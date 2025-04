Con estas deudas los colombianos podrían terminar en la cárcel y pagando penas de 4 años y más gracias al Gobierno Petro

No pagar impuestos puede derivar en penas de cuatro años de prisión que aumentan a medida de la gravedad de la deuda - crédito Colprensa

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) sigue trabajando para mejorar el recaudo tributario en el país, ítem en el que tiene complicaciones y por lo que no cumplió las metas en los últimos dos años.

En ese sentido, recordó a los deudores cuáles son las penas establecidas, en la reforma tributaria del gobierno del presidente Petro, que tendrán que pagar en prisión sino pagan sus impuestos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En caso tal de que la deuda con el fisco colombiano sea un monto igual o superior a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($ 1.300.000), incurrirá en prisión de 48 meses.

El Congreso aprobó estas medidas en la reforma tributaria de Gustavo Petro - crédito Colprensa

Si el valor de los activos omitidos es superior a 2.500 salarios mínimos (unos $ 3.250 millones), pero menor a los 5.000 salarios mínimos mensuales (cerca de $ 6.500 millones), lo establecido en la normativa colombiana indica que la pena para los evasores puede aumentar a 64 meses en prisión, lo que es igual a cinco años y tres meses.

Dentro del mismo reglamento de la entidad encargada de recaudar impuestos y administrar la actividad aduanera en Colombia, se especifica que cuando el engaño a la institución sea superior a 5.000 salarios mínimos, las penas en cárcel se incrementarán en la mitad, por lo que el evasor tendría que estar en un centro de reclusión por 72 meses, lo que equivale a seis años.

Entre las ciudades con más morosos destacan Bogotá, que cuenta con morosos que acumulan una deuda total de $3 billones; le sigue Medellín con $ 814 mil millones; Barranquilla con $ 488 mil millones; Montería $ 309 mil millones; y Cali con $ 273 mil millones.

“Los mayores deudores de estos dos impuestos incluyen empresas clasificadas como grandes contribuyentes con deudas por $ 96 mil millones, seguidas por morosos de las ciudades de Bogotá ($ 65 mil millones), Medellín ($ 22 mil millones), Cali ($ 5 mil millones) y Barranquilla ($ 4.800 millones)”, indicó la Dian.

Para evitar que los deudores el sistema vayan a prisión, la institución explicó que cuentan con una serie de campañas de normalización que deberían tener muy en cuenta para fijar un plan de pagos de la deuda con el Estado colombiano.

Estas son las catastróficas consecuencias si decide abandonar el país para no pagar un crédito

El incumplimiento en el pago de préstamos puede generar gastos adicionales, como el aumento de los intereses. - crédito Johan Largo/Infobae

En caso tal de que una persona que resida en Colombia y tenga deuda sin pagar, decida huir del país puede tener consecuencias significativas.

Según Santodomingo, creadora de contenido en TikTok, que respondió a la consulta de un seguidor sobre un préstamo de $90 millones, el acreedor podría eventualmente demandar al deudor si este no cumple con sus obligaciones financieras. Sin embargo, si el deudor no dejó bienes en el país, la deuda podría volverse irrecuperable, ya que no habría activos para cobrar.

Así mismo, explicó que el destino de la deuda dependerá de las acciones futuras del deudor, especialmente si decide regresar a Colombia. En caso de que el deudor quiera adquirir bienes en el país en un futuro, el acreedor podría intentar recuperar el dinero. “Eventualmente, el acreedor va a poder perseguirlo”, señaló la influenciadora, sugiriendo que lo mejor sería evaluar las opciones legales y planificar cuidadosamente los pasos a seguir.

Esto es lo que pasa si huye del país con deudas pendientes - crédito: @Santodomingo,/Tik Tok

Aunque no pagar una deuda no lleva a prisión en Colombia, sí puede afectar la calificación crediticia del deudor. Esto podría dificultar la obtención de créditos a buenas tasas en el futuro, ya que las entidades financieras suelen considerar el historial crediticio al evaluar nuevas solicitudes de préstamo.

Por otro lado, el incumplimiento en el pago de préstamos puede generar gastos adicionales, como el aumento de los intereses. Estos intereses de mora son el costo que se cobra al deudor por no cumplir con su obligación financiera a tiempo, lo que incrementa la cantidad total adeudada.