TikToker colombiana reveló cómo consiguió que le aprobaran la visa para Estados Unidos con ayuda de la inteligencia artificial: “No me había bañado”

La mujer detalló como hizo el proceso que la ayudó a salir exitosa del proceso de Visa - crédito @karenagudelolondo / TikTok - REUTERS/Luisa Gonzalez

Una joven colombiana logró lo que para muchos parece imposible: obtener su visa para ingresar a Estados Unidos en tan solo cuatro días, sin la ayuda de un abogado y utilizando herramientas tecnológicas.

Karen Agudelo Londoño compartió su experiencia a través de un video en TikTok, donde detalló los pasos que siguió para completar el proceso de manera eficiente y superar la entrevista consular sin complicaciones.

El proceso para obtener una visa estadounidense suele ser largo y complicado, especialmente en países como Colombia, donde las citas para entrevistas consulares pueden tardar hasta dos años debido a la alta demanda y la limitada disponibilidad de horarios. Sin embargo, Agudelo Londoño rompió con esta tendencia al completar el trámite en un tiempo récord.

Según explicó, todo comenzó un sábado, cuando ingresó al sitio web oficial del Departamento de Estado para diligenciar el formulario DS-160, un requisito indispensable para solicitar el visado.

Agudelo Londoño destacó que, para completar el formulario DS-160, utilizó herramientas de inteligencia artificial que le ayudaron a evitar errores comunes y a asegurarse de que toda la información estuviera correctamente diligenciada.

Este formulario es un documento clave en el proceso de solicitud de visa, ya que recopila datos personales, laborales y de viaje del solicitante.

En cuanto a la fotografía requerida, Agudelo optó por una solución casera. Según relató en su video, tomó la foto en su casa, sin mayores preparativos. “No me había bañado, solo me peiné un poco”, comentó entre risas, demostrando que no es necesario recurrir a estudios fotográficos profesionales para cumplir con este requisito.

Inicialmente, Karen encontró una cita disponible para mayo, lo que significaba una espera de varias semanas. Sin embargo, revisó constantemente la plataforma en busca de una fecha más cercana. Según explicó, el lunes siguiente de haber completado el formulario ingresó nuevamente al sistema y encontró una cita disponible para el 9 de abril, es decir, apenas tres días después.

Police officers stand guard outside the U.S. embassy as several appointments for the U.S. visa process were cancelled, in Bogota, Colombia January 27, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

“Yo me dije: ‘esperemos, no hay afán y voy a ir mirando si la puedo adelantar’”, relató en su video. Su persistencia dio frutos, ya que logró reprogramar la cita en un tiempo significativamente menor al promedio.

Además de la entrevista consular, también debía agendar una cita para la toma de huellas dactilares, un paso obligatorio en el proceso de solicitud de visa. Aunque inicialmente no encontró una fecha cercana para este trámite, continuó revisando la plataforma en busca de una oportunidad más próxima.

Otro aspecto destacado de la experiencia de Karen fue su preparación para la entrevista consular, un momento crucial en el proceso de solicitud de visa. Aunque no se especificaron todas las preguntas que le realizaron, la joven aseguró que no enfrentó mayores inconvenientes durante la conversación con el oficial consular.

En su video, Karen compartió algunos consejos para quienes estén próximos a realizar este trámite. Subrayó la importancia de responder con honestidad y seguridad, además de estar bien informado sobre los detalles del formulario DS-160, ya que muchas de las preguntas de la entrevista están basadas en la información proporcionada en este documento.

De acuerdo con información publicada por la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS), la obtención de una visa no garantiza la entrada al país, pero sí representa un paso esencial para que los ciudadanos extranjeros puedan solicitar permiso de ingreso en los puntos de control fronterizo.

Sin embargo, las autoridades han subrayado que existen múltiples razones por las cuales una solicitud de visa puede ser rechazada, lo que refuerza la importancia de cumplir con los requisitos establecidos por la ley estadounidense.

Conozca el trámite con el que puede agilizar su visado americano - crédito Freepik

El documento, que se coloca dentro del pasaporte de los viajeros, es indispensable para la mayoría de los extranjeros que desean ingresar a Estados Unidos. Aunque algunos ciudadanos internacionales pueden calificar para entrar al país sin necesidad de una visa, esto solo es posible si cumplen con ciertos criterios específicos.

Según detalló el Departamento de Estado, los ciudadanos estadounidenses no requieren visa para regresar a su país, pero sí podrían necesitarla si desean viajar a otras naciones.