistirán a la fiesta y al brunch con los trajes de payaso“, expresó la voz, mientras las cámaras enfocaban la evidente desazón de Karina y Altafulla.

Por esta razón, la pareja también asistió al brunch con sus atuendos, pues formaba parte del castigo y por poco tuvieron que asistir vestidos de esa manera a la gala de eliminación.