Se filtró el nuevo audio sobre Armando Benedetti que Laura Sarabia le dio a la Fiscalía: “Me pueden nombrar de lo que sea”

Las grabaciones entregadas por Sarabia a la Fiscalía exponen diálogos de Benedetti que generan preguntas sobre influencia en decisiones gubernamentales y judiciales - crédito colprensa

Un nuevo capítulo en la relación conflictiva entre Laura Sarabia, canciller de Colombia, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió a la luz esta semana.

Desde Japón, Sarabia reveló que entregó a la Fiscalía General de la Nación audios inéditos que involucran a Benedetti, en los que se evidenciarían conversaciones que podrían tener implicaciones políticas y judiciales. Según informó Semana, la canciller solicitó además una nueva audiencia con la Fiscalía para ampliar su declaración.

En uno de los audios entregados, que fue publicado por Blu Radio, Benedetti menciona su supuesta influencia en la Fiscalía y su capacidad para obtener nombramientos dentro del Gobierno. En la grabación, el ministro asegura: “Me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada… Ahora (…) con el número uno, y con Jaimes, y me dijeron que no pasa un culo, que me pueden nombrar de lo que tú quieras”.

Estas palabras han generado especulaciones sobre si se refería al entonces fiscal general Francisco Barbosa y al exfiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes.

Las tensiones entre Sarabia y Benedetti aumentan con nuevas evidencias que sugieren posibles influencias en la Fiscalía, sumando un nuevo desafío para el Ejecutivo - crédito Cancillería

El audio, de aproximadamente 40 segundos, fue entregado por Sarabia a la Fiscalía en febrero de este año, según detalló La W Radio. En él, Benedetti también menciona que está “muy bien ranqueado” en la Fiscalía y que buscaba que una persona específica asumiera un cargo relacionado con un hecho que habría ocurrido un sábado.

Aunque no se ha confirmado a qué evento se refiere, se especula que podría estar relacionado con el escándalo de Marilys Mesa, exniñera de Sarabia, que estalló en mayo de 2023.

El contenido del audio ha generado interrogantes sobre la relación entre Benedetti y la Fiscalía en ese momento, así como sobre las posibles intenciones del ministro de influir en investigaciones judiciales.

La revelación de estos audios ocurre en un contexto de tensiones persistentes entre Sarabia y Benedetti, quienes han protagonizado enfrentamientos públicos en el pasado. Según Semana, la relación entre ambos se deterioró significativamente después de que Sarabia, quien fue asistente de Benedetti en el partido de la U, asumiera un papel destacado en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Benedetti habría percibido a Sarabia como un obstáculo para su regreso al círculo cercano del mandatario.

En un contexto de tensiones, la canciller Sarabia presentó grabaciones que exponen potenciales maniobras políticas en colaboración con altos cargos - crédito Ministerio de Trabajo

Además, una fuente de la Casa de Nariño, citada por Semana, sugirió que la molestia de Sarabia podría estar relacionada con las críticas constantes de Ángela Benedetti, hermana del ministro y exembajadora de Colombia en Panamá. Ángela Benedetti ha cuestionado públicamente a Sarabia, haciendo comentarios sobre su situación económica pasada y vinculándola con presuntos actos de corrupción.

El contenido de los audios también ha puesto en el centro del debate la relación entre el Gobierno de Petro y la Fiscalía durante la gestión de Francisco Barbosa. Según La W Radio, el exfiscal negó categóricamente haber tenido reuniones con Benedetti y calificó las afirmaciones del ministro como “absurdas”.

Barbosa recordó que, en el momento en que supuestamente ocurrieron los hechos mencionados en el audio, la relación entre la Fiscalía y el Gobierno era tensa, marcada por declaraciones cruzadas y enfrentamientos públicos.

Por otro lado, el caso de Marilys Mesa sigue siendo un punto clave en esta historia. Mesa, quien trabajó como niñera para Sarabia, fue sometida a un interrogatorio ilegal y a una prueba de polígrafo en circunstancias que generaron un escándalo mediático. Según La W Radio, este episodio podría estar relacionado con las menciones de Benedetti en el audio sobre un evento ocurrido un sábado.

Material presentado por Laura Sarabia a la Fiscalía vincula al ministro Benedetti en conversaciones que desatan preguntas sobre relaciones de poder e influencia - crédito Colprensa

Sarabia ha anunciado que entregará más audios a la Fiscalía en una diligencia programada para el 30 de abril. Según La W Radio, la canciller ya solicitó formalmente esta audiencia, lo que sugiere que podrían surgir nuevas revelaciones en las próximas semanas.