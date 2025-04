“Estamos buscando alternativas hasta debajo de las piedras”: la Dian plantea reducir el IVA al 17 %

Luis Eduardo Llinás Chica, director de la Dian

El director encargado de la Dian, Luis Eduardo Llinás, confirmó que el Gobierno está evaluando una reducción en la tarifa general del IVA, actualmente en 19 %.

La posibilidad de bajarla al 18 % o incluso al 17 % forma parte de las discusiones en el marco de la nueva reforma tributaria que buscaría recaudar alrededor de 12 billones de pesos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

El objetivo, según Llinás, es avanzar hacia un sistema más equitativo que alivie la carga sobre los sectores con menos capacidad económica.

“Es un impuesto fácil de recaudar, pero es lo más regresivo que existe, porque el IVA lo pagan todos: los ricos y los pobres”, explicó en una entrevista concedida a la Revista Semana.

En ese sentido, argumentó que una reducción del IVA podría incentivar el consumo y que, paralelamente, se compensaría a los hogares más vulnerables mediante transferencias directas a sus cuentas bancarias.

Aunque Llinás también lidera la Unidad de Información y Análisis Financiero, recibió el encargo presidencial de orientar la Dian en tareas específicas. Entre ellas, combatir la corrupción y avanzar en los ajustes normativos que fortalezcan el recaudo fiscal.

La reducción del IVA sería una de varias medidas complementarias al paquete de acciones que se está construyendo con el Ministerio de Hacienda.

El funcionario negó que los decretos sobre aumentos en las tarifas de retención en la fuente signifiquen una reforma encubierta. Señaló que no implican nuevos tributos, sino ajustes a los mecanismos anticipados de recaudo. “No se van a aumentar los impuestos”, precisó para ese medio de comunicación, indicando que estas medidas aplicarán a unas 400 actividades económicas identificadas como aptas para dicha modificación.

Frente a la necesidad de presentar una nueva reforma tributaria, Llinás indicó que el actual Estatuto Tributario presenta inconsistencias que deben corregirse. Aclaró que los intentos previos de reforma no lograron sus objetivos debido a la falta de apoyo legislativo. “No se corrigió lo que se debía; se aplazaron los cambios que se necesitaban y ahora se retoman”, explicó en la entrevista con Revista Semana.

Sobre la propuesta de disminuir el impuesto de renta para empresas del 35 % al 30 %, aseguró que esa opción continúa en evaluación. Además, reiteró que no habrá aumento en la carga para personas naturales. “No vamos a hacer más gravoso lo que pagan actualmente las personas naturales y jurídicas”, sostuvo.

La estrategia fiscal también contempla fortalecer los controles contra la evasión. Llinás señaló que algunos sectores, especialmente en el comercio digital, operan en el país sin tributar. “Hay mucha evasión en algunos sectores o hay sectores que no nos pagan porque no hay claridad en la base gravable”, comentó, indicando que 25 plataformas digitales con operaciones en Colombia no contribuyen fiscalmente, a pesar de su formalidad.

Consultado sobre el IVA en propiedad horizontal, aclaró que los ingresos generados por el uso de zonas comunes a terceros deben ser gravados si implican una actividad comercial.

Respecto a las metas de recaudo para 2025, reiteró que no se modificarán, a pesar de las advertencias de analistas. “No vamos a bajar la meta de 323,9 billones de pesos (bruto), porque está asociada al Plan Nacional de Desarrollo”, afirmó, destacando que el crecimiento proyectado del 3,2 % podría facilitar su cumplimiento.

Director de la Dian, Luis Eduardo Llinás - crédito @DIANColombia/X

En relación con el contrabando, afirmó que el costo fiscal supera los 95 billones de pesos. El objetivo es reducirlo a la mitad mediante controles aduaneros y uso de nuevas tecnologías.

Finalmente, Llinás aseguró que se están adelantando investigaciones internas para desmontar redes de corrupción que operan alrededor de las aduanas. “Lo más importante es desactivar los mecanismos de corrupción de terceros que afectan a nuestros servidores”, concluyó. También señaló que se está revisando el papel de las iglesias y su eventual tributación por actividades comerciales, y que se mantienen diálogos con gremios para facilitar la aprobación de la reforma en el Congreso.