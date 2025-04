Protagonista de ‘Cien años de soledad’ habló de su ausencia en redes sociales: “Creí que le caía mal a la gente”

Claudio Cataño sorprendió con su discurso al recibir el premio Platino en España por su actuación en 'Cien años de soledad' - crédito @mariadelrosari0/Instagram

Claudio Cataño sorprendió con el discurso que dio al recibir el premio Platino 2025 a Mejor Interpretación Masculina, por su protagónico en la serie Cien años de soledad, galardón que otorga el público: “Siempre había creído que no le caía tan bien a la gente”.

En medio de los agradecimientos por este reconocimiento a su trabajo en la serie de Netflix, que se inspiró en la famosa novela de Gabriel García Márquez, en la que encarnó a Aureliano Buendía, el actor bogotano de 39 años se refirió a las razones por las que cerró sus perfiles en redes sociales. “No soy una persona activa en los puentes y las redes que se han activado en los últimos años”, agregó.

El Palacio Municipal Ifema de Madrid, España, será este 27 de abril sede de la gala principal de los premios Platino 2025, que premiará lo mejor de la industria audiovisual iberoamericana.

No obstante, la primera temporada de Cien años de soledad, ya comenzó a brillar tras llevarse 2 de las 8 estatuillas a las que aspira en esta edición. Estas categorías, en las que se confirmó a la producción colombiana como ganadora, hacen parte de los favoritos que elige el público mediante votaciones y se entregaron en la ceremonia previa a la gran noche. Mejor Miniserie de Ficción y Mejor Interpretación Masculina son los dos premios que ya aseguró la historia que llevó a las pantallas la obra literaria de “Gabo”.

El actor que dio vida al coronel Aureliano Buendía en Cien años de soledad subió algo tímido, pero con prisa, al escenario del teatro Albéniz en Madrid, luego de escuchar su nombre, un hecho que lo llenó de felicidad, pero a su vez lo tomó por sorpresa, ya que, debido a su alejamiento de la escena pública y su escasa interacción en redes sociales, no imaginó que ganaría un premio entregado por los espectadores.

Claudio Cataño aseguró que a pesar del éxito de ‘Cien años de soledad’ seguirá siendo un actor de bajo perfil

En medio de las palabras que compartió el protagonista de la producción que asumió el reto de transformar el mágico mundo de García Márquez en un proyecto audiovisual, reconoció al equipo detrás de la serie y habló del largo camino que ha recorrido como artista.

“Solamente puedo dar gracias, sentirme sumamente privilegiado porque levanto esta estatuilla, agradecerle al público y sobre todo recordar y entender que yo estoy levantando esto porque es un esfuerzo colectivo gigantesco de miles de personas que hicieron posible Cien años de soledad. A todos, a Netflix, a Páramo, a Joseph, Carolina Dynamo, a los directores, Alex García, que está aquí conmigo, maravilloso, gracias, a Laura Mora, a todo el elenco y a todas las personas que en mi vida han hecho posible esto, lo agradezco enormemente desde mi corazón, a mi coach Bárbara Perea, a mis viejos que están en el cielo, a mis padres, a mis hijos y a mi mujer, ¡Gracias!”.

Pese a ser un personaje público y tener una larga trayectoria actoral, Cataño decidió cancelar su presencia en Instagram y demás perfiles en otras redes sociales. Sin embargo, a través de las cuentas de su novia, la también actriz María del Rosario Barreto, permite que sus seguidores vean algo de su parte profesional y los frutos que está cosechando con esta serie.

“Todo lo que llega es un regalo y ya estar acá y haber vivido esta experiencia de los Premios Platino es exquisita. Ayer jugué fútbol, soy un petardo para jugar fútbol, y me sentía como un goleador. Me han tratado divino y hoy estuve recibiendo un premio en un escenario donde acaba de pasar gente absolutamente importante dentro de nuestra industria y ha dejado atrás un legado gigantesco. Tengo mucha suerte, esa es la reflexión, y que no se me olvide, no solo es por mi mérito, sino porque he tenido mucha suerte y porque la vida me está tratando muy lindo”, añadió.

Al finalizar su intervención, Claudio lanzó un llamado a las productoras con algo de humor acerca de cómo proyecta su carrera en la televisión luego de este premiado protagónico. “Ha sido mucho trabajo y, sin embargo, espero que todavía siga habiendo mucho más trabajo. No se preocupen, sigo teniendo una tarifa razonable, puedo seguir trabajando, no me dejen sin trabajo porque piensen que voy a cobrar una millonada, no, a mí me gusta trabajar, todo bien”.