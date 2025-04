Ciclista resultó gravemente herido tras impactar contra un furgón en Antioquia mientras practicaba ‘gravity bike’

Joven que practicaba ‘gravity bike’ resultó herido en Antioquia- crédito @gravitosodocumental / Instagram

Un ciclista que practicaba la modalidad extrema de descenso conocida como gravity bike resultó gravemente herido tras chocar de frente contra un furgón en la vía que conecta La Unión con La Ceja, en el oriente de Antioquia.

El incidente tuvo lugar en la tarde del lunes 21 de abril y fue captado por la cámara de un vehículo que transitaba por la misma carretera.

Las imágenes muestran cómo el joven, sin portar equipo de protección visible, invade el carril contrario mientras desciende por la vía a toda velocidad, provocando la colisión directa con el vehículo de carga que circulaba en sentido opuesto.

De acuerdo con los reportes iniciales, el joven fue atendido rápidamente por equipos de emergencia que llegaron al lugar del accidente. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial en el municipio más cercano.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del herido, pero confirmaron que el accidente fue consecuencia de la imprudencia del ciclista, quien no respetó las normas de tránsito al descender sin medidas de seguridad en una vía nacional.

Las imágenes del incidente han generado una fuerte repercusión en redes sociales, donde el video se ha compartido ampliamente, reavivando el debate sobre los riesgos asociados a este tipo de prácticas.

“Qué mal por el señor del furgón, quien le va a responder por los daños y tener que detenerse por semejante imprudencia“; ”Terrible el señor de camión tranquilo por su vía, cumpliendo con las normas de tránsito y llega un irresponsable a meterlo en un problema“; ”Hacer eso es una estupidez, no es ningún deporte. Él tal gravity bike deberían hacerlo en un cerro o algún paraje donde no haya otros vehículos o gente“; ”Yo solo espero que el de la bicicleta no sobreviva, y el del camión no tenga que pagar los daños; “Siempre lo diré, a esa gente y a la mayoría de motociclistas parece que les diera placer buscar la muerte“: fueron algunos de los mensajes encontrados en las redes sociales.

Cifras en Antioquia

Antioquia se ha convertido en una de las regiones más afectadas por las consecuencias fatales del gravity bike, una práctica extrema que consiste en descender a alta velocidad por carreteras empinadas utilizando bicicletas modificadas.

Según reportes oficiales, más de 35 personas han perdido la vida en el departamento mientras realizaban esta actividad, que se caracteriza por su alto nivel de riesgo y la falta de medidas de seguridad. Municipios como Yarumal, con sus vías inclinadas y curvas cerradas, se han convertido en escenarios recurrentes de estos trágicos incidentes.

El gravity bike utiliza bicicletas que han sido alteradas para maximizar la velocidad en los descensos. Estas bicicletas, más pequeñas que las convencionales, miden aproximadamente 80 centímetros de altura y un metro de largo.

Entre las modificaciones más comunes se encuentra la eliminación o alteración de los frenos, lo que permite alcanzar velocidades más altas, pero a costa de un control significativamente reducido sobre el vehículo. Esta característica, combinada con la ausencia de medidas de seguridad adecuadas, incrementa exponencialmente los riesgos asociados a la práctica.

A pesar de los riesgos evidentes, el gravity bike continúa ganando popularidad entre jóvenes que buscan emociones extremas. Sin embargo, las cifras de mortalidad y los constantes accidentes han encendido las alarmas entre las autoridades locales, que buscan estrategias para mitigar los peligros asociados a esta práctica.

Según los reportes, la mayoría de las víctimas fatales son personas jóvenes que, en su afán por experimentar la adrenalina de los descensos, subestiman los riesgos y las limitaciones de las bicicletas modificadas.

Además de las características técnicas de las bicicletas, las condiciones de las carreteras también juegan un papel crucial en la peligrosidad del gravity bike. Las vías empinadas, combinadas con curvas cerradas y la falta de infraestructura adecuada para este tipo de actividades, aumentan la probabilidad de accidentes graves