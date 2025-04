Andrea Valdiri habló de la condena de Epa Colombia: “Ojalá aprenda”

La barranquillera habló sobre su distanciamiento con Daneidy Barrera y expresó su opinión sobre el proceso judicial que enfrenta la influenciadora - crédito @Epa_Colombia/Instagram

La relación entre Andrea Valdiri y Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, ha sido objeto de atención en las redes sociales desde que ambas influenciadoras consolidaron una amistad. Sin embargo, esta conexión se fracturó en 2022 tras un incidente en la boda de Valdiri, y desde entonces, las dos han mantenido distancia.

En una reciente entrevista con el periodista colombiano Brian Ortiz, para el canal de YouTube El Capitalino Entretenimiento, Valdiri habló tanto su relación con Barrera como la situación legal que enfrenta la empresaria de keratinas, que actualmente cumple una condena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

La barranquillera expresó su pesar por la ruptura de su amistad con Epa Colombia y reflexionó sobre las dificultades de mantener relaciones verdaderas en el mundo del entretenimiento. Además, compartió su perspectiva sobre la condena de Barrera, que fue sentenciada a cinco años y dos meses de prisión por actos de vandalismo cometidos en 2019 durante el Paro Nacional en Colombia.

En una entrevista reciente, Andrea Valdiri compartió su perspectiva sobre la falta de relaciones auténticas en el medio artístico - crédito @andreavaldirisos/Instagram

La amistad entre Andrea Valdiri y Daneidy Barrera comenzó con un fuerte lazo de apoyo mutuo. La bailarina fue una de las primeras figuras públicas en respaldar el emprendimiento de keratinas de Daneidy. Este vínculo se fortaleció con colaboraciones y momentos compartidos, como la invitación de Barrera al baby shower de Adhara, la hija menor de Valdiri.

Sin embargo, la relación se deterioró en 2022, durante la boda de Valdiri con Felipe Saruma. La empresaria asistió al evento acompañada de su pareja Karol Samantha, a pesar de que la invitación especificaba un cupo individual. Este malentendido generó una profunda decepción en Andrea, que afirmó que el gesto le “rompió el corazón” en un día tan especial. Aunque Epa Colombia intentó en varias ocasiones reconciliarse, la amistad no logró recuperarse.

En su entrevista con El Capitalino, la barranquillera explicó que este tipo de situaciones la han llevado a desconfiar de las amistades en el medio artístico: “En este medio no hay amigos, cuando yo me acerco a una persona doy el todo por el todo, pero cuando esa persona me traiciona, no entiende qué es una verdadera amistad, eso es lo que más me duele”.

Andrea Valdiri lamentó la situación de Daneidy Barrera, reconociendo la dificultad de ser madre y empresaria mientras enfrenta problemas legales - crédito @epa_colombia/Instagram

Además, indicó que le resulta difícil comprender cómo personas cercanas pueden hablar negativamente de ella tras haber compartido momentos importantes: “En este medio no hay amigos reales. Cuando a veces hablan por hablar, salen a decir cosas, me ven como la villana, y yo no salgo a decir las cosas como son, entonces la gente tira muy duro. Sí me duele que la gente que ha compartido conmigo, que yo le he dado lo mejor, salga a hablar de mí. En ese momento me decían que yo era la mejor y después salen de tu vida y hablan mal, esas son cosas que nunca voy a entender”.

El caso legal de Daneidy Barrera, se remonta a los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019, cuando la influencer vandalizó una estación del sistema de transporte Transmilenio en Bogotá. Durante el incidente, que fue grabado y difundido en redes sociales, Barrera utilizó un martillo para causar daños en puertas de vidrio, dispositivos de lectura de tarjetas y otros equipos de la estación Molinos.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de Daneidy Barrera Rojas por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

La influenciadora aconsejó a Epa Colombia y resaltó la importancia de ser cuidadosos con las palabras y acciones en redes sociales- crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

En su conversación con el periodista Brian Ortiz, Valdiri expresó su postura sobre la situación de Barrera, destacando que no tiene conocimiento detallado del proceso judicial, pero lamentó las circunstancias.

“Uno en esos temas, de todo lo que pasó ella, no tengo conocimiento de eso, yo no soy ni abogada, ni fiscal, ni un carajo para decir cómo fue su proceso. No puedo salir ni a defender ni a decir cosas negativas porque en realidad cómo va ese proceso. A mí me duele, porque como ella, hay muchas mamás que están en prisión, no solamente ella, hay mucha gente que debe ser inocente allá adentro, entonces sí es embarrada porque acaba de tener una bebé, tiene una empresa que es exitosa, entonces es ver a una mujer que la está dando toda, tratando de cambiar y todo esto y de repente le pasa todo esto en la vida”, expresó la bailarina, empresaria e influencer.

A pesar de la distancia que ahora las separa, la barranquillera aprovechó la entrevista para enviar un mensaje reflexivo a Barrera. La influenciadora destacó la importancia de ser cuidadosos con las palabras y las acciones, especialmente en un entorno tan expuesto como el de las redes sociales.

A pesar de la distancia, Andrea Valdiri expresó su deseo de que Epa Colombia aprenda de sus experiencias y reciba una segunda oportunidad - crédito @epa_colombia/Instagram

“Uno tiene que aprender a amarrarse la boca, porque muchas veces nosotros cometemos actos como hablar mal de las personas. Yo le deseo lo mejor, que salga, porque igual tiene una niña súper pequeña y ojalá vea esto más allá y ella aprenda un poquito que prender una cámara y hablar mal de alguien no es lo más correcto”, añadió.