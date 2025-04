Abelardo de la Espriella contó la historia detrás de la promoción de ‘Medusa’: “La campaña más exitosa de la televisión colombiana”

La serie 'Medusa' generó controversia cuando Abelardo de la Espriella dejó entrever que logró censurarla por afectar el buen nombre de "una prestigiosa familia barranquillera" - crédito @sebastianmartinez.n1 - @delaespriella_style/Instagram

En febrero de 2025, el abogado colombiano Abelardo de la Espriella publicó un video en sus redes sociales afirmando que había logrado cancelar el estreno de la serie Medusa de Netflix, a unas semanas de su estreno.

Según explicó entonces, lo hizo motivado por el hecho de que la serie mancillaba el honor de una importante familia de Barranquilla. Aunque no mencionó nombres específicos, el licenciado aseguró haber ordenado la retirada de vallas publicitarias y prometió eliminar contenidos relacionados en redes sociales. ​

La serie protagonizada por Juana Acosta y Manolo Cardona, narra la historia de Bárbara Hidalgo, heredera de un conglomerado empresarial en la costa Caribe colombiana, que sobrevive a un intento de asesinato y busca descubrir a los responsables del atentado dentro de su propia familia.

'Medusa' llegó a encabezar lo más visto en Netflix Colombia tras su estreno en marzo de 2025 - crédito Netflix

Pese a que la trama es ficción, algunos medios y usuarios en redes sociales especularon que el audiovisual podría centrarse en la familia Char, lo que provocó un revuelo nacional alrededor de Medusa.

Sin embargo, rápidamente los usuarios se dieron cuenta que no había relación entre la serie y los Char, motivando quejas en contra de De La Espriella, que posteriormente reveló que todo formaba parte de una estrategia de marketing diseñada por la agencia Sancho BBDO en colaboración con Netflix, que confirmó su participación en dicha campaña.

El abogado señaló que su participación con Netflix en la promoción de la serie fue motivada por "un experimento sociológico" - crédito @delaespriella_style/Instagram

Semanas después del estreno de Medusa, De La Espriella apareció en sus redes sociales contando lo que hubo detrás de esta participación en la promoción de la serie.

"Yo creo que es la campaña publicitaria más exitosa de la historia de la televisión colombiana. La serie no solamente fue la primera en Colombia, sino a nivel mundial", afirmó.

De La Espriella aseguró que pese a no ser la idea original de Netflix, él vio la oportunidad de poner a prueba dos aspectos que consideraba muy presentes en la sociedad colombiana. “Lo cierto es que, por supuesto, querían algo serio para la campaña. Además, me pareció una muy buena oportunidad para hacer un experimento sociológico y antropológico. Primero porque eso me corroboraba que somos un país muy chismoso. Y segundo, tenía perfectamente claro que la izquierda iba a salir despavorida a ver la serie porque yo estaba detrás de la campaña y resultó tal cual lo pensamos”, explicó.

El abogado no tuvo problemas en jactarse de haberse salido con la suya. "Para mí fue un experimento social, fue un vacilón y también facturero. Y lo más chévere de esa gran factura con muchos ceros. Gracias a mi compadre Netflix, con mucho gusto se lo mandé a la Fundación Los hermanitos de la Espriella, que son mis hijos. Si los zurdos se enteraran todo el billete que me pagaron...“, comentó orgulloso.

Netflix confirmó la segunda temporada de ‘Medusa’, gracias al éxito que tuvo en la plataforma

La encargada de dar la noticia fue la actriz Juana Acosta junto a sus compañeros en un hilarante video - crédito @netflixcolombia/IG

En medio de todo el revuelo que causó la campaña de Abelardo de la Espriella, sumado a los comentarios relacionados con el acento de varios de los personajes (particularmente los interpretados por los actores del interior del país), Medusa anunció su renovación para una segunda temporada.

La noticia fue dada a conocer por Netflix, con una grabación en la que se muestra a varios actores del elenco grabando cortos para las redes sociales en un estudio, cuando son interrumpidos por Juana Acosta, quien interpreta a Bárbara Hidalgo.

La caleña pregunta por sus compañeros Sebastián Martínez y Manolo Cardona, con quienes comparte gran parte de la trama, para darles la noticia. Al no encontrar a sus compañeros, Acosta le comenta a Diego Trujillo y Mabel Moreno que tiene “buenas no-ti-cias”. Sin embargo, cuando se dirige hacia sus parejas en la trama, les dice que tiene algo importante que contarles, pero no logra recordarlo, haciendo referencia a la pérdida de memoria que sufrió su personaje en la misteriosa historia.

“¿Qué era lo que les iba a contar? Espérate… No, ¿qué es esta memoria selectiva?”, le dice Juana a Mabel. Algo similar ocurre cuando intenta compartir la noticia con Manolo Cardona y Sebastián Martínez, y se disculpa diciendo: “Se me acaba de borrar de la cabeza”. Entre risas, sus colegas le preguntan si lo que tenía que decirles era bueno o malo, pero ella sigue actuando como si no pudiera recordar nada.

Finalmente, sentada en una de las sillas dispuestas para la producción, mientras revisa el celular, Juana Acosta confirmó la noticia de que está en marcha la segunda temporada de la serie: “Confirmada segunda temporada de Medusa”.