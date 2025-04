Ni Petro ni Uribe, el cantante Heredero pidió a los políticos que no le envíen ni le pidan saludos: “No quiero enemigos”

Heredero aclaró su postura política y pidió al público no dividir el país - crédito @herederocarranga y @gustavopetrourrego/Instagram

Féizar Orjuela, cantante de carranga, mejor conocido como Heredero ―su nombre artístico―, aclaró cuál es su visión política de Colombia y expuso la situación a la que se enfrenta a diario como figura pública.

Según reveló el propio artista, está cansado de que algunos de los seguidores que lo abordan le quieran hacer llegar mensajes de Gustavo Petro y Álvaro Uribe; también contó que le piden con insistencia que les envíe saludos. Ante esto, el intérprete de Coqueta pidió absoluta discreción.

Fue en medio de su entrevista con la periodista española Eva Rey que el cantante santandereano rompió el silencio y prefirió responder de manera contundente a la popular dinámica que hace la presentadora en su programa digital Desnúdate con Eva Rey, en el que pide a los invitados revelar sus gustos. “Yo creo que elegir, incluso así sintiera afinidad por uno de los dos, no estaría bien. Uno es artista querido por quien le quiera querer, y ese quien le quiera, pues no tiene que ser ni de un lado ni de otro”, expresó el artista.

Sin embargo, Heredero, como todo un caballero, no se quedó ahí, sino que aprovechó para ahondar en el tema y dejar una reflexión acerca de la tarea que tienen los artistas de entretener sin ayudar a la polarización del país. Razón por la que compartió la experiencia personal que lo ha llevado a mantenerse al margen de estas posturas en público.

“Te cuento algo que no lo había dicho antes. Para los dos lados me he encontrado. Alguien me dijo: ‘Venga, yo voy para donde Uribe, voy a llevarle no sé qué cosa por ahí‘. Y entonces me dijo: ‘Usted es opositor. Él le va a mandar un video si usted quiere’. Y yo: ‘No, no me haga eso, por favor’”, relató el también compositor.

No obstante, el cantante que alcanzó su mayor popularidad en 2025 gracias a su colaboración con el artista popular Jessi Uribe, abrió su corazón y dejó saber que esta situación la ha enfrentado con simpatizantes de ambos bandos políticos.

“Luego estábamos en un pueblo y nos invitaron a un hotel muy bonito. Tomémonos fotos y listo, tomamos una foto. ‘Dios, le voy a mandar esto a Petro para que le envíe un saludo’. Y yo: ‘Por favor, no lo haga. Se me tiran las carreras’, digo. Entonces, si me ven enviando un saludo al doctor Uribe, pues medio país... o si me ven enviando un saludo al doctor Petro, pues entonces yo... yo no quiero eso, digo, y no lo hago meramente por eso, sino que no estaría correcto”, explicó.

Heredero brilló en los Premios Nuestra Tierra 2025

La folclórica carranguera volvió a brillar en el panorama nacional por cuenta del sencillo Coqueta, una canción del santandereano Heredero que fue galardonada como la Mejor Canción Folclórica en los Premios Nuestra Tierra 2025. Con esta distinción, el artista no solo celebra un reconocimiento a su talento, sino también una victoria para el folclor campesino colombiano, que sigue abriéndose camino entre las nuevas generaciones.

El tema ganador, narra de forma pícara y sencilla el juego de seducción entre dos personas. Con versos como “acarameladitos pico con pico, beso con beso”, la canción se ha convertido en un himno que resuena tanto en zonas rurales como en escenarios urbanos. Su éxito se refleja en las plataformas digitales, emisoras locales y redes sociales, donde ha logrado conectar con públicos diversos que valoran su lenguaje cotidiano y fresco.

El artista ha destacado en varias entrevistas el papel fundamental de su familia en su proceso creativo. Agradece de manera especial a su esposa, Alba Lozano, y a sus hijos, quienes han sido un motor de inspiración constante. Esta victoria no solo ratifica su talento, sino también su compromiso por mantener viva la esencia del campo colombiano a través de la música.