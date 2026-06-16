Ciudadana denunció que familiar fallecido hace más de 30 años está habilitado para votar en la segunda vuelta presidencial: “Que me expliquen”

La mujer asegura que el deceso de su tío fue reportado ante las autoridades - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/Captura de Video Instagram

A cinco días para que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia, usuarios en redes sociales han expuesto varias denuncias sobre posibles irregularidades que se vienen presentando en el portal web de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ese fue el caso de una joven identificada como Sarai Gallego (@saraigallego19991) en la que reveló que el documento de identidad de un familiar fallecido se encuentra habilitado para participar en la jornada electoral que definirá quién será el próximo presidente en Colombia, si Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

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“Necesito que alguien me explique por qué mi tío fallecido en 1993 aparece activo para votar y tiene asignada una mesa y un lugar de votación”, sostuvo la joven, agregando la evidencia en la que el número del documento de su ser querido estaría dispuesto a ejercer su derecho al voto en el municipio de Candelaria, departamento del Valle del Cauca.

Además, recalcó que no es el primer caso que se presenta sobre la disponibilidad de documentos de personas hoy fallecidas para las elecciones del 21 de junio.

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“Me puse en la tarea de investigar, ya que vi que una mujer estaba exponiendo que su madre fallecida en 1999 también aparecía activa para votar (...) Y no me voy a comer el cuento de que fue un error o simplemente no se registró el fallecimiento”, agregó.

Del mismo modo, cuestionó a la entidad electoral sobre la respuesta oficial sobre la presentación de estos casos particulares, enfatizando que la muerte de su tío ocurrió en circunstancias muy específicas y conocidas por las autoridades.

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“Mi tío falleció en unas circunstancias muy específicas. El deceso de mi tío se dio mientras él prestaba servicio (militar). Él murió ahogado, él se hundió con el armamento. O sea que al ser una muerte de este estilo, sí o sí tuvo que haber un conocimiento del Estado y del Ejército Nacional”, comentó.

Al final de su intervención, Gallego instó a las autoridades electorales y nacionales para que aclaren esta situación, y solicitó la intervención del presidente Gustavo Petro para aclarar esta situación.

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“Me siento en la necesidad de exponer esta situación y de pedirles que si ustedes tienen un familiar fallecido y si tienen la posibilidad, averigüen si aparecen activos para votar. Esto no me parece normal”, concluyó.