Colombia

Ciudadana denunció que familiar fallecido hace más de 30 años está habilitado para votar en la segunda vuelta presidencial: “Que me expliquen”

Una joven mostró que, al registrar el número de identificación de su allegado, estaba disponible para participar en las elecciones del 21 de junio, recordando que murió mientras prestaba servicio militar

Guardar
Google icon
La mujer asegura que el deceso de su tío fue reportado ante las autoridades - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/Captura de Video Instagram
La mujer asegura que el deceso de su tío fue reportado ante las autoridades - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/Captura de Video Instagram

A cinco días para que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia, usuarios en redes sociales han expuesto varias denuncias sobre posibles irregularidades que se vienen presentando en el portal web de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ese fue el caso de una joven identificada como Sarai Gallego (@saraigallego19991) en la que reveló que el documento de identidad de un familiar fallecido se encuentra habilitado para participar en la jornada electoral que definirá quién será el próximo presidente en Colombia, si Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

PUBLICIDAD

“Necesito que alguien me explique por qué mi tío fallecido en 1993 aparece activo para votar y tiene asignada una mesa y un lugar de votación”, sostuvo la joven, agregando la evidencia en la que el número del documento de su ser querido estaría dispuesto a ejercer su derecho al voto en el municipio de Candelaria, departamento del Valle del Cauca.

Además, recalcó que no es el primer caso que se presenta sobre la disponibilidad de documentos de personas hoy fallecidas para las elecciones del 21 de junio.

PUBLICIDAD

Me puse en la tarea de investigar, ya que vi que una mujer estaba exponiendo que su madre fallecida en 1999 también aparecía activa para votar (...) Y no me voy a comer el cuento de que fue un error o simplemente no se registró el fallecimiento”, agregó.

Del mismo modo, cuestionó a la entidad electoral sobre la respuesta oficial sobre la presentación de estos casos particulares, enfatizando que la muerte de su tío ocurrió en circunstancias muy específicas y conocidas por las autoridades.

Mi tío falleció en unas circunstancias muy específicas. El deceso de mi tío se dio mientras él prestaba servicio (militar). Él murió ahogado, él se hundió con el armamento. O sea que al ser una muerte de este estilo, sí o sí tuvo que haber un conocimiento del Estado y del Ejército Nacional”, comentó.

Al final de su intervención, Gallego instó a las autoridades electorales y nacionales para que aclaren esta situación, y solicitó la intervención del presidente Gustavo Petro para aclarar esta situación.

“Me siento en la necesidad de exponer esta situación y de pedirles que si ustedes tienen un familiar fallecido y si tienen la posibilidad, averigüen si aparecen activos para votar. Esto no me parece normal”, concluyó.

Temas Relacionados

Elecciones presidenciales Colombia 2026Segunda Vuelta PresidencialMuertos votan Elecciones ColombiaRegistraduríaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dólar podría llegar a los $3.400 antes de la segunda vuelta y a $3.300 cuando se posesione el nuevo presidente, según analistas

La divisa estadounidense cerró el viernes en $3.475,78, lejos de los $4.994,61 de noviembre de 2022, y el retroceso se ubica entre los episodios de apreciación más grandes desde el año 2000

Dólar podría llegar a los $3.400 antes de la segunda vuelta y a $3.300 cuando se posesione el nuevo presidente, según analistas

José Manuel Restrepo reveló que recibió amenazas y reforzó su esquema de seguridad: “No le tengo miedo”

El aspirante a la vicepresidencia afirmó que la protección reforzada se volvió indispensable luego de recibir un mensaje que advertía un riesgo contra su integridad

José Manuel Restrepo reveló que recibió amenazas y reforzó su esquema de seguridad: “No le tengo miedo”

Partido Conservador alertó por relevos en las Fuerzas Militares: “Colombia enfrenta una grave amenaza”

La colectividad alertó sobre riesgos en departamentos y municipios afectados por presiones, e insistió en la necesidad de acciones urgentes para proteger la democracia y el voto libre

Partido Conservador alertó por relevos en las Fuerzas Militares: “Colombia enfrenta una grave amenaza”

La selección Colombia mostró cómo serán las presentaciones de sus jugadores en el Mundial 2026

El cuadro “Cafetero” tendrá su debut mundialista el 17 de junio de 2026, a partir de las 9:00 p. m. ante Uzbekistán en Ciudad de México

La selección Colombia mostró cómo serán las presentaciones de sus jugadores en el Mundial 2026

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: así está la intención de voto a menos de una semana de la segunda vuelta

Según los últimos sondeos, el margen de diferencia entre los candidatos es muy corto

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: así está la intención de voto a menos de una semana de la segunda vuelta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

ENTRETENIMIENTO

Así se despidió J Balvin de Lucas Vignale, el productor argentino que murió en accidente junto a Gaspi y Oliver Tree

Así se despidió J Balvin de Lucas Vignale, el productor argentino que murió en accidente junto a Gaspi y Oliver Tree

Juanda Caribe le respondió a seguidor que le pidió recuperar su hogar con Sheila Gándara: “Construir la mejor versión”

Luis Alfonso y Luisa Pulgarín celebraron su tercer matrimonio: estas son las imágenes del especial momento

Lina Tejeiro hizo revelaciones sobre su embarazo y los cambios físicos y emocionales que ha sufrido: “Esta soy yo ahora”

La voz de Yeison Jiménez sigue viva: su hermana confirmó el lanzamiento de 50 canciones que el artista grabó antes de morir

Deportes

La selección Colombia mostró cómo serán las presentaciones de sus jugadores en el Mundial 2026

La selección Colombia mostró cómo serán las presentaciones de sus jugadores en el Mundial 2026

La selección Colombia ya se encuentra en Ciudad de México previo a su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron el partido con más anotaciones de la jornada: goles y resumen del partido

Luis Díaz tendría nuevo compañero en el Bayern Múnich: jugador de Marruecos ficharía por el conjunto alemán

Cristiano Ronaldo ya tiene la foto oficial de su sexto Mundial: así ha sido su historia en la Copa del Mundo