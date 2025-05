Lejos de multarlo, Policía grabó a motociclista que practicaba Stunt en vía principal de Bogotá

El Policía se mostró emocionado con las acrobacias - crédito @stuntciudadbolivar / IG

El stunt, deporte nacido en la década de los 70 en los Estados Unidos entre los jóvenes que se interesaban en las acrobacias en moto y bicicleta, logró impresionar a una pareja de Policías que se mostraron impresionados al encontrarse con algunos de sus deportistas en la avenida calle 26 o El Dorado.

Lejos de multarlos o pensar en detenerlos, los uniformados lograron alcanzarlos y los alentaron para que siguieran practicando, con tal de grabarlos y compartir su talento en redes.

Así quedó registrado en un video grabado por otro motociclista en el que se ve la curiosa interacción que generó opiniones divididas en las redes sociales.

Con su teléfono, el oficial grabó su talento para compartirlo en redes - crédito @stuntciudadbolivar / IG

De acuerdo con el blog Shorthand “los deportistas (que practican el stunt) son objeto de constante presión social y policial, por lo que no tienen un espacio de entrenamiento. Su única salida es apropiarse de escenarios no establecidos para la práctica de este deporte; sin embargo, ellos aceptan que no es lo correcto, pero que no les dan más alternativas".

Entre sus críticos denuncian que se escuchan frases como: “ellos son unos vándalos”, “no hacen nada más con sus vidas”, “ojalá se caiga ese vago”, que “desconocen que este deporte requiere esfuerzo, disciplina y concentración. Además de invertir dinero en las cosas que necesitan para realizar sus entrenamientos, como maniobras, cascos, uniformes, ropa cómoda, entre otros”.

Motociclistas estarían involucrados en 7 de cada 10 accidentes con fatalidades, en Bogotá:

Un informe elaborado por la Secretaría de Movilidad en colaboración con la Universidad Johns Hopkins reveló que el 61% de los motociclistas en Bogotá exceden los límites de velocidad establecidos. Este dato forma parte del ‘Informe sobre la situación de seguridad vial 2024. Factores de riesgo en seguridad vial’, que destaca como en el 2023 los motociclistas representaron el 45% de las muertes en accidentes de tránsito en la capital colombiana. Según el documento, los peatones y ciclistas también figuran entre las principales víctimas, con un 38% y un 12% de los fallecimientos, respectivamente. En total, el 95% de las muertes en las vías de la ciudad corresponden a usuarios vulnerables.

Durante la presentación del informe, Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, señaló que la participación de motocicletas en los siniestros viales sigue en aumento, alcanzando un 48% en el presente año. Díaz destacó que “siete de cada 10 fatalidades involucran a una moto y cinco de cada 10 muertes son peatones impactados por una motocicleta”. Ante esta situación, la funcionaria aseguró que las autoridades se enfocarán en implementar medidas que permitan mitigar este fenómeno.

45% de las muertes en accidentes de tránsito corresponden a motociclistas - crédito iStock

El informe también destaca que los jóvenes entre 18 y 34 años son el grupo más afectado por los accidentes de tránsito en Bogotá. Andrés Vecino, investigador de la Universidad Johns Hopkins, fue enfático en que “si miramos la distribución de la mortalidad, casi todos son motociclistas”. Este análisis coincide con las observaciones de Omar Oróstegui, director del GovLab de la Universidad de La Sabana, quien atribuyó parte de esta problemática al impacto de la pandemia en los patrones de movilidad.

Según Oróstegui, la crisis del transporte público durante la pandemia llevó a muchas personas a buscar alternativas más eficientes para desplazarse. En este contexto, las motocicletas se convirtieron en una opción atractiva debido a su facilidad de acceso y menores costos en comparación con otros medios de transporte, como las bicicletas o el transporte público. Este cambio en las preferencias de movilidad ha contribuido al incremento del número de motociclistas en la ciudad.

Motociclistas estarían involucrados en 7 de cada 10 accidentes con fatalidades - crédito Colprensa

Por su parte, Darío Hidalgo, profesor de transporte de la Universidad Javeriana, explicó que el crecimiento en el uso de motocicletas también ha generado un aumento en los riesgos para otros usuarios vulnerables de las vías. Según Hidalgo, la mayoría de los nuevos motociclistas son hombres jóvenes que carecen de experiencia previa, lo que incrementa las probabilidades de accidentes.