Amigos de Tatiana Hernández, buscada en Cartagena, revelaron detalles de su vida: “No tenía por qué desaparecer de la nada”

La joven médica desapareció desde el domingo 13 de abril y continúa la intensa búsqueda en Cartagena - crédito @secinteriorctg/X/Armada de Colombia

Por casi 18 días la familia de la joven estudiante Tatiana Hernández ha estado buscándola, luego de que desapareciera el 13 de abril de 2025, en Cartagena (Bolívar). La universitaria, que se formaba como médico y que estaba haciendo su internado en el Hospital Naval de Bocagrande, fue vista por última vez sentada en una roca, frente al mar Caribe.

Según un testigo, en el sitio conversó por al menos 40 minutos con un hombre, cuya identidad todavía es desconocida, mientras otro sujeto los observaba; posteriormente, se fue con su interlocutor con rumbo desconocido. Es por eso que su familia cree que pudo haber sido drogada con algún tipo de sustancia que nubló su juicio y que permitió que el sujeto la llevara consigo.

“No sé qué palabras le pudo haber dicho esta persona y la convenció o le aplicó alguna droga para, por su propia voluntad, haber atravesado la avenida. Sin embargo, no es algo que sea real, es el relato que me dio la persona que me dice haberla visto por determinado tiempo en este sector”, explicó Lucy Díaz, madre de la universitaria, a Noticias Caracol.

Tatiana Hernández fue vista por última vez frente al mar Caribe en Cartagena - crédito Captura de video de redes sociales

No obstante, otra de las hipótesis que manejan las autoridades tiene que ver con la posibilidad de que la joven se haya metido al mar.

Amigos y allegados hablan: así es Tatiana Hernández

Mientras se adelantan las investigaciones al respecto y continúan las labores de búsqueda, familiares, amigos y allegados se han pronunciado para dar detalles del caso y de la estudiante. Su amiga Valeria Carvajal, por ejemplo, reveló que la joven consiguió hacer sus prácticas en el Hospital Naval gracias al excelente promedio que obtuvo en sus estudios.

De acuerdo con el relato que hizo a Noticias Caracol, Hernández esperaba continuar con su formación en Cartagena, una ciudad de la que disfruta por ser costera. “Ella siempre tuvo en mente ir a esa ciudad y lo logró porque tuvo uno de los mejores promedios para hacerlo y elegirlo”, detalló al medio citado.

La joven estudiante destacaba en sus prácticas como interna en ortopedia y otros campos - crédito Colprensa

Por su parte, Marina Sarmiento, administrativa en el laboratorio de simulación de la Universidad Militar Nueva Granada, donde estudia la joven desaparecida, indicó que le resulta difícil pensar en razones que hayan motivado a la alumna a alejarse de su familia y a abandonar sus estudios. Pues, su pasión por la Medicina era evidente, tanto así, que los médicos reconocían sus avances y logros.

“Se sentía muy orgullosa de las suturas que había aprendido a hacer acá y de todo lo que había avanzado en cirugía. Tatis es supremamente inteligente y no tenía por qué desaparecer de la nada, porque su ilusión más grande era ayudar a la gente”, detalló Sarmiento al informativo.

Esta versión fue corroborada por Valeria Carvajal, que afirmó que Hernández recibía constantes comentarios favorables por parte de los profesionales de la salud que la supervisaban, puesto que destacaba como una de las mejores internas en ortopedia y otros campos.

La joven estudiante solía recibir comentarios positivos de los médicos que supervisaban su trabajo como practicante - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Me mandaba fotos de tornillos y cosas ortopédicas que le regalaban los cirujanos, porque ella me decía que le hacía muy feliz que la llamaran doctora”, contó.

Otra de las características que tenía es que no solía hacer varias de sus actividades sola; si entrenaba o salía a comer, buscaba a uno de sus amigos para que compartieran ese momento juntos. Uno de ellos es Camilo Sandoval, que afirmó que pasaba mucho tiempo con la joven.

“Siempre íbamos como armando planes juntos. Íbamos al gimnasio, después salíamos, hacíamos otra cosa y ya volvíamos en la noche a estudiar. (…) En ningún momento ella era de querer salir sola al gimnasio o de querer ir a hacer algo sola de por sí”, detalló.