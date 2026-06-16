Colombia

Segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia 2026: activista aclaró si los votos en blanco “le suman” a Cepeda o De la Espriella

La creadora de contenido Gabriela Alonso Jaramillo explicó los motivos por los que el voto en blanco también importa, de cara a la recta final por la carrera presidencial

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- créditos @politica.apoliticos/IG | Jairo Cassiani/Colprensa | Cristian Bayona/Colprensa
Gabriela Alonso Jaramillo negó que en caso de ganar el voto en blanco se deba repetir la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia - créditos @politica.apoliticos/IG | Jairo Cassiani/Colprensa | Cristian Bayona/Colprensa

A menos de una semana para la celebración de los comicios presidenciales de segunda vuelta previstos el domingo 21 de junio de 2026 en el territorio nacional, y que definirá entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda al nuevo jefe de Estado para el periodo 2026-2030, muchos ciudadanos aún tienen dudas sobre lo que ocurrirá en la jornada de votación.

Uno de los aspectos que más genera confusiones entre algunos ciudadanos es qué pasará con los votos en blanco, y hasta si llegarían a sumársele a uno de los dos aspirantes a la Presidencia.

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Por tal motivo, la activista y creadora de contenido político Gabriela Alonso Jaramillo compartió por medio de un video en su cuenta de Instagram (llamada ‘Política para apolíticos’) una explicación sencilla a las preguntas: “¿Verdadero o falso? ¿El voto en blanco se le suma a Cepeda o se le suma a Abelardo?“

El objetivo, señaló la joven colombiana al difundir el video, es que los usuarios puedan tomar “una decisión informada”.

Declaraciones de la activista y creadora de contenido Gabriela Alonso Jaramillo, creadora de la cuenta 'Política para apolíticos' - crédito @politica.apoliticos/IG

“El voto en blanco es un voto válido: verdadero. Es un derecho constitucional y sirve para decir: ninguna de estas opciones me representa. Sirve para mostrar inconformidad política que la ley reconoce como válida”, inicia su exposición la activista.

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Sobre si el voto en blanco se le suma al candidato que va ganando, Alonso aseguró que es “falso”, y detalló: “Si votas en blanco, tu voto no se le suma a ningún candidato, ni a Iván Cepeda ni a Abelardo de la Espriella. El voto en blanco tiene su propia casilla y se cuenta por separado”.

Otra de las inquietudes que compartieron algunos internautas y que conoció Alonso, la llevara a calificar como “falso”, que “si el voto en blanco gana en esta segunda vuelta presidencial, se repiten las elecciones”, aseveró la creadora de contenido.

“Esto no ocurre. Aunque el voto en blanco fuera la opción más votada, las elecciones no se repiten. Ganaría el candidato que obtenga más votos entre los dos finalistas”, siguió con su exposición la activista.

Sobre si “votar en blanco es lo mismo que no votar”, Alonso mencionó que también es “falso”, al argumentar que “no votar significa no participar de la elección; en cambio, votar en blanco sí es participar y dejar registrado que ninguna de las opciones te representa”.

El video se difundió el lunes 15 de junio de 2026 - crédito @politica.apoliticos/IG
El video se difundió el lunes 15 de junio de 2026 - crédito @politica.apoliticos/IG

Ella también respondió como “falso” a la afirmación “votar en blanco es lo mismo que anular el voto”, y agregó: “Si anulas el voto, ese voto no se tiene en cuenta. Si votas en blanco, tu voto sí se va a contabilizar oficialmente”.

Como referencia, Alonso señaló como “verdadero” que “el voto en blanco ha ganado elecciones en Colombia”, al ejemplificar lo que pasó en 2023, cuando “el voto en blanco ganó en municipios de Maicao (La Guajira) y Gamarra (Cesar), obligando a repetir las elecciones con nuevos candidatos”, pero al final la joven aclaró que “la consecuencia no aplica en la segunda vuelta presidencial”.

Qué hacer si no lo convencen Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

En otro video que compartió Alonso en su red social, también ahondó en otro cuestionamiento que se pasa por la mente de muchos ciudadanos de cara a lo que será la segunda vuelta de elecciones presidenciales, y es cómo decidir el voto si no le convence Iván Cepeda ni Abelardo de la Espriella.

“Hay muchas personas que todavía están indecisas porque no les convence ninguno de los dos candidatos. Hay una realidad en la democracia y es que no existe el candidato perfecto. La mayoría de las veces no votamos por alguien que nos represente al 100%. Votamos por la opción que más se acerca a nuestra visión de país”, explicó al comienzo de la grabación la activista.

No obstante, más adelante la creadora de contenido señaló un ejercicio que se basa en responder una serie de preguntas que usted, como elector, podrá tener como guía para definir qué candidato se acerca más a su espectro político.

La joven compartió cuatro preguntas que podrían orientar a los ciudadanos que aún no deciden por quién votar para al segunda vuelta electoral que se desarrollará el domingo 21 de junio de 2026 - crédito @politica.apoliticos/IG

“Antes de votar, hazte estas preguntas: primero, ¿qué problema te preocupa más? ¿La seguridad, la salud, la economía, la corrupción, el ambiente? El problema que más te preocupa probablemente influya mucho en tu voto”, explicó Alonso.

En segunda lugar, la activista indicó: ¿Qué modelo de país prefieres? ¿Un estado más grande o más pequeño? ¿Más negociación o más mano dura? ¿Más intervención del gobierno o más protagonismo del sector privado?“

En el tercer aspecto la creadora de contenido mencionó estas preguntas: “¿Qué crítica te parece más grave? Todos los candidatos tienen cuestionamientos y escándalos", y en este punto Alonso dejó otra reflexión para que los usuarios puedan tomarse el tiempo de revisar y comparar: “Pregúntate cuáles son los errores o riesgos que para ti son imperdonables”.

En cuarto lugar y para terminar, la joven comentó: ¿Con cuál de las opciones (Cepeda o De la Espruiella) te sentirías más tranquilo viviendo durante los próximos cuatro años?“

Para cerrar, Alonso dijo que “votar también es una decisión sobre el futuro que quieres para el país y es una decisión que tendrá consecuencias durante los próximos cuatro años”, y aclaró que “votar no es casarse con un candidato, es tomar una decisión entre las opciones que existen con sus virtudes y sus defectos”.

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