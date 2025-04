Yina Calderón dejó el orgullo y se reconcilió con Melissa Gate para que le hiciera un cambio de look: “Quedé como Androide 18”

Yina Calderón sacó la bandera de la paz con Melissa Gate en 'La casa de los famosos' y se reconcilió con la 'influencer' paisa - crédito @annymartinez2013/Instagram

Yina Calderón revolucionó La casa de los famosos Colombia 2025 al sacar el lado más humano de Melissa Gate, con quien se reconcilió luego de limar asperezas para que la influencer paisa le cortara el pelo: “Me encantó, quedé como Androide número 18, de caché”.

La empresaria de fajas dejó sin palabras a sus compañeros en el reality de convivencia al agachar la cabeza y solicitarle a su mayor rival que le ayudara con un cambio de look extremo, petición a la que su “archienemiga” no se negó: “Yo actué profesional e hice un acto de humildad”, mencionó ‘la reina’ del programa.

El capítulo del 28 de abril se convirtió en uno de los episodios más comentados de la segunda temporada de la competencia de convivencia, por cuenta del icónico momento que protagonizaron las rivales Yina Calderón y Melissa Gate.

Las redes sociales se encendieron no solo por el acercamiento que tuvo la empresaria de fajas con la influencer paisa, sino porque Yina le confió su nueva imagen a la mujer que más la ha ofendido y con la que inició una pelea desde antes de ingresar a la competencia, y con la que no había cruzado palabra en las 14 semanas que lleva el juego. Sin embargo, dio el primer paso para la tregua. “Meli, ¿tiene cupo hoy en la barbería para que me corte el pelo bien cortico y que termine en punta?“, fueron las palabras con las que la empresaria de fajas rompió el silencio.

Por su parte, “la reina” de la casa no fue indiferente a las intenciones de paz que mostró la DJ opita y accedió a prestarle sus servicios en la barbería, pues “Meli” es la única concursante que sabe cortar pelo en el programa y se ha encargado de ayudar a sus compañeros con el tema. “Me avisa como lo quiere y lo miramos”, contestó Meli.

La sorpresa mayor llegó cuando la creadora de contenido sacó su lado profesional y asesoró a Yina con el tipo de corte que le convenía más para su rostro, algo que causó conmoción entre los demás habitantes de la casa, debido a que Yina se despidió de su melena para dar paso a un look similar al de su contrincante a la que llamaba “cabeza de fósforo”.

Aunque en principio la conversación entre las rivales más polémicas que ha tenido La casa de los famosos Colombia 2025 se limitó al tema de la nueva imagen que quería la empresaria de fajas para la recta final de la competencia, a la que le resta tan solo un mes, en cuanto Melissa entendió el estilo que quería Yina, todo entre ellas fluyó mejor, ya que empatizaron con el gusto rockero que comparten.

“Yo lo quiero bien cortico y atrás, como lo tienes tú, bien rasurado. Algo como la cantante Pink, muy rockero”, explicó Calderón.

“Meli”, que se mostró muy profesional, aconsejó a su clienta —que prometió pagarle por su colaboración en cuanto salieran del juego— para que probara un largo más prudente con un corte que le favoreciera mejor, algo que Yina agradeció. “¿Pero usted está segura? Porque yo soy asesora de imagen y le puedo recomendar algo que la haga ver con más clase“, dijo “la reina” que al final también peinó a su nueva clienta.

Al salir de la barbería, Yina corrió de inmediato a mostrarle a sus compañeros y expresó su emoción ante las cámaras, asegurando que el resultado había superado sus expectativas y la tenía muy contenta, ya que era el respiro que buscaba para esta etapa de la competencia.

“O sea, quedé como Androide número 18, me lo hizo Melissa, estoy muy agradecida con ella. Miren por detrás, me veo con el cuello más alargado, me encanta, vamos es a ir con todos los poderes sayayines para esta recta final. ¿Qué tal, cierto que me veo elegante?”, mencionó Yina sobre el look que está estrenando.

“Nunca pensé ver a Melissa cortándole el pelo a Yina”; “Meli la trató muy bien, quedó muy bonita”; “Melissa cumplió con lo que Yina le pidió. Me encanta la forma en la que hablaron hoy, yo creo que van a terminar siendo amigas” y “Ya se está alistando para la gala, se ve bonita, me gustó mucho”; comentaron algunos seguidores del reality en redes sociales.