Lady Tabares se fue contra Norma Nivia en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Eres malévola”

Lady Tabares acusó a Norma Nivia en polémica sesión de tarot - crédito cortesía del Canal RCN

En un episodio reciente de La casa de los famosos Colombia, una actividad aparentemente inofensiva se convirtió en el detonante de una de las confrontaciones más tensas de la temporada.

‘El Jefe’ del programa permitió que los participantes, que llevan más de ochenta días conviviendo en la casa, accedieran a una dinámica de lectura de cartas del tarot.

La encargada de realizar las interpretaciones fue Lady Tabares, conocida por su papel en película La vendedora de rosas, que aprovechó la oportunidad para dirigir un mensaje contundente a su compañera, la actriz y modelo Norma Nivia.

Tabares calificó a Nivia de falsa, desatando reacciones en redes sociales ante el conflicto - crédito @ladylavendedoraderosasoficial/Instagram

La actividad, que buscaba explorar las energías y personalidades de los participantes, tomó un giro inesperado cuando Lady Tabares utilizó las cartas para expresar su percepción sobre Norma.

Lady acusó a la actriz de ser “una mentira”, afirmando que había ocultado su verdadera personalidad desde el inicio del programa.

“Siempre has sido una mentira, Norma, entraste mostrando alguien que no eras y ocultando tu verdadero ser. Te mostraste muy controlada, mesurada, educada, cuando realmente no lo eres”, expresó Tabares durante la lectura, añadiendo que veía en Norma una actitud “fría, calculadora y algo maniática”.

Lady Tabares utilizó el tarot para confrontar a Norma Nivia frente a sus compañeros - crédito cortesía del Canal RCN