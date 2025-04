Hombre encontró muerto a su hijo en su habitación después de buscarlo por toda la casa

El ciudadano fue encontrado sin signos vitales por su progenitor - crédito CTI / X

La comunidad del barrio La Feria, ubicado en el municipio de Curumaní (Cesar), se encuentra de luto tras el descubrimiento del cadáver de José Manuel Quintero, un hombre de 39 años que, según informaron las autoridades, fue hallado en su habitación durante la jornada del martes 22 de abril de 2025.

De acuerdo con la información publicada por medios locales, el padre de José Manuel comenzó a preocuparse cuando su hijo no respondió a sus llamados y al ingresar a la habitación, descubrió que José Manuel no tenía signos vitales. Inmediatamente, dio aviso a las autoridades, que acudieron al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver. Hasta el momento, los familiares del fallecido aseguran desconocer las razones que pudieron llevarlo a tomar esta decisión, ya que no tenían conocimiento de que enfrentara problemas personales o emocionales.

El caso tomó por sorpresa a los allegados de José Manuel Quintero, pues sus vecinos y amigos lo recuerdan como una persona con una actitud positiva y alegre. Según detallaron sus familiares, no había señales evidentes que indicaran que estuviera atravesando por una situación difícil, lo que causó un notable contraste entre la percepción que tenían de él y el desenlace de los hechos los dejó en un estado de desconcierto.

Las autoridades trabajan para esclarecer el caso - crédito Colprensa

La noticia también impactó a los vecinos del barrio La Feria, que expresaron su pesar por la repentina partida de Quintero. Algunos residentes del sector señalaron que lo vieron en las horas previas al suceso y que no notaron nada fuera de lo común en su comportamiento. Este hecho llevó a la comunidad a reflexionar sobre la importancia de prestar atención a la salud mental y emocional de las personas, incluso cuando no existen señales evidentes de malestar.

Intervención de las autoridades

Tras el aviso de los familiares, miembros de la Policía y la Fiscalía General de la Nación se presentaron en la vivienda para llevar a cabo las diligencias correspondientes, pues se realizó la inspección técnica del cuerpo y se iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Aunque no se han revelado detalles adicionales sobre el caso, la comunidad hizo un llamado a la acción para que se preste mayor atención a la salud mental.

Por esta razón, los habitantes de Curumaní solicitaron a las autoridades competentes que se refuercen las campañas sobre la importancia de la salud mental y que se brinde apoyo a aquellos ciudadanos puedan estar enfrentando situaciones difíciles, pues este caso se convirtió en un recordatorio de la importancia de abordar este tema de manera más abierta y de fomentar espacios donde las personas puedan buscar ayuda sin temor a ser juzgadas.

Las autoridades de Curumaní trabajan por esclarecer el caso y brindar apoyo a aquellos que lo necesiten - crédito Gobernación de Cesar

Los habitantes del municipio de Curumaní aún intentan asimilar lo ocurrido, pues este caso no solo ha generado tristeza, sino una reflexión colectiva sobre la importancia de estar atentos a las señales que puedan indicar que alguien necesita ayuda. La comunidad ha expresado su solidaridad con la familia de Quintero en este difícil momento y se reiteró el llamado a la sociedad para escuchar a sus allegados y estar atentos a las señales de alerta para así prevenir tragedias similares en el futuro.

Y es que el lamentable desenlace del ciudadano demuestra la urgencia de que las autoridades continúen trabajando para abordar de manera integral los problemas relacionados con la salud mental, por lo que no solo se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes, sino que se trabaja para generar conciencia sobre este importante tema.