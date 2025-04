Escuela en el Cauca sirvió como “trinchera” en combates entre las disidencias de las Farc y el ELN

Los combates entre disidencias de las Farc y ELN se registraron durante el viernes 25 de abril - crédito redes sociales

Grupos armados al margen de la ley continúan enfrentándose en pleno centro poblado de municipios del Cauca, en presencia de civiles.

De hecho, el viernes 25 de abril se registraron intensos combates entre las disidencias de las Farc y el ELN, dejando a estudiantes y profesores atrapados en medio del fuego cruzado.

Los enfrentamientos tuvieron lugar en los sectores de Ricaurte y Puerto Valencia, en los límites entre Inzá y Páez. Durante más de una hora, los combates obligaron al cierre preventivo de la Transversal del Libertador, una carretera clave que conecta al Cauca con el Huila.

Al respecto, el general Alirio Aponte, comandante de la Brigada 29 del Ejército, denunció que los grupos armados utilizaron instalaciones educativas como escudo durante los enfrentamientos.

“Estos grupos terroristas, no conformes con los combates, se están metiendo a los espacios para que los niños estudien y no para que estas estructuras cometan actos terroristas”, afirmó Aponte. Y añadió que, afortunadamente, estos enfrentamientos no dejaron personas heridas.

Asimismo, aseguró que las fuerzas militares, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial, llevaron a cabo maniobras para recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad de la población.

Cabe señalar que, en paralelo a los enfrentamientos, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunció un nuevo caso de reclutamiento forzado en Tierradentro, en Páez (Cauca).

Según la organización, la víctima sería un menor de edad, lo que agrava una problemática que afecta de manera recurrente a las comunidades indígenas del Cauca.

Eduin Capaz, coordinador del área de derechos humanos del Cric, señaló que en 2024 se han registrado 216 casos de reclutamiento forzado en el departamento, de los cuales 15 han ocurrido en lo que va del año. Además, se han reportado 18 desapariciones relacionadas con esta práctica y al menos tres amenazas de reclutamiento colectivo. Capaz hizo un llamado urgente al Gobierno para que fortalezca las medidas de protección de la niñez y la juventud en coordinación con las autoridades indígenas.

“La situación de reclutamiento en territorios indígenas en el Cauca es bastante compleja. Se ha denunciado en distintas instituciones del Estado colombiano la urgencia de fortalecer los aspectos de protección de la niñez y la juventud. Esperamos que el Gobierno sea responsable, sea ágil para proteger y salvaguardar la vida e integridad de los niños y niñas indígenas caucanos”, declaró el dirigente.

Ataque contra patrulla de la Policía dejó un uniformado herido en Norte de Santander

En la mañana del sábado 26 de abril, un nuevo ataque armado contra las Fuerzas Armadas tuvo lugar en Bucarasica (Norte de Santander), cuando una patrulla de la Policía fue hostigada por hombres armados desde una zona boscosa.

Según el informe oficial, la situación ocurrió alrededor de las 8:30 a. m., mientras los uniformados realizaban tareas de seguridad y convivencia con la comunidad local. Como resultado, uno de los policías resultó herido y fue trasladado de manera inmediata a la clínica Medical Duarte en Cúcuta. Los reportes médicos más recientes confirman que se encuentra en estado estable.

Las autoridades locales, en colaboración con el Ejército Nacional, realizan labores de investigación para identificar y capturar a los responsables de este ataque, que se suma a una serie de agresiones perpetradas en diferentes regiones del país durante los últimos diez días.

Ante los hechos, la alcaldía de Bucarasica emitió un comunicado lamentando y condenando el ataque: “La Administración Municipal de Bucarasica lamenta profundamente los hechos ocurridos en la mañana de hoy, en el ingreso al casco urbano de nuestro municipio, donde miembros de la Policía Nacional fueron atacados mientras realizaban labores de registro y control, resultado herido uno de los uniformados”. Además, reiteraron su compromiso de trabajar junto con las fuerzas armadas, las instituciones y la ciudadanía para prevenir futuros ataques y garantizar la paz y la seguridad de los habitantes.