Laura González aclaró los rumores de haber sido amante de un alcalde y arremetió contra la mujer que la expuso: “Vaya a mi empresa y yo le doy trabajo”

En medio del revuelo que ha generado su paso por La casa de los famosos Colombia, Laura González se enfrentó de manera directa a los rumores que han circulado en las redes sociales sobre su vida personal.

Sin filtros y con un tono directo, la exreina y modelo se defendió de las acusaciones que la vinculan con un hombre comprometido, y aclaró su posición sobre el polémico triángulo amoroso que involucra a Karina García y su exprometido.

“Nunca he sido moza de nadie, eso lo puedo gritar a los cuatro vientos”, fue la frase más contundente que dejó Laura durante una entrevista con la emisora Mix, al abordar los señalamientos que aseguran que habría mantenido una relación con un alcalde comprometido.

Laura González calificó el rumor como una difamación sin fundamentos, revelando que ya interpuso una denuncia formal contra la persona que inició ese rumor. Se trata de una mujer de Villavicencio que, según ella, busca fama a costa de su nombre.

“Esta persona ya tiene otra denuncia mía desde 2017. No voy a permitir que me siga difamando”, sentenció con firmeza la modelo.

Sin embargo, para dejar más claro el tema, a través de un video publicado en sus historias de Instagram, Laura retomó el tema y expresó con detalles lo que pensaba al respecto.

“Bebés, hay que ser muy estúpida en la vida para inventar semejante cosa. De mí pueden decir lo que quieran, lo que quieran, pero involucrar una persona que tiene un cargo público de verdad que tiene que ser uno muy estúpido y tener mucha hambre de fama, y ustedes también que se ponen a creer en pendejadas”, dijo la modelo y presentadora, con un tono fuerte y evidente molestia.

Laura les pidió a sus seguidores, en especial a los que la están acusando de “haber sido moza de un alcalde”, que busquen en internet la información necesaria sobre la persona con la que la están involucrando y que identifiquen a la esposa del hombre.

“Busquen a su esposa, no es la estúpida que está hablando en redes sociales. A ver, yo conozco, yo soy de Villavicencio y esta es la segunda denuncia que esta mujer tiene por chismosa, de mi parte”, aseguró González.

En el clip, Laura contó que esa mujer ya tiene una persecución con ella porque en el año 2017, cuando estaba en el programa de Protagonistas de novela, “había invitado otro chisme”, por lo que le tocó denunciarla, tal como volvió a suceder en la actualidad.

“Ahora en el 2025 le pongo otra porque mi amor, coja oficio, si no tiene nada que hacer, vaya a mi empresa que yo le doy trabajo, pero busque qué hacer, en vez de andar buscando fama, mi reina, ya no se le dio. Y hago esto público porque hay varias personas que están difundiendo esta noticia. Y para aclarar un chisme no hay mejor manera que con la denuncia, porque estoy diciendo la verdad”, puntualizó la exparticipante.

Finalmente, aseguró que ella “nunca ha sido la amante de esa persona”, “nunca se ha sentado ni a tomarse una gaseosa con esa persona”, así como también aprovechó el momento y euforia con la que estaba para pedirles tanto a los medios de comunicación como a los internautas para que antes de seguir compartiendo información falsa, investiguen y confirmen.

“Usted antes de estar difundiendo información, investigue, busque a su familia, a la persona, en vez de estarle creyendo a cuanta estúpida sale. Y la mejor forma de aclarar un chisme es esta y ahí tiene su segunda denuncia para que deje de ser tan mal hablada. Busque qué hacer, vaya y crie ese niño, vaya coja oficio, busque trabajo, pero aquí (se señala a ella misma) no se le va a dar”, finalizó.