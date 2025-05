Cayó red criminal que usaba escopolamina para robar en 8 ciudades del país: se incautaron hasta billetes didácticos

Las autoridades incluso capturaron a una mujer procedente de Bogotá. Los capturados estaban en Medellín y en Dosquebradas - crédito Policía Nacional

Por medio de un operativo simultáneo en los municipios de Rionegro, Medellín, Antioquia, y Dosquebradas, Risaralda, la Policía Nacional desarticuló una peligrosa red delincuencial dedicada al hurto mediante el uso de escopolamina.

La operación, ejecutada por la Seccional de Investigación Criminal de Antioquia bajo la estrategia Actuando por Antioquia, dejó como saldo la captura de seis personas, entre ellas alias Vivi, señalada como cabecilla de la organización.

“Alias Vivi, oriunda de Bogotá, ya contaba con antecedentes por hurto calificado y agravado, y fue capturada junto con otros cinco integrantes de la estructura criminal”, informó la Policía a través de un comunicado oficial.

Así fue la captura de los responsables - crédito Policía Nacional

Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, confirmaron voceros de la institución.

De acuerdo con las investigaciones, la red operaba en al menos ocho ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Bello, Guarne, Rionegro, Pereira, Manizales y Armenia.

Usaban escopolamina para someter a sus víctimas, dejándolas en estado de indefensión y sustrayendo sus pertenencias. Las autoridades han logrado esclarecer al menos 11 casos delictivos, con pérdidas económicas cercanas a los 100 millones de pesos.

Durante los allanamientos, se incautaron siete teléfonos móviles, una memoria USB, 80 billetes incluida moneda venezolana y billetes didácticos, facturas de compraventas, así como anillos y cadenas de fantasía.

Alias Vivi fue la bogotana que participó de las actividades de la banda - crédito Policía

Según explicó la Policía, “los billetes venezolanos y didácticos eran empleados en la modalidad del paquete chileno, una estafa callejera que simula grandes sumas de dinero para engañar a los ciudadanos”.

“Este resultado permite reducir la afectación a la seguridad ciudadana en múltiples regiones, disminuyendo los delitos de hurto a personas”, señalaron las autoridades.

Joven fue drogado y drogado con escopolamina en Bogotá

Un joven en Bogotá denunció haber sido víctima de un robo tras ser presuntamente drogado con escopolamina, una sustancia conocida por sus efectos de anulación de la voluntad.

Según informó Citytv, el incidente ocurrió en la localidad de Engativá, al occidente de la ciudad, cuando el joven regresaba a su hogar después de finalizar su jornada laboral en el sector de la salud.

Los delincuentes no solo lo despojaron de sus pertenencias, también le robaron el dinero que tenía destinado para sus estudios de enfermería.

De acuerdo con el relato de la víctima, los hechos se desencadenaron luego de que hablara por teléfono con su madre y decidiera dirigirse a un puesto de alimentos cercano, donde solía tomar una bebida caliente en compañía de vecinos.

Sin embargo, antes de llegar al lugar, perdió la conciencia. Posteriormente, recobró el sentido en un hospital, donde permaneció internado durante cuatro días debido a los efectos de la sustancia que le fue suministrada.

Los delincuentes sacaron sus objetos de valor a plena luz del día - crédito captura de pantalla City Tv

“Venía de trabajar y estaba hablando con mi mamá en ese momento, colgué con ella, dije que me iba a ir a tomar una aromática donde una señora con la que siempre voy a tomar, y desde ahí no me acuerdo.

O sea, no fui hasta allá donde la señora ni nada de eso. Cuando tomé conciencia estaba en el hospital. Duré 4 días en el hospital, no supe nada”, declaró el joven al medio.

Las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda del afectado captaron cómo varios delincuentes ingresaron al lugar de manera aparentemente tranquila y comenzaron a sustraer sus pertenencias.

El joven denunció los hechos ante las autoridades - crédito Minsa

Según las imágenes, los ladrones actuaron sin levantar sospechas, llevándose objetos de valor y dejando al joven sin los recursos que había ahorrado para continuar con su formación académica.

El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes. La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía General de la Nación, que ahora tiene la tarea de iniciar el proceso investigativo correspondiente.

La escopolamina, también conocida como “burundanga”, es una sustancia que puede provocar pérdida de memoria, desorientación y, en dosis elevadas, graves complicaciones médicas.

Su uso por parte de delincuentes para neutralizar a las víctimas y facilitar robos es un fenómeno recurrente en varias ciudades de Colombia, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las campañas de prevención y a instar a la ciudadanía a tomar precauciones.