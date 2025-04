Juan Manuel Santos recordó el papel que tuvo el papa Francisco durante los diálogos de paz con las Farc: “Nos ayudó enormemente”

Juan Manuel Santos visita a Papa Francisco - crédito Reuters

El expresidente colombiano y Premio Nobel de Paz en 2016, Juan Manuel Santos, lamentó la muerte del papa Francisco, anunciada por la Santa Sede del Vaticano, en la mañana del lunes 21 de abril de 2025.

En diálogo con Caracol Radio, el exmandatario nacional recordó los momentos en los que pudo reunirse con el representante de Dios en la Tierra, según la tradición católica, en el que lo calificó como una persona cercana a la situación que ocurría en el territorio nacional.

“Era un corazón muy especial, una persona muy especial, un gran amigo, bondadoso, lleno de compasión, lleno de inteligencia, lleno de sabiduría. Lo recuerdo con muchísimo cariño, muchísima admiración (...) Muchas anécdotas, muchos cuentos alrededor de las visitas. Por eso estamos tan tristes”, expresó el exjefe de Estado colombiano al citado medio de comunicación.

De igual manera, el expresidente Santos sostuvo que el santo padre fue fundamental durante el proceso de paz que se adelantó en su gobierno con la extinta guerrilla de las Farc, afirmando que su ayuda fue “enormemente valiosa” para la consolidación del Acuerdo de Paz entre ambas partes.

“Muchas veces yo fui a visitarlo durante el proceso y le decía el Santo Padre: ¿por qué no va a Colombia y me echa una manito que eso está muy difícil? Y él se sonreía y me miraba y me decía: ‘tranquilo, presidente, que yo rezo mucho por usted’ (...), a lo cual yo le decía: ‘Ay, Santo Padre, eso quiere decir que estoy en serios problemas y el papa tiene que rezar por mí, es que estoy en serios problemas”, dijo Santos.

Además, recalcó que el papa Francisco, al momento de la firma del Acuerdo con las Farc, acordó su visita al territorio colombiano, con la consigna de cumplir la segunda parte que, según el exmandatario, tendría el proceso con el desaparecido grupo armado.

“El proceso de paz colombiano, como todos los procesos de paz, tienen dos fases. Una fase es el de hacer la paz, firmarla, negociarla y hacer todo lo que se supone que tienen que hacer las partes, que es desarmarse y dejar de matarse. Pero la segunda fase es la de reconciliar y reconciliar los espíritus, los corazones. Esa es la más difícil y esa fue la que el Santo Padre quiso inculcarnos a nosotros. Y hoy, más que nunca, ese mensaje de reconciliación sí que es necesario, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero”, mencionó.

Incluso, el Nobel de Paz precisó que, en su encuentro con los obispos colombianos, durante su visita al país en 2017, hubo un fuerte regaño del santo padre por la campaña del plebiscito, específicamente por la opción del NO, donde se había mencionado que en los acuerdos había una presunta cartilla de ideología de género para las familias colombianas.

“Entonces el Papa reunió a los obispos y los regañó. Y cómo es posible que ustedes se hayan prestado a semejante mentira y que la hayan creído y que hayan hecho campaña por el NO. Y los regañó, y me dijo el Papa lo siguiente: “ayer les dije que se han equivocado. Todos nos equivocamos. Ahora hay que seguir para adelante”, narró.

Frente a un encuentro entre el papa Francisco con delegados de la extinta guerrilla de las Farc, Santos precisó: “Pudo haber sido, pero pudo haber sido a través de sus emisarios o de la Iglesia aquí en Colombia. De pronto algún mensaje directo. ¿Eh? Pudo haber sido sin. Sin problema. Pero no. No directamente. Que hayan ido allá a Roma a hablar con él. No, nunca me enteré de eso”, explicó.

Finalmente, el expresidente recordó uno de los encuentros con el máximo jerarca de la Iglesia, en especial, la reunión que sostuvo con el expresidente Álvaro Uribe, donde se mostraron las diferencias de ambos dirigentes con el proceso adelantado en 2016.