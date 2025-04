Gustavo Petro y la dura advertencia al Senado si no se aprueba la consulta popular: no descarta aprobar mecanismo por decreto

Gustavo Petro quiere sacar adelante la consulta popular y lanzó fuerte mensaje al Senado - crédito Jesús Avilés/Infobae

En lo que podría considerarse una contundente advertencia a los miembros del Senado, el presidente de la República, Gustavo Petro, dejó en claro cuál será el accionar de su administración una vez se radique en el órgano legislativo el proyecto con el que busca que se dé luz verde a la consulta popular: que consta de 12 preguntas y que tendría como propósito principal revivir algunos de los aspectos cruciales de la hundida reforma laboral; que no pasó su tercer debate el 11 de marzo de 2025 en la Comisión Séptima de la corporación.

Petro, que durante el inicio del Consejo de Ministros del lunes 28 de abril denunció que está siendo censurado por los entes como la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Consejo de Estado, expresó su intención al Senado con respecto al trámite de la referida consulta y reveló que no descarta que la misma sea aprobada por decreto si en el plazo establecido no se somete a discusión y votación por parte de los miembros de la corporación.

El presidente de la República se refirió a la labor que le espera al Senado para someter a discusión la propuesta de la consulta popular, con la que quiere salvar la reforma laboral de su Gobierno - crédito Presidencia

Gustavo Petro y su dura advertencia al Senado para darle trámite a la consulta popular

Para el jefe de Estado será claro, a la par de la proposición de consulta ante el legislativo, en acto que se llevaría a cabo después de las movilizaciones del 1 de mayo, si el Congreso actúa de buena fe o si hay una burla hacia los ciudadanos con el trámite de un nuevo proyecto de reforma laboral, promovido por el partido Liberal; y que ya fue radicado por el parlamentario Miguel Ángel Pinto.

“En la ponencia sabemos si es una burla. Si es una burla al pueblo y el tiempo nos da para que discuta el Senado de la República en sus 30 días. Y si el Senado de la República en 30 días no discute, entonces el Presidente por decreto convoca la consulta, tal cual dice la ley. O no se pronuncia. ¿Si no aprueba o no se pronuncia, cierto?“, cuestionó Petro, que insistió que, de no efectuarse la discusión en el tiempo estipulado, actuará conforme a las normas vigentes.

Y continuó su intervención con énfasis en las implicaciones políticas que tendría una omisión del Senado, teniendo en cuenta que en la Comisión Primera se discute un proyecto que está relacionado con los objetivos de la consulta, como la Jurisdicción Agraria.

En caso de aprobarse por el Senado la consulta popular, se necesitarían 13.654.457 ciudadanos para que la jornada quedara en firme, y por cada pregunta, 6.827.229 votos afirmativos - crédito Ovidio Gonzalez/Presidencia - Canva

“¿Pues a ver, no se va a pronunciar esperando que salga la ley en la Comisión Primera o va a negar la consulta mientras discuten en la Comisión Primera? Si va a negar la consulta mientras discuten en la Comisión Primera, el pueblo debe saber qué hacer, porque pierde razón de ser un órgano representativo que le quita la voz a su mandante, el pueblo colombiano“, dijo Petro.

Pese al fuerte mensaje, Petro dejó en claro en que su advertencia no constituye una amenaza, sino un recordatorio del mandato constitucional. “Que no es amenaza. Es que una institución no puede volverse ilegítima, y una institución se vuelve ilegítima si le quita la voz al mandante, porque lo único que hace fuente de legitimidad, según la Constitución, es el poder del pueblo. Eso se llama soberanía popular y está escrito en la Constitución de Colombia“, concluyó.

Cabe destacar que, se necesitarían 53 votos positivos, de los 105 integrantes de la corporación, para que la consulta pueda ser convocada y los colombianos, en consecuencia, acudan a las urnas; dentro de los tres meses siguientes a la determinación positiva del legislativo. De no ser así, si no obtiene esa mayoría, la intención de Petro se habrá hundido.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, es uno de los promotores de la consulta popular ante el Senado - crédito Ministerio del Trabajo

Estas son las preguntas de la consulta popular

¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo ocho horas y sea entre las 6 a. m. y las 6 p. m.? ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo? ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ¿Está de acuerdo con que las empresas deban contratar al menos dos personas con discapacidad por cada cien trabajadores? ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del Sena y de instituciones similares tengan un contrato laboral? ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? ¿Está de acuerdo con eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? ¿Está de acuerdo con promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?