Turista colombiana cayó en trampa durante su viaje a México, le cobraron cinco veces más por ver al famoso ajolote

Lo que prometía ser una experiencia inolvidable navegando en trajinera por los canales de Xochimilco, en Ciudad de México, terminó convirtiéndose en un relato de advertencia viral. La influencer colombiana Vale Mora denunció públicamente, a través de un video en TikTok, haber sido víctima de una presunta estafa durante una visita junto a su familia.

La historia comenzó cuando la joven buscaba cumplir uno de sus sueños turísticos, ver ajolotes en su hábitat natural. Siguiendo las recomendaciones de otros creadores de contenido, planeó su visita al ajolotario de Xochimilco. Sin embargo, lo que parecía una salida organizada, pronto se tornó confuso. La familia tomó un transporte privado, pero según Mora, el conductor mostró una actitud extraña y poco comunicativa desde el inicio.

Durante el trayecto, un hombre en bicicleta interceptó el vehículo, indicándole al conductor un supuesto desvío. “Le empezó a decir al Uber como, ‘No, no, no, por acá no hay paso, eh métanse por acá‘. Y empezó a desviarlo”, relató la influencieadora. Poco después, llegaron al embarcadero Belén de la Rosa, un lugar que no coincidía con las referencias previas que había consultado.

“Yo sí vi el letrero que decía, ‘embarcadero Belén de la Rosa’, algo así y dije ‘No, acá no es donde, pues donde yo había visto en TikTok’”, expresó, sorprendida por la diferencia. A pesar de sus sospechas, aceptaron un paquete turístico por 2.000 pesos mexicanos (cerca de $429.000 pesos colombianos), creyendo haber encontrado una gran oferta. “Nosotros pensamos que habíamos sacado este elegante gangazo. No, sí, tal. El man nos dejó el paseo en 2.000 pesos… que son casi 500.000 pesos colombianos”.

La situación empeoró cuando, al llegar al ajolotario, les informaron que la entrada no estaba incluida, lo que representó un gasto adicional de 300 pesos mexicanos. “Eso fueron 300 pesos, más que ahí cuatro son 300 pesos… como $80.000 pesos más o menos”, añadió. Cuando Mora intentó reclamar por lo que consideraba un cobro exagerado, los encargados justificaron que los precios eran estándar en los distintos embarcaderos. “Yo le dije como, ‘No, pues es que yo había visto un TikTok que decía que costaba 600 la hora’. Y el hermano, ‘no, no, no, eso es una estafa. La gente paga y llega acá y no tiene tour’”.

Al día siguiente, otro conductor de transporte privado confirmó las sospechas. Según su testimonio, los desvíos hacia embarcaderos no oficiales hacen parte de una red informal que opera con falsos guías en bicicleta y algunos choferes de aplicaciones de movilidad. “Eso vale 600 o 500 pesos la hora y además ellos están acostumbrados y hasta trabajan con unos de Uber… les dicen, ‘desvíese, desvíese por acá que por el otro lado está cerrado, no hay paso’”, explicó el conductor.

El engaño dejó una lección amarga para la influencer. “El embarcadero era feo. Y nosotros, ‘pues sí, no era tan bonito’. No sé qué. Dijo, ‘exacto’. Porque si no es el embarcadero principal… O sea, una cosita así de nada y absurdamente caro”, comentó con decepción. Al contrastar con los precios reales, concluyó que su familia había pagado casi cuatro veces más de lo normal. “la hora cuesta 130.000 y nosotros pagamos casi que por la hora 500.000 pesos colombianos, es decir, 2.282 pesos mexicanos“.

Finalmente, y con algo de ironía, reconoció que incluso había visto advertencias sobre este tipo de engaños en TikTok antes del viaje. “Lo peor es que yo ya he visto el TikTok y en el TikTok la niña dice como, ‘No, no se vayan a dejar estafar’ y nosotros, ‘No, qué gangazo’”.

El caso de Vale Mora pone sobre la mesa un problema recurrente en zonas turísticas populares, la falta de regulación clara en ciertos servicios turísticos y la facilidad con la que algunos visitantes pueden ser engañados. Su experiencia, contada en primera persona y compartida con miles de seguidores, se convirtió en una advertencia útil para viajeros que planean visitar Xochimilco y otras zonas similares.